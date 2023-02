Das Pentagon sagt, es habe „eine Bewusstseinslücke“ gehabt, die dazu geführt habe, dass 3 chinesische Ballons unter Trump nicht entdeckt wurden

CNN

—



Das amerikanische Militär hatte eine „Domänenbewusstseinslücke“, die es drei weiteren mutmaßlichen chinesischen Spionageballons ermöglichte, unter der Trump-Regierung unentdeckt die kontinentalen Vereinigten Staaten zu durchqueren, sagte der Pentagon-General, der für die Bereitstellung von Luft- und Raketenabwehr über Nordamerika verantwortlich ist, am Montag.

„Jeden Tag als NORAD-Kommandant bin ich dafür verantwortlich, Bedrohungen für Nordamerika zu erkennen. Ich werde Ihnen sagen, dass wir diese Bedrohungen nicht entdeckt haben“, sagte General Glen VanHerck, Kommandeur des US Northern Command und des North American Aerospace Defense Command, als er nach den drei anderen Ballons gefragt wurde.

„Und das ist eine Domänenbewusstseinslücke, die wir herausfinden müssen, aber ich möchte nicht weiter ins Detail gehen.“

VanHerck fügte hinzu, dass die Geheimdienste im Nachhinein in der Lage waren, Informationen „durch zusätzliche Mittel zu sammeln, die uns auf jene Ballons aufmerksam machten, die sich zuvor Nordamerika näherten oder Nordamerika durchquerten“.

Ein hochrangiger Regierungsbeamter sagte CNN am Sonntag, dass die Geheimdienste bereit seien, wichtigen Beamten der Trump-Administration Informationen über das chinesische Überwachungsprogramm anzubieten, das nach Ansicht der Biden-Administration in den letzten Jahren in Ländern auf fünf Kontinenten eingesetzt wurde.

Frühere Überwachungsballons wurden zu Beginn der Biden-Administration entdeckt, weil Präsident Joe Biden die Geheimdienste anwies, „sowohl unsere Wachsamkeit als auch die von uns eingesetzten Mittel zu erhöhen, um chinesische Spionagebemühungen gegen die Vereinigten Staaten aufzudecken“, sagte National Sicherheitsberater Jake Sullivan.

„[B]Weil die Geheimdienste dies auf Anweisung von Präsident Biden zu einer Priorität gemacht haben, haben wir unsere Überwachung unseres territorialen Luftraums verbessert, wir haben unsere Fähigkeit verbessert, Dinge erkennen zu können, die die Trump-Administration nicht erkennen konnte “, sagte Sullivan bei einer Veranstaltung am Montag mit der US Global Leadership Coalition. „Und wir konnten auch zurückgehen und uns die historischen Muster ansehen. Und das führte uns zu dem Verständnis, dass es während der Trump-Administration, wie Sie sagten, mehrere Fälle gab, in denen die Überwachungsballons den amerikanischen Luftraum und amerikanisches Territorium durchquerten.“

Mehrere hochrangige Beamte der Trump-Administration wurden von der Biden-Administration noch nicht wegen eines Briefings kontaktiert, sagten ihnen nahestehende Personen am Montag gegenüber CNN.

Beamte der Trump-Administration haben darauf bestanden, dass ihnen keine Ballons bekannt waren, die die USA durchquerten, während Trump im Amt war.

„Hat die Biden-Administration eine Zeitmaschine erfunden? Was ist die Grundlage dieser neuen Entdeckung?“ John Bolton, ein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater unter Präsident Donald Trump, sagte und fügte hinzu, dass er ein Briefing von der Biden-Administration erhalten würde, wenn es angeboten würde.

Nachdem die Biden-Regierung letzte Woche bekannt gegeben hatte, dass ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon über Montana schwebte, sagte das Pentagon, dass ähnliche Ballonvorfälle während der Trump-Regierung aufgetreten seien. Als Antwort sagte der frühere Verteidigungsminister der Trump-Regierung, Mark Esper, am Freitag gegenüber CNN, er sei von dieser Aussage „überrascht“.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals jemand in mein Büro gekommen ist oder irgendetwas gelesen hätte, dass die Chinesen einen Überwachungsballon über den Vereinigten Staaten hätten“, sagte er.

