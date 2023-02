Das Pentagon hat ein unbekanntes Objekt im US-Luftraum vor der Küste Alaskas abgeschossen, sagt das Weiße Haus

Das Pentagon hat am Freitag auf Befehl von US-Präsident Joe Biden ein unbekanntes Objekt abgeschossen, das im US-Luftraum vor der Küste Alaskas flog, sagten Beamte des Weißen Hauses.

Das Objekt flog in einer Höhe von etwa 40.000 Fuß (etwa 12.100 Meter) und stelle eine „angemessene Bedrohung“ für die Sicherheit ziviler Flüge dar, sagte John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses. Er beschrieb das Objekt als ungefähr so ​​groß wie ein kleines Auto und sagte, es sei nahe der Grenze zwischen den USA und Kanada abgeschossen worden.

Es war das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass US-Beamte irgendeine Art von Flugobjekt über den USA abschossen. Am Samstag schossen Kampfflugzeuge einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon vor der Küste von South Carolina ab.

Es gab nur wenige Antworten zu dem Objekt, und das Weiße Haus unterschied zwischen den beiden Episoden.

Kirby sagte, es sei noch nicht bekannt, wem das Objekt gehörte, und er sagte nicht, dass es sich um einen Ballon handele. Beamte konnten auch nicht sagen, ob sich an dem Gerät Überwachungsgeräte befanden. Er wusste auch noch nicht, woher es kam oder was sein Zweck war.

Dennoch war es besorgniserregend genug, dass US-Beamte es für das Beste hielten, es vom Himmel zu holen.

Kampfpiloten beobachteten Objekt

„Wir werden in Bezug auf unseren Luftraum wachsam bleiben“, sagte Kirby. „Der Präsident sieht seine Pflichten zum Schutz unserer nationalen Sicherheitsinteressen als vorrangig an.“

Kirby sagte, Kampfpiloten hätten das Objekt visuell untersucht und festgestellt, dass es nicht bemannt sei. Der Präsident wurde am Donnerstagabend über das Vorhandensein des Objekts informiert, nachdem zwei Kampfflugzeuge es überwacht hatten.

Das Objekt fiel in kalte Gewässer und Beamte sagten, sie erwarteten, dass sie Trümmer von dem abgestürzten Gerät schneller bergen könnten als mit dem massiven Ballon der letzten Woche.

Die Entwicklung kam fast eine Woche, nachdem die USA einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon vor der Küste von Carolina abgeschossen hatten, nachdem er sensible Militärstandorte in ganz Nordamerika durchquert hatte. China bestand darauf, dass die Überführung ein Unfall war, an dem ein Zivilfahrzeug beteiligt war, und drohte mit Auswirkungen, nachdem die USA es abgeschossen hatten.

Biden erteilte den Befehl, hatte aber gewollt, dass der Ballon noch früher abgeschossen wurde. Er wurde darauf hingewiesen, dass die beste Zeit für die Operation wäre, wenn es über Wasser sei. Militärbeamte stellten fest, dass ein Absturz über Land aus einer Höhe von 60.000 Fuß (etwa 18.200 Meter) ein unangemessenes Risiko für die Menschen am Boden darstellen würde.

China antwortete, es behalte sich das Recht vor, „weitere Maßnahmen zu ergreifen“, und kritisierte die USA für „eine offensichtliche Überreaktion und einen schwerwiegenden Verstoß gegen die internationale Praxis“.