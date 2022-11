Das Panel am 6. Januar wischt Trump 2024 im kritischen Endspurt ab

Geschwächt, nachdem seine bevorzugten Kandidaten in den Midterms eine Prügelstrafe erlitten hatten und von aufstrebenden republikanischen Rivalen wie Floridas Gouverneur Ron DeSantis bedrängt wurden, trat Trump mit weniger Durchschlagskraft als erwartet in das Präsidentschaftsfeld ein. Und während die meisten Mitglieder des Sonderausschusses vom 6. Januar sagen, dass Trumps dritte Präsidentschaftskandidatur wenig Einfluss auf ihre Arbeit hat, deuteten einige auch an, dass er als politische Kraft an Schwung verloren hat.

Rep. Liz Cheney (R-Wyo.), die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, sagte, sie sei „zuversichtlich“, dass die Wähler Trump nicht ins Oval Office zurückbringen würden, und Rep. Jamie Raskin (D-Md.) sagte, Trumps Kandidatur könnte den Republikanern im Moment größere Kopfschmerzen bereiten als den Demokraten.

„Ich denke, dass sie ein ernstes Problem haben, weil sie allen im Wesentlichen beigebracht haben, Donald Trumps Befehlen zu folgen“, sagte Raskin. „Jetzt haben sie ihr Bett gemacht.“

Vor diesem Hintergrund bereitet sich der Sonderausschuss darauf vor, einige seiner wichtigsten Entscheidungen zu treffen – solche, die nicht nur neue Beweise für Trumps Versuch liefern könnten, die Wahl zu unterlaufen, sondern auch seinen politischen Rivalen reichlich Angriffsfutter zufüttern könnten.

„Wir haben eine Wäscheliste mit Dingen, die zu erledigen sind“, Vorsitzender Benni Thompson (D-Miss.) sagte in einem Interview.

Thompson sagte gegenüber POLITICO, dass dies eine unmittelbar bevorstehende Reaktion auf Trumps Klage letzte Woche beinhaltet, die darauf abzielt, die Vorladung des Ausschusses für seine Aussagen und Dokumente zu blockieren, die Thompson sagte, dass sie wahrscheinlich bis Freitag einreichen müssten.

Das Gremium wird auch entscheiden müssen, wie es mit der Aufnahme neuer Beweise umgeht, da der offizielle Aufruf des Repräsentantenhauses für Republikaner das Ticken der sprichwörtlichen Uhr beginnt. Thompson sagte, dass der Zapfen weiter fließt – einschließlich einer für Dienstag geplanten Aussage mit mindestens einem Zeugen des Secret Service – auch wenn das Komitee ein so gut wie sicheres Enddatum in weniger als zwei Monaten ansieht.

Ganz zu schweigen davon, dass der Sonderausschuss immer noch einen umfangreichen Abschlussbericht vorbereitet, einen mehrkapiteligen Blick auf Trumps Plan, den der Gesetzgeber ursprünglich im Frühjahr veröffentlichen wollte. Aber das Schreiben wurde aufgrund der laufenden Ermittlungsbemühungen schnell immer komplizierter.

„Irgendwann müssen wir zum Drucker“, sagte Thompson.

Die anhaltenden Herausforderungen des Gremiums werden durch das Ausscheiden von leitenden Mitarbeitern verstärkt, die während der 14-monatigen Untersuchung des Ausschusses weitgehend stabil geblieben sind. Die Top-Ermittlungsanwälte Marcus Childress und Amanda Wick sind in den letzten Wochen abgereist. Andere denken ebenfalls über ihre Zukunft nach dem Komitee nach, da der Januar bevorsteht.

Trotz der erzwungenen Schlussfolgerung des Ausschusses – und des bevorstehenden Verlusts seiner eigenen Mitglieder, einschließlich Reps. Adam Kinzinger (Bächlein.) Elaine Luria (D-Va.), Stephanie Murphy (D-Fla.) und Cheney – die Gesetzgeber fühlen sich nach den Midterms der letzten Woche besonders ermutigt. Sie sehen die Fähigkeit der Demokraten, den Senat zu halten und eine republikanische Welle im Repräsentantenhaus abzuwehren, als Beweis dafür, dass ihre Botschaft funktioniert hat.

„Wenn die Demokraten 40 oder 50 Sitze verloren hätten, wie es die Experten vorhersagten, würden alle sagen, dass wir einen Fehler gemacht haben, indem wir uns auf die Demokratie konzentriert haben“, sagte Raskin.

Das Gremium muss auch mehrere Entscheidungen treffen, wenn es um zusätzliche strafrechtliche Verweise geht, ein Instrument, das es dreimal eingesetzt hat, um widerspenstige Zeugen zu verachten. Die Gesetzgeber des Ausschusses haben darüber debattiert, weitere Überweisungen an das Justizministerium zu erteilen, um zu zeigen, dass Trump selbst oder einige seiner wichtigsten Verbündeten gegen das Gesetz verstoßen haben, als sie versuchten, eine zweite Amtszeit zu erreichen. Ausschussmitglieder haben bereits mit Nachdruck argumentiert, dass sie glauben, Trump habe möglicherweise gegen Gesetze zur Behinderung von Verbrechen verstoßen und Wähler kriminell betrogen.

Bemerkenswerter wird jedoch das Urteil des Ausschusses darüber sein, ob Trump oder einer seiner Mitarbeiter Zeugen manipuliert hat – eine Unterströmung, auf die einige Mitglieder des Gremiums bei mehreren öffentlichen Anhörungen hingewiesen haben. Darüber hinaus wägt das Komitee immer noch ab, ob es Trumps Aussageverweigerung als einer Missachtung der Kongressverweisung würdig betrachten soll.

Thompson betonte, dass noch keine Entscheidung getroffen worden sei, insbesondere angesichts von Trumps Rechtsstreit gegen die Vorladung des Gremiums.

„Die Leute haben das Recht, vor Gericht zu gehen“, sagte er.

Das Komitee scheint sich auch damit zufrieden zu geben, sich auf das Buch „So Help Me God“ des ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence zu stützen, um die Geschichte seiner Interaktionen mit Trump zu erzählen, anstatt seine Aussage zu fordern.

Thompson bemerkte, dass Pences Beschreibungen seines Austauschs mit Trump – insbesondere als Trump ihn einschüchterte und ihn dazu aufforderte, die Wahl zu untergraben – genau mit dem übereinstimmten, was Pences Berater dem Ausschuss vor 10 Monaten sagten und die Ermittlungsarbeit des Gremiums „bestätigten“.