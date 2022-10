Das Penumbra Theatre in Minneapolis blickt in die Vergangenheit, um seine Zukunft zu gestalten: NPR

Bildunterschrift umschalten Caroline Yang

Die Erholung von den schlimmsten Tagen der Pandemie war für die 1.800 regionalen Theater Amerikas entmutigend. Aber einige nutzen dank philanthropischer Hilfe diesen Moment als Gelegenheit für eine Neuerfindung.

Nehmen Sie zum Beispiel das Penumbra Theatre in St. Paul, Minnesota, das in einem historisch afroamerikanischen Viertel mit ästhetischen Wurzeln in der Black Arts-Bewegung angesiedelt ist. Seit Penumbra in den frühen 1970er Jahren damit begann, Theaterstücke zu inszenieren, hat es sich einen nationalen Ruf für die Förderung schwarzer Talente erarbeitet, der das Theater weltweit verändert hat.

„Ich erinnere mich, dass August Wilson mir hier im Saal Geschichten erzählte, die sich als Theaterstücke herausstellten“, sagte Lou Bellamy, der künstlerische Leiter des Theaters. Jahrelang war Penumbra Wilsons Heimkino; Hier entwickelte der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Dramatiker Werke, die heute als Meisterwerke gelten, darunter einige, die in seiner Heimatstadt Pittsburgh spielen.

Doch dem Theater ging ständig das Geld aus. „Wir haben unser Haus viele Male verpfändet, um die Gehaltsabrechnung zu machen“, sagte Bellamy.

Aber letztes Jahr änderte sich das Schicksal von Penumbra. Das heruntergekommene Unternehmen, das zunächst mit der Unterstützung von Bundesmitteln aus dem Bundesgesetz über umfassende Beschäftigung und Ausbildung von 1973 gegründet wurde, erhielt ein unerwartetes Geschenk von 5 Millionen US-Dollar von MacKenzie Scotts Stiftung, zusätzlich zu einem Zuschuss von 2,5 Millionen US-Dollar von der Ford Foundation als Teil seines „kulturellen Schatz“-Initiative.

„Es war schockierend“, sagte Sarah Bellamy, die 2017 die künstlerische Leitung von Penumbra von ihrem Vater übernahm. „Es war wie ein grünes Licht des Universums, dass wir auf dem richtigen Weg waren.“

Die Mittel werden es ihnen ermöglichen, mehr Personal einzustellen und mehr Stücke in Auftrag zu geben. Aber es hilft auch Sarah Bellamy, ihren Traum zu verwirklichen; Penumbra, das nur wenige Kilometer von der Stelle entfernt liegt, an der George Floyd von einem Polizisten getötet wurde, in ein Zentrum für Rassenheilung zu verwandeln; eine Organisation, die Programme erstellt, die Wellness, Gerechtigkeit und die Künste fördern.

„Sie brauchen wirklich alle drei Dinge, damit es vollständig verwirklicht werden kann“, sagte sie.

Das erste Originalstück Penumbra, das nach diesem philanthropischen Glücksfall entwickelt wurde, war Verwitterung von Harrison David Rivers. Rivers hat ein anderes Spiel, der verbundene Ort, Off-Broadway-Premiere in diesem Herbst.

Verwitterung ist ein Begriff, der in der öffentlichen Gesundheit verwendet wird, um zu beschreiben, wie sich Diskriminierung und Marginalisierung auf das körperliche Wohlbefinden und die langfristige Sterblichkeit auswirken. Es wurde im Rahmen einer Studie der University of Michigan geprägt, die sich mit Fruchtbarkeitsproblemen und Schwangerschaftsraten mit hohem Risiko bei schwarzen Frauen im Vergleich zu weißen Frauen befasste. Rivers erfuhr erstmals 2018 davon New York Times Artikel.

„Es hat mich unglaublich traurig gemacht, und ich erinnere mich, dass ich es gelesen und geweint und gedacht habe, wenn ich diese Art von emotionaler Reaktion auf diese gelebten Erfahrungen, diese Schrecken habe, gibt es hier wahrscheinlich ein Stück.“

Rivers war sich nicht sicher, ob eine männlich identifizierte Person das Recht hatte, sich des Themas anzunehmen. Aber Bellamy überzeugte ihn davon. „Sarah … sagte wunderbar zu mir: ‚Ich kenne dich und ich weiß, was für eine Art Schriftsteller du bist, und wenn dich dieses Material beeindruckt hat, wenn du eine Anziehungskraft verspürst, dann werden wir diese Anziehungskraft zu 100 Prozent erforschen“, sagte er sagte. „Sie hat mir ihren Segen gegeben.“

Die dynamische, emotional fließende Produktion hat starke Kritiken in Lokalzeitungen erhalten. Das Minneapolis Star-Tribune nannte es „eine lebhafte Explosion der Freude“.

