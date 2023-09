„Für jemanden, der in einem kommunistischen Land geboren wurde, hätte ich nie gedacht, dass tatsächlich einer unserer eigenen Senatoren tatsächlich Kommunisten und andere autokratische Regime auf der ganzen Welt unterstützen würde“, sagte Del Toro, der zusammen mit Luftwaffenminister Frank Kendall sprach und Armeeministerin Christine Wormuth auf CNN.

Während die Führer des Verteidigungsministeriums weiterhin öffentlich über die Aussetzung während der Augustpause gesprochen haben, erhöht das Pentagon den Druck auf die Gesetzgeber, nachdem der Senat nun wieder tagt. Laut einem hochrangigen Beamten des Verteidigungsministeriums, dem Anonymität gewährt wurde, um die Strategie hinter dem Medienvorstoß zu besprechen, gab es in dieser Woche eine konzertierte Anstrengung, um der amerikanischen Öffentlichkeit klarzumachen, wie schädlich die Sperren sind.

„Diese Sperren sind nicht haltbar, und je länger sie dauern, desto schädlicher wird sie für unsere Bereitschaft und die nationale Sicherheit und natürlich für unsere Familien, die sich in diesem Schwebezustand befinden“, sagte der Beamte. Der durchschnittliche Amerikaner versteht nicht unbedingt, warum dies Auswirkungen hat, aber es hat Auswirkungen.

Ebenfalls am Mittwoch sagte der Pentagon-Sprecher Brig. General Patrick Ryder lieferte Reportern eine Aufschlüsselung der zurückgestellten Beförderungen nach Dienststellen und stellte fest, dass 22 mit Positionen im Pazifik verbunden seien, eine Anspielung auf Washingtons Interesse, China abzuschrecken.

Die Medienstrategie ist nicht das erste Mal, dass Pentagon-Beamte sich zu diesem Thema äußern, aber die Menge an Reden, Interviews und Kommentaren in dieser Woche macht deutlich, dass die Bemühungen intensiviert werden.

Verteidigungsminister Lloyd Austin hat seit einem Telefonat im Juli nicht mehr direkt mit Tuberville gesprochen, aber der Pentagon-Chef habe mit Senatoren auf beiden Seiten des Ganges über die Haltefristen bis zur Augustpause gesprochen, so der Beamte. Auch die Mitarbeiter von Austin und Tuberville stehen in Kontakt.

Der Senator, der Einwände gegen die neue Politik des Pentagons erhebt, Militärangehörige zu entschädigen, die zu Abtreibungen und anderen reproduktiven Behandlungen reisen müssen, hat trotz der neuen Druckkampagne keine Anzeichen dafür gezeigt, dass er nachlässt. Er schoss auf Del Toro zurück und sagte, es sei „nicht sehr klug gewesen, ihn anzugreifen“.

„Zuallererst hätte er mich anrufen sollen. Ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen“, sagte Tuberville am Mittwoch gegenüber Reportern und fügte hinzu, es sei „enttäuschend, dass jemand das tut, einfach herauskommt und das sagt und weiß, dass das nicht wahr ist.“ … Seine Regierung hat die Grenzen weit geöffnet.“

Am Mittwoch beteiligte sich Marinegeneral Eric Smith, dessen Ernennung zum obersten Offizier des Militärdienstes unter den Blockaden steht, am Mittwoch mit seiner Stimme dem Publikum auf der Verteidigungspressekonferenz in Washington, dass die Situation „nicht nachhaltig“ sei. Smith, derzeit der zweitgrößte Offizier des Corps, fungiert bis zu seiner Bestätigung auch als Marinekommandant in kommissarischer Funktion.

Er sagte, dass leitende Beamte aufgrund von Warteschleifen und unbesetzten Stellen oft gezwungen seien, zwei oder drei Jobs zu erledigen, aber „was nicht stehenbleibt, ist die Uhr.“ Der Gegner macht keine Pause.“

Smith fügte hinzu, dass er, da er nicht der bestätigte Kommandant sei, gezwungen sei, viele dieser Aufgaben an andere Offiziere zu delegieren, einschließlich der Beantwortung einiger Fragen der Pentagon-Führung zur Aufstellung des Budgets für das nächste Jahr.

„Ich bin verantwortlich und rechenschaftspflichtig für das gesamte Marine Corps, gegenüber den Steuerzahlern, dem Kongress und, was noch wichtiger ist, gegenüber den Eltern der Marines, und ich bin nicht dort – ich schicke jemanden, der das für mich erledigt und dann einen Bericht bekomme.“ zurück“, sagte er, ein Prozess, der wertvolle Zeit verschlingt.

Wenn man diese Arbeit auf bereits überlastete, rangniedrigere Marines treibt, „fängt es an, Auswirkungen auf die Familien zu haben, und zu sagen, dass das nicht der Fall ist, ist sachlich unzutreffend“, sagte Smith.

Unterdessen übermittelte das Pentagon dem Kongress diese Woche auch 11 hochrangige Nominierungen, darunter Generalmajor David Miller Jr. von der Space Force als Kommandeur des Space Operations Command und Generalleutnant James Slife als nächster Vizechef der Air Force Stab und die stellvertretenden Kommandeure der Pazifikflotte und des Spezialeinsatzkommandos.

Gleichzeitig verschärften die Demokraten im Kongress ihre Kritik an Tubervilles Einfluss und forderten seine republikanischen Landsleute auf, einzugreifen, ein Ansatz, der bisher erfolglos blieb.

„Im Grunde sagen Tuberville und andere, dass sie nicht an Demokratie glauben“, sagte Adam Smith (D-Wash.), Mitglied der Streitkräfte im Repräsentantenhaus, auf der Defense News Conference.

„Wenn Ihnen die Reiserichtlinie nicht gefällt … lassen Sie jemanden wählen, der diese Richtlinie ändert“, sagte Smith. „Behindern Sie nicht die Fähigkeit des Verteidigungsministeriums, seine Arbeit zu erledigen.“

Der Vorsitzende der Streitkräfte des Senats, Jack Reed (DR.I.), beschuldigte Tuberville, „mit der Katastrophe zu flirten“, da die Position der Joint Chiefs durch die Sperrung frei geworden sei.

In einer Rede am Mittwoch, in der er Tuberville verurteilte, schätzte Reed, dass fast 90 Prozent der 852 General- und Flaggoffiziere von der Blockade betroffen sein werden. Schätzungsweise 650 Nominierte müssen in diesem Jahr vom Senat bestätigt werden. Reed fügte hinzu, dass weitere 110 Beamte aufgrund der Blockade zwei Aufgaben übernehmen oder einen vorübergehenden Einsatz übernehmen müssen.

„Er hat erreicht, wovon Amerikas Feinde nur träumen konnten: Instabilität in den Reihen unserer militärischen Führung“, sagte Reed.

Tuberville und andere Republikaner haben entgegnet, dass die Demokraten über die Kandidaten individuell abstimmen könnten. Aber die Demokraten sagen, das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen und die Lösung des Problems liege bei den Republikanern.