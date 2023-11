Das Repräsentantenhaus bereitet sich auf die Abstimmung über 14,3 Milliarden US-Dollar an Israel-Hilfe vor und bereitet damit einen Showdown mit dem Senat vor

Der US Capitol Dome ist am 24. Oktober 2023 auf dem Capitol Hill in Washington, DC zu sehen.

Es wird erwartet, dass das Repräsentantenhaus am Donnerstag über einen Gesetzentwurf abstimmen wird, der Israel im Krieg gegen die Hamas 14,3 Milliarden US-Dollar an Hilfe zur Verfügung stellt – ein Schritt, der zu einem Konflikt mit dem demokratisch geführten Senat über Hilfe für die Ukraine und vorgeschlagene Finanzierungskürzungen führt Früher Führungstest für Sprecher Mike Johnson.

Die Demokraten haben gefordert, dass die Hilfe für Israel mit zusätzlicher Sicherheitshilfe für die Ukraine im Krieg gegen Russland gepaart wird. Im Senat gibt es parteiübergreifende Unterstützung für die Hilfe für Israel und weitere Hilfe für die Ukraine. Aber im Repräsentantenhaus sind viele Republikaner dagegen, mehr Hilfe für die Ukraine zu schicken, was zu Konflikten zwischen den beiden Kammern führt. Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, kritisierte in einer Rede am Donnerstag den Gesetzentwurf der GOP Israel im Repräsentantenhaus, nannte ihn einen „zutiefst fehlerhaften Vorschlag“ und sagte, der Senat werde ihn nicht aufgreifen.

Um die Kosten der Israel-Hilfe in Höhe von 14,3 Milliarden US-Dollar auszugleichen, würde der Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses die Finanzierung des Internal Revenue Service in Höhe von 14,3 Milliarden US-Dollar streichen. Das überparteiliche Congressional Budget Office hat jedoch erklärt, dass der Vorschlag, die Hilfe für Israel durch eine Kürzung der IRS-Finanzierung auszugleichen, das Defizit vergrößern und über einen Zeitraum von zehn Jahren zu Einnahmeverlusten in Höhe von rund 26,8 Milliarden US-Dollar führen würde.

Die Demokraten sind der Meinung, dass die Hilfe für Israel nicht von Mittelkürzungen abhängig gemacht werden sollte, und haben die Einschätzung des CBO genutzt, um den GOP-Vorschlag als unseriös zu bezeichnen. „Die Heuchelei hier besteht darin, dass die Kürzung der Mittel zur Bekämpfung von Steuerbetrügern das Defizit tatsächlich um Milliarden und Abermilliarden Dollar explodieren lässt. Was für ein Witz“, sagte Schumer.

Schumer fuhr fort, dass der Senat „diesen zutiefst fehlerhaften Vorschlag der Republikaner im Repräsentantenhaus nicht berücksichtigen wird.“ Stattdessen werden wir gemeinsam an unserem eigenen überparteilichen Nothilfepaket arbeiten, das Hilfe für Israel und die Ukraine, den Wettbewerb mit der chinesischen Regierung und humanitäre Hilfe für Gaza umfasst.“

Die tiefe Kluft zwischen dem Repräsentantenhaus und dem Senat entsteht, da die Regierungsfinanzierung am 17. November ausläuft und die Gefahr einer möglichen Schließung der Regierung droht.

Der neue Sprecher des Repräsentantenhauses hat seine Entscheidung verteidigt, die israelische Hilfe von Kürzungen der IRS-Ausgaben abhängig zu machen, und signalisiert, dass er ein Notfall-Ergänzungspaket nicht unterstützen würde, wenn es keine Ausgleichszahlungen vorsehe.

„Ich habe das nicht aus politischen Gründen angehängt, okay. Ich habe es beigefügt, weil wir hier erneut versuchen, zum Grundsatz der Haushaltsverantwortung zurückzukehren“, sagte Johnson am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. „Und das war der einfachste und größte Haufen Geld, der uns zur Verfügung stand, um diese unmittelbare Verpflichtung bezahlen zu können.“

Johnson verpflichtete sich außerdem dazu, nach der Verhandlung mit Israel ein Hilfspaket für die Ukraine zu verabschieden, sagte jedoch, dass dieses an strengere Grenzsicherheitsbestimmungen geknüpft werden müsse – ein Schritt, der die Aussichten auf eine Finanzierung der Ukraine in Washington weiter in Frage stellt.

„Die Ukraine wird bald kommen, sie kommt als nächstes“, sagte Johnson. „Und Sie haben mich sagen hören, dass wir die Grenzsicherung mit der Ukraine verbinden wollen … Wenn wir uns um eine Grenze in der Ukraine kümmern wollen, müssen wir uns auch um die amerikanische Grenze kümmern.“

Johnson bekräftigte außerdem, dass er davon überzeugt sei, dass „wir eine weitere Notlösungsmaßnahme brauchen werden“, um einen Regierungsstillstand am 17. November zu verhindern, und dass er eine Maßnahme befürworte, die bis zum 15. Januar andauern soll, sagte aber, dass man immer noch darüber nachdenke, wie sie genau aussehen würde .

Haley Talbot, Kristin Wilson und Mel Zanona von CNN trugen dazu bei.