Der frühere Präsident Donald Trump sagte diese Woche auch auf Truth Social, dass Berichte über chinesische Ballons, die während seiner Amtszeit die USA durchquerten, „gefälschte Desinformation“ seien.

Der Koordinator für strategische Kommunikation des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte Reportern, dass es mehrere Faktoren gibt – wie ihre Höhe und Geschwindigkeit – die das Aufspüren der Spionageballons erschweren, und sagte, dass die Möglichkeiten, sie zu verfolgen, „nicht konstant“ seien.

„Sie fliegen sehr, sehr hoch, sehr, sehr langsam, und um sie verfolgen zu können, muss man die Fallen entlang vieler verschiedener Informations- und Technologielinien steuern“, sagte Kirby. „Ihre Dynamik, ihre Flugbahn, ihr Flugverhalten erschweren die Fähigkeit, genau zu wissen, wo man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet, je nachdem, wo man sich über der Erdoberfläche befindet.“

Kirby ergänzte die Kommentare der Beamten letzte Woche über die Manövrierfähigkeit des Ballons, der am Samstag abgeschossen wurde, und sagte am Montag, dass der Ballon „Propeller“ und „ein Ruder … habe, damit er die Richtung ändern kann“. Aber diese Manövrierfähigkeit sei begrenzt, sagte er, hauptsächlich beschränkt auf „innerhalb des Jetstreams“.

Was die Größe betrifft, so war der Ballon 200 Fuß hoch und hatte eine Nutzlast von der Größe eines Regionaljets mit einem Gewicht von über ein paar tausend Pfund, sagte VanHerck, was zu Bedenken darüber führte, was passieren würde, wenn er abgeschossen würde.

„[Y]Sie wissen aus Sicherheitsgründen, stellen Sie sich vor, wie große Trümmer, die Hunderte, wenn nicht Tausende von Pfund wiegen, vom Himmel fallen. Das ist wirklich das, worüber wir reden“, sagte er. „Also Glas von Sonnenkollektoren, potenziell gefährliches Material, wie z. B. Material, das für den Betrieb einer Batterie in einer solchen Umgebung erforderlich ist, und sogar das Potenzial, dass Sprengstoffe explodieren und den Ballon zerstören, der vorhanden sein könnte.“

VanHerck stellte später klar, dass es keinen Grund zu der Annahme gab, dass sich Sprengstoff auf dem Ballon befand, sagte jedoch, dass dies eine Annahme sei, die die Beamten aus Vorsicht machen müssten.

Seit der Militäroperation am Samstag von F-22-Kampfflugzeugen von der Langley Air Force Base in Virginia, um den Ballon abzubauen, sind Teile des Ballons im Labor des FBI in Quantico, Virginia, angekommen.

Und obwohl kritisiert wurde, dass der Ballon zu lange über den USA verweilen durfte, sagte VanHerck am Montag, dass er und der Kommandant des US Strategic Command „in enger Abstimmung“ gearbeitet und „maximale Vorsichtsmaßnahmen getroffen“ hätten, um die Sammlung chinesischer Geheimdienste zu verhindern .

Der Ballon wurde früh genug entdeckt, um es den USA zu ermöglichen, Informationen darüber zu sammeln, während er die USA durchquerte, bevor er abgeschossen wurde, sagte VanHerck.

„Es gab eine potenzielle Gelegenheit für uns, Informationen zu sammeln, wo wir Lücken bei früheren Ballons hatten“, sagte er. „Und deshalb würde ich mich der Geheimdienstgemeinschaft beugen. Aber dies gab uns die Möglichkeit zu beurteilen, was sie tatsächlich taten, welche Art von Fähigkeiten auf dem Ballon vorhanden waren, welche Art von Übertragungsmöglichkeiten vorhanden waren, und ich denke, Sie werden in Zukunft sehen, dass dieser Zeitrahmen seinen Wert wert war sammeln.“