Das Rennen im Senat von Wisconsin könnte von den Ansichten der Wähler zu Wirtschaft und Inflation abhängen

Nur wenige Senatswahlen haben im vergangenen Monat so viel Fernsehwerbung gesehen wie der Wettbewerb in Wisconsin, bei dem der republikanische Amtsinhaber Ron Johnson seinen demokratischen Herausforderer, Lt. Gov. Mandela Barnes, wegen Kriminalität angriff, während Barnes den Senator wegen seiner Ablehnung des Rechts auf Abtreibung hämmerte .

Aber seit Monaten zeigen Umfragen, dass die Wähler im Staat die Wirtschaft und die Inflation als die wichtigsten Faktoren bei der Bestimmung ihrer Stimme im November nennen.

Wie die Wähler über die Wirtschaft denken – und welche Partei am besten positioniert ist, um ihre Bedenken auszuräumen – könnte das Ergebnis der Wahlen im Senat und des Gouverneurs in einem der wichtigsten Swing-Staaten der Nation bestimmen, die Joe Biden 2020 vier Jahre nach Wisconsin knapp trug unterstützte Donald Trump mit einer ähnlichen Marge.

Beim Senatswettbewerb von Wisconsin handelt es sich um einen zweimal gewählten republikanischen Amtsinhaber, der in der Vergangenheit harte Rennen gegen einen Herausforderer gewonnen hat, der einer strengeren Prüfung ausgesetzt ist, aber zuvor landesweit gewonnen hat. Während wichtige Senatswahlen in Staaten wie Georgia und Pennsylvania in den letzten Wochen kontrovers diskutiert wurden, könnte das relative Fehlen bombastischer Zahlen in Wisconsin zu einem Wettbewerb führen, der weniger kandidatengetrieben und eher ein Referendum über die nationale Wirtschaft und Politik ist Atmosphäre.

Barnes und Johnson werden sich am Freitagabend in ihrer ersten von zwei Fernsehdebatten gegenüberstehen, und die Inflation wird wahrscheinlich eines der Schlüsselthemen in diesem Showdown sein.

„Das Thema Inflation betrifft die Menschen jeden Tag und überall“, sagte Barnes diese Woche in einem Interview nach einem runden Tisch zum Recht auf Abtreibung in Eau Claire. „Man kann über beide Themen sprechen. Außerdem hat die Inflation einen Einfluss darauf, ob jemand sich entscheidet, eine Familie zu gründen oder nicht.“

Eine Umfrage der juristischen Fakultät der Marquette University vom letzten Monat zeigte, dass 70 % der registrierten Wähler in Wisconsin „sehr besorgt“ über die Inflation waren – mehr als über jedes andere Thema. Weitere 24 % gaben an, „etwas besorgt“ zu sein. Eine Fox News-Umfrage unter registrierten Wählern in Wisconsin im vergangenen Monat ergab, dass 20 % Inflation und steigende Preise als die wichtigsten Faktoren für ihre Senatsabstimmung identifizierten.

Sowohl Johnson als auch Barnes haben versucht, ihr Verständnis für die Auswirkungen von Inflation und Wirtschaftskämpfen zu demonstrieren.

In einem einminütiges biografisches Video Johnsons Kampagne, erzählt vom Bruder des GOP-Kandidaten, hebt hervor, wie der Senator 12-Stunden-Schichten arbeitete, nachdem er ein Produktionsunternehmen in Oshkosh gegründet hatte – sowie Jobs, die er als Teenager hatte, darunter Geschirrspülen, Caddy auf einem Golfplatz und Heuballen auf dem seines Onkels Bauernhof.

Barnes beschreibt unterdessen seine Erziehung als Sohn einer Mutter einer Schullehrerin in Milwaukee und eines Vaters, der in der dritten Schicht in einer Fabrik von General Motors arbeitete.

Johnson hat auf steigende Gaspreise hingewiesen und erklärt, dass die Schuld an der Inflation bei Biden und der demokratischen Politik liege, einschließlich Ausgabenmaßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie und zur Starthilfe für den Kampf der Vereinigten Staaten gegen den Klimawandel.

„Die durchschnittlichen Gaspreise in Wisconsin sind wieder einmal auf über 4 $ gestiegen“, sagte Johnson hat am Donnerstag getwittert. „Täuschen Sie sich nicht, dies ist das Ergebnis der rücksichtslosen Haushaltsausgaben der Demokraten und der radikalen grünen Energiepolitik.“

Barnes hat Johnson für Äußerungen im Februar kritisiert, als das Unternehmen Oshkosh Defense aus Wisconsin einen Bundesvertrag über 155 Millionen US-Dollar zum Bau von 165.000 Postfahrzeugen erhielt, ein Projekt, von dem erwartet wird, dass es 1.000 Arbeitsplätze schafft, und sagte, es würde sie in Spartanburg, South Carolina, herstellen.

Johnson sagte damals, dass er sich nicht „einsetzen würde, um zu fordern, dass hier irgendetwas mit Bundesmitteln in Wisconsin hergestellt wird“, und dass „es nicht so ist, als hätten wir hier in Wisconsin nicht genug Arbeitsplätze“. Das größte Problem des Staates, sagte er damals, sei gewesen, genügend Arbeitskräfte zu finden, um bestehende Stellen zu besetzen.

„Es ignoriert die Realität völlig, und es war auch grünes Licht für mehr Menschen, damit zu beginnen, Jobs aus dem Staat oder aus dem Land zu schicken“, sagte Barnes diese Woche über Johnsons Bemerkungen.

„Ich weiß, was passiert, wenn gut bezahlte Jobs Gemeinden verlassen“, sagte Barnes. „Das gilt für einen Großteil des industriellen Mittleren Westens.“

Hier in Portage – einer Stadt im Columbia County, einem Swing County in der Gegend von Madison – sagten Beamte und Ladenbesitzer, dass sie Schwierigkeiten hätten, Rückstände in der Lieferkette und höhere Warenkosten zu überwinden.

Die Brüder Dino und Nick Mehmedi, die Miteigentümer von Dino’s Restaurant and Lounge in Portage, versuchen, ihr Restaurant nach einem Brand wieder zu eröffnen, und Auftragnehmer haben Schwierigkeiten, Verzögerungen bei der Beschaffung der Teile zur Reparatur des Schadens zu überwinden.

„Die Frustration hat den ganzen Sommer über gedauert“, sagte Nick Mehmedi. „Es ist etwas, was ich selbst noch nie erlebt habe, so lange in meinem Leben arbeitslos zu sein.“

Die Brüder hatten bereits eine Herausforderung überstanden, die viele Restaurants zum Scheitern verurteilte: die Covid-19-Pandemie. Im April kam es zu einer zweiten Herausforderung, als ein elektrisches Problem ein Feuer auslöste. Die Mehmedis sagten, sie hätten monatelang auf die für Reparaturen benötigten Vorräte gewartet – insbesondere auf bestimmte Drähte und Paneele – und stehen erst jetzt kurz vor der Wiedereröffnung.

Dennoch, sagten sie, stehen sie vor einem dritten Problem: Höhere Lebensmittelkosten, die es schwieriger machen, weiterhin ihre Grundnahrungsmittel anzubieten und Gewinne zu erzielen.

„Es hatte ziemliche Probleme mit den Lieferanten, und wissen Sie, in manchen Fällen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht“, sagte Dino Mehmedi. „Und dann steigen die Preise, besonders in einer kleinen Stadt wie dieser – wissen Sie, Sie können Ihr Menü nicht jeden Tag ändern.“

Zusätzlich zu den höheren Preisen, sagte Dino Mehmedi, kommen manchmal Lebensmittellieferungen hinter den erwarteten Mengen an. „Es tut weh“, sagte er. „Das schadet dem Geschäft, weißt du?“

Trump trug Columbia County in den Jahren 2016 und 2020 knapp – er gewann mit 635 bzw. 517 Stimmen von etwa 30.000 bzw. 34.000 abgegebenen Stimmen. Johnson führte die Grafschaft mit 501 Stimmen im Jahr 2016, als er das letzte Mal auf dem Stimmzettel stand, und gewann landesweit mit 3 Punkten.

Steven Sobiek, Direktor für Geschäftsentwicklung und Planung der Stadt Portage, sagte, eine Reihe von Bauprojekten habe sich aufgrund von Teileknappheit und steigenden Materialkosten verzögert.

„Ich denke, es ist überall. Jeder, mit dem ich in der gesamten Region gesprochen habe, hat die gleichen Probleme“, sagte Sobiek in einem Interview mit CNN auf einer Baustelle für eine Einrichtung, um Aftermarket-Fahrzeuge in Einsatzfahrzeuge umzuwandeln, einschließlich Polizei- und Feuerwehrfahrzeuge. Der Baubeginn sei für Februar geplant gewesen, sagte er, habe sich aber „stark verzögert“.

„Ich stelle fest, dass sich fast jedes Projekt, an dem ich beteiligt war oder bei dem ich geholfen habe, verzögert hat, und es spielt keine Rolle, ob Sie ein Einfamilienhaus oder ein Einzelhandelsgeschäft bauen Geschäft oder Restaurant, oder Sie bauen ein Industriegebäude wie dieses“, sagte Sobiek.

Dennoch sieht Sobiek Anzeichen für eine Verbesserung der Bedingungen, da die Probleme in der Lieferkette nachlassen und Rückstände abgebaut werden.

„Ich denke, das Endergebnis ist, dass sich die Dinge bewegen, sie bewegen sich langsamer voran, als uns allen lieb ist“, sagte er. „Aber die Leute sind im Allgemeinen optimistisch, dass es besser wird.“