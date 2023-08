Das Programm der Kulturhauptstadt 2024 nimmt Formen an

Het programma van de Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl – Salzkammergut 2024 (SKG 2024) heeft niet alle mogelijkheden gehad om – 190 projecten te doen met veel verschillende versies van de landelijke economie. Im september begint nu met de Kartenverkauf.

Nach dem Opening im Jänner steht ab März mit een inigen Ausstellungen zum Thema Raubkunst een eerste Schwerpunkt an. Im Sommer waren keine großen Events angesetzt. Das Klimathema en diverse Nachhaltigkeitsaspekte Ziehen sich durch das Programm.

Die officiële Eröffnung volgt am 20. Jänner in Bad Ischl. Meer dan één zanger en zanger sollen onder de Federführung von Hubert von Goisern en der Chorleiterin Susanne Fabian en lautstarkes Lebenszeichen der Kulturhauptstadt geben. Zudem begint de Hauptausstellung der Kulturhauptstadt „imsudhaus salz\wasser\holz & kunst“ im Sudhaus Bad Ischl, die sich dem Themenkreis Salz und Wasser widmet. Im Kongresshaus Bad Ischl gastiert am Eröffnungswochenende die Komische Oper Berlin mit der Operette „Eine Frau, die weiß, was sie will“ von Oscar Straus.

Meer grote Ausstellungen van de Themareis Raubkunst, wobei man met de Linzer Kunstmuseum Lentos Kooperiert. Dort befasst sich ab 21. März die Schau „Reise der Bilder“ mit den Kunstschätzen, die im Zweiten Weltkrieg von den Nazi’s geraubt and bebunkert in Stollenanlagen im Salzkammergut. Geflankeerd door andere Ausstellungen: Ab 28. März wird im Kammerhofmuseum in Bad Aussee das Leben en Wirken van Kunsthandlers Wolfgang Gurlitt, auf den der Grundstock des Lentos-Bestandes zurückgeht, en seiner jündische Geschäftspartner in Lilly Christiansen beleuchtet. Van 19. April sind in Lauffen/Bad Ischl zeitgenössische Positionen en van 22. März im Steinberghaus in Altaussee Cartoons von Simon Schwartz zum Thema Raubkunst zu sehen.

Wenig programma in de zomer

Tijdens de zomer laufen die großen Ausstellungen weiter, ansonsten kookt das Programm in der Hochsaison eher auf klein Flamme. Als de Salzkammergut zich in de buurt van de gasten bevindt, kan de toeristenwereld ervoor zorgen dat de cultuur van de Salzkammergut Festwochen Gmunden toeneemt.

Ab Ende August befassen sich Künstlerinnen en Künstler im Rahmen von „Green“ mit dem Klimawandel. „Simple Smart Buildings“ umfassst zwischen Frühjahr und Herbst mehrere Workshops zu traditionellen Baumaterialien, das „Analog Festival“ van 6 tot 14 september in Bad Goisern sucht Strategien zur Entschleunigung.

Unter den Konzert- oder Theaterveranstaltungen stechen das Kinderopernprojekt „Saltice – Salz und Eis“ van 17 tot 25 februari in ALFA in Laakirchen in de buurt van Attwenger-Gig am Dachstein. Am 15. Juni organiseert het Bruckner Orchester mit Chorunterstützung in der Saline in Ebensee („Bruckner’s Salz“).

Zudem is een festivalformaat van het „Europäische Theaterfestival digitaal en analoog“ of het „New Salt Festival“ voor elektronische muziek.





ePaper Lees Jetzt ePaper! Lees de tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten – jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper