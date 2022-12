Das RadTrike von Rad Power Bikes bringt mehr Menschen Elektromobilität

Es gibt viele ein- und zweirädrige Elektrofahrräder, aber nicht jeder fühlt sich beim Fahren wohl oder sicher, und die Zugänglichkeit kann auch ein Problem sein. Das dreirädrige RadTrike von Rad Power Bikes hingegen verbindet den Komfort eines E-Bikes mit der Stabilität eines leichten Elektrofahrzeugs.

Wir konnten das RadTrike mit dem Gründer von Rad Power Bikes, Mike Radenbaugh, an einem geheimen Ort im Untergrund testen. Das RadTrike ist seit einiger Zeit in Arbeit, weil einer der ersten Kunden des Unternehmens aus gesundheitlichen Gründen kein herkömmliches Fahrrad fahren konnte. Das elektrische Dreirad richtet sich an die Bedürfnisse derer, die mehr Stabilität und Komfort benötigen. Es ist auch großartig für diejenigen, die noch lernen müssen, wie man ein normales Zweirad fährt.

Rad Powerbikes



Das RadTrike wird in zwei Teilen geliefert und hat einen zusammenklappbaren Griff, wodurch es einfach zu montieren und zu lagern ist. Der niedrige Durchstiegsrahmen erleichtert das Auf- und Absteigen. Der Rahmen besteht aus Stahl und kann bis zu 415 Pfund tragen. Erwarten Sie, wie bei anderen Rad Power Bikes, viel Zubehör, um die täglichen Besorgungen weniger mühsam zu machen. Die Demo-Einheiten, die ich getestet habe, hatten alles von Rückspiegeln bis hin zu vorderen und hinteren Körben und Handwärmern, und ein Trike hatte sogar ein Prototyp-Verdeck.

Der Sitz war bequem und hatte eine höhenverstellbare Rückenlehne. Sie werden die gleiche 48-Volt-Batterie finden, die die anderen Fahrräder antreibt, gekoppelt mit einem 750-Watt-Motor; Fahrer können je nach Nutzlast und Geschwindigkeit mit einer Entfernung von 20 bis 35 Meilen rechnen. Apropos Geschwindigkeit, das Trike hat fünf Unterstützungsstufen und sein Gaspedal bringt das Trike auf bis zu 22 km / h; es hat sogar rückwärts.

Rad Powerbikes



Es war eine lustige Fahrt, und es war cool, drinnen herumzufahren. Aber für alle, die mit dem Fahren eines großen Dreirads nicht vertraut sind, ist es sicherer, wenn Sie in die Kurven kommen, langsamer zu fahren oder einfach im Leerlauf zu fahren und Ihre Füße auf den Pedalen zu lassen. Das war beim RadTrike nicht anders. Ansonsten hat es sich gut gehandhabt und ich konnte leicht sehen, dass jemand dies für Besorgungen in der Stadt anstelle eines Autos tun würde.

Rad Powerbikes



Vorbestellungen für das RadTrike sind ab sofort möglich, und das Trike wird voraussichtlich Mitte Januar 2023 ausgeliefert. Es beginnt bei 2.499 US-Dollar, aber der endgültige Preis hängt von dem Zubehör ab, das Sie hinzufügen.

Wenn Sie es vor dem Kauf ausprobieren möchten, haben lokale Rad Power Bike-Geschäfte Demo-Einheiten, mit denen Sie zusammen mit den anderen Fahrrädern der Rad Power Bikes-Reihe Probe fahren können.