Das Stück führt das Publikum – und die Besetzung – vom Griff der Trauer zum Loslassen des Lachens. Es ist eine emotionale Show. Um dem entgegenzuwirken, gab Penumbra das gesamte künstlerische Team für Verwitterung, inklusive Schauspieler, Dramatiker und Crew, ein Wellness-Stipendium am ersten Probentag. Dank der erhaltenen Zuschüsse konnte sie sich das leisten.

„Ich habe nicht damit gerechnet“, sagte Regisseurin Colette Robert gegenüber NPR. „Es gibt Institutionen, die so etwas rückwirkend tun, wenn etwas auftaucht – aber das vorausschauende Denken wie ‚Hey, das ist eine ziemlich heftige Show, gönnen Sie sich während des gesamten Prozesses etwas‘, war einfach wirklich außergewöhnlich.“

Ein gut ausgestattetes Theater zu sein, das von seiner Politik lebt, bedeutet auch, dass Penumbra eine Reihe von Geburtshelfern, People of Color, die Hebammen und Doulas sind, bezahlt hat, um ihr Fachwissen in die Produktion einzubringen. Einige wurden ins Spiel gebracht, bevor das Stück überhaupt geschrieben war.

„Nicht, weil wir wollten, dass sich die Show authentischer anfühlt, oder um die Charakterentwicklung zu fördern“, sagte Sarah Bellamy. „Wir wollten, dass die Künstler, die dieses Stück ins Leben rufen, die heilige Arbeit kennen, an der sie sich beteiligen, und ein Thema beleuchten, das Menschen tötet.“

Die Vermittlung eines viszeralen Gefühls für die Einsätze dieses Stücks fiel zum Teil der zertifizierten Hebamme Jennifer Almanza zu, die am Regions Hospital in St. Paul arbeitet.

„Diese Verbindungen zwischen kommunalen Theatern und Institutionen wie dem Regions Hospital sind neu“, sagte sie. „Ich würde sagen, das wäre noch vor drei Jahren nicht möglich gewesen.

Darin zusammen

Um als Theater zu überleben, geht es nicht nur um Geld. Eines der Dinge, die dazu beigetragen haben, Penumbra in seinen mageren Jahren am Leben zu erhalten, war das lebendige und vielfältige Kunst-Ökosystem der Twin Cities, sagte Sarah Bellamy. „Im Regionaltheater gibt es ein starkes Gefühl der Knappheit“, sagte sie. „Und diese Wettbewerbsmentalität wird alles töten.“

Aber Theater in den Twin Cities teilen sich Talent und Ressourcen, was es jedem ermöglicht, zu wachsen, sagte Bellamy. Sie schreibt der berühmten Children’s Theatre Company of Minneapolis zu, dass sie ein robustes Publikum ernährt, das der gesamten Gemeinde zugute kommt.

Die Children’s Theare Company „ist so viele Kinder in Minnesotas erste Einführung in das Theater“, sagte sie. „Wenn es das nicht gäbe, hätten wir dann das Publikum, das wir hier haben, Generation für Generation? Wenn die Guthrie [Theater] Wären diese anderen Organisationen nicht hier gegründet worden, hätten diese anderen Organisationen die Fähigkeit zu gedeihen?“

Zurückblicken, um voranzukommen

Als Penumbra anfing, bot es kostenlose Kinderbetreuung an – eine immer noch radikale Idee, mit der heute immer mehr Theater zu experimentieren beginnen. Jetzt nutzt es neue Ressourcen, um Programme für Kinder zu entwickeln, die das ergänzen, was ihre Erwachsenen auf der Bühne sehen. Früher erlaubte Penumbra auch jedem in der Gemeinde, zu den Proben zu gehen. Der Theaterkünstler Daniel Alexander Jones liebte diesen Aspekt, als er in den 1990er Jahren mit Penumbra neue Stücke entwickelte.

„Einige der besten dramaturgischen Ratschläge, die ich je bekommen habe, kamen von 7-, 8-, 9-jährigen Mädchen, die sagten: ‚Sie sollte das nicht tun‘“, sagte er lachend während eines Zoom-Interviews. Es ist diese Art von Investition und Vertrauen in eine Gemeinschaft, die in der Theaterwelt so wichtig ist, sagte er.

„Was bedeutet es, das eigene wertzuschätzen?“ er hat gefragt. „Es bedeutet, dass Sie dieses große Markenlabel nicht haben werden. Jemand hat ihm keine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben. Jemand hat es nicht überprüft und sechsmal produziert. Es kann chaotisch sein. Es kann blutig sein. Es kann sein noch nicht ihren vollen Stand gefunden hat. Und wenn ich auf die lebendigste, aufregendste und lebensveränderndste Kunst zurückblicke, ist es ausnahmslos die Kunst, die so wild und lebendig ist.

Wilde und lebendige Kunst wird überleben, sagte Jones. Es wird TikTok überleben. Wir müssen es nur finden. Und einander.