Das Rezept für Puddingplätzchen hat einen nicht von dieser Welt stammenden Namen: Marskot: NPR

Bildunterschrift umschalten Allison Stines/Collage von NPR

All Things We’re Cooking ist eine Serie mit Familienrezepte von Ihnen, unseren Lesern und Zuhörern, und den besonderen Geschichten dahinter. Wir werden während der Feiertage weiterhin mehr von Ihren Küchenjuwelen teilen.

Aufgewachsen in Louisville, Kentucky, liebte Allison Stines Heiligabend. Es war der Tag, an dem ihre gesamte Großfamilie in die Stadt kommen und sich zu einer riesigen Dinnerparty versammeln würde, die ihre Mutter veranstaltete. Ihre Mutter machte Tonnen von Essen und Keksen, darunter Göttlichkeit, vergessene Kekse, No-Bake-Kekse und Marskot.

Der Marskot erhielt seinen einzigartigen Namen von einem der älteren Brüder von Stines, der die Farbe aus der Wackelpuddingmischung mit den fiktiven Bewohnern des Planeten Mars in Verbindung brachte.

„Wir würden Pistazienpudding bekommen, und er wird hellgrün, ein bisschen wie Marsianer“, sagte Stines. „Weißt du, im Grunde sind sie Marskacke … aber wir nennen sie Kot, weil das ein bisschen besser klingt, als sie Marskacke zu nennen.“

Trotz des Namens verspricht Stines, dass es sich um skurrile, köstliche Puddingkekse handelt – ein Familienfavorit, den sie heute am Herzen trägt.

„Sie erinnern mich einfach so sehr an Zuhause und daran, jung zu sein und einfach Zeit mit der Familie verbringen zu können“, sagte Stines, der immer noch in Louisville lebt. „Jetzt, wo wir älter geworden sind, wissen Sie, dass meine Geschwister alle weggezogen sind, außer meiner Schwester. Und dann meine Mutter, sie ist 2015 gestorben.“

Stines sagte, sie habe versucht, die extravagante Keksherstellung ihrer Mutter fortzusetzen.

„Es ist einfach etwas Besonderes. Ich denke, nachdem meine Mutter gestorben ist … bedeuten mir diese Traditionen so viel mehr als früher“, sagte sie.

Heute freuen sich die Kinder von Stines, wenn sie sehen, wie sie die Bisquick-Pistazien-Pudding-Mischung herausholt, sagte sie. Die Wertschätzung für Marskot geht auch über ihre Familie hinaus. Sowohl sie als auch die Kollegen ihres Mannes lieben die Kekse, und sie sind zu einem festen Bestandteil des Ferien-Drive-by der Familie geworden.

Stines und ihre Familie laden ihr Haus mit vielen Lichtern und ungefähr 40 aufblasbaren Rasendekorationen auf, bevor sie ihre Freunde bitten, vorbeizukommen.

„Wir verteilen Kekse … die berühmten Weihnachtskekse meiner Mutter und andere Dinge, die sie backen würde“, sagte Stines. „Aber jeder ist immer so, wo sind diese Marskot?“

Mars-Kot (Pudding-Kekse) Rezept eingereicht von Allison Stines

Louisville, Ky.

Zutaten

1 3,4-Unzen-Packung Instantpudding mit Pistaziengeschmack (Marke Jell-O bevorzugt)

1 Tasse Allzweckkeksmischung (Bisquick bevorzugt)

1/4 Tasse Pflanzenöl

1 Ei

1 Esslöffel Wasser bei Bedarf (Menge bei Bedarf anpassen)

Richtungen

Trockene Zutaten mischen. Öl, Ei und Wasser hinzufügen (falls erforderlich). Gut mischen.

Mit kleinen Keksschaufeln im Abstand von 2 Zoll auf ein Backblech fallen lassen.

Backen Sie bei 375 Grad für 8-10 Minuten und überprüfen Sie oft die Kekse. Genießen!