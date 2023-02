Das OnePlus 11 und Buds Pro 2 sind jetzt weltweit verfügbar

Das OnePlus 11 und das OnePlus Buds Pro 2 haben heute ihre globale Reise begonnen. Das Paar wurde bereits am 4. Januar in China vorgestellt, es gibt also keine Überraschungen, wenn es um ihre Hardware geht, aber lassen Sie uns sie für alle Fälle wiederholen.

Das OnePlus 11 ist das vollwertige Flaggschiff des Unternehmens, nachdem der Pro-Monicker jetzt weggefallen ist. Es verfügt über ein 6,7-Zoll-Fluid-AMOLED-LTPO3-Display mit einer Auflösung von 1440 x 3216 Pixeln, einer adaptiven Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer Spitzenhelligkeit von 1300 Nits.

Auf der Vorderseite befindet sich eine 16-MP-Selfie-Kamera. Auf der Rückseite hat das OnePlus 11 eine 50MP f/1.8 24mm Hauptkamera (IMX890 – 1/1.56″), eine 32MP f/2.0 48mm 2x Zoom Kamera (IMX709 – 1/1.56″) und ein 48MP 115 Grad FoV f/2.2 Ultrawide-Einheit mit Autofokus und Makrofunktionen (IMX581 – 1/2.0″).

Die Kameras werden mit der 3. Generation von Hasselblad Camera for Mobile Tuning geliefert. Es fügt Vergünstigungen wie die neue natürliche Farbkalibrierung mit Hasselblad hinzu, die einen 13-Kanal-Multispektralsensor zur Erkennung von Licht und Farbe verwendet, sowie den Hasselblad-Portraitmodus und das OnePlus-eigene TurboRAW HDR.

Das OnePlus 11 ist mit dem Snapdragon 8 Gen 2 4-nm-Chipsatz ausgestattet, gepaart mit entweder 8 GB oder 16 GB RAM. Der Speicherplatz beträgt 128 GB bzw. 256 GB.

Es gibt einen 5.000-mAh-Akku, der kabelgebundenes Laden mit 100 W SUPERVOOC unterstützt. Käufer in Nordamerika erhalten stattdessen kabelgebundenes Aufladen mit 80 W SUPERVOOC (1-100 % in 27 Minuten, beworben). Beim OnePlus 11 gibt es jedoch kein kabelloses Laden.







Das One Plus 11

Laut OnePlus ist das 11 das erste OnePlus, das Anspruch auf vier große OxygenOS-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates hat.

Das OnePlus 11 ist in Titan Black mit mattem, mattiertem Finish der Glasscheibe und Eternal Green mit glänzendem Finish erhältlich. Das Telefon kann ab heute vorbestellt werden, beginnend bei 699 $/829 € für das 8/128-GB-Modell und 799 $/899 € für die 16/256-GB-Variante. Der Versand beginnt am 16. Februar. Es gibt einige Vorbestellungsboni, wie einen kostenlosen Bang & Olufsen A1 Lautsprecher der 2. Generation, einen Eintauschbonus von bis zu 350 € und einen Rabatt von 100 €, wenn Sie mehr als 1.000 € auf der OnePlus-Website ausgeben .

Die indischen Preise betragen 56.999 INR und 61.999 INR für 8/128 GB und 16/256 GB.

Das OnePlus 11 wird als Premiere für das Unternehmen im Nahen Osten erhältlich sein. 8/128 GB kosten 2.579 AED und 2.799 YER, während 16/256 GB 2.799 AED und 2.999 YER kosten. Das Telefon kostet in Israel 3.099 ILS bzw. 3.499 ILS.

Weiter geht es mit den OnePlus Buds Pro 2. Die neuen Flaggschiff-Ohrhörer sind eine Zusammenarbeit mit dem dänischen Lautsprecherhersteller Dynaudio und verfügen über MelodyBoost 11 mm + 6 mm Doppeltreiber.

Das OnePlus Buds Pro 2 bietet räumliche Audiounterstützung, die in Verbindung mit Dolby Head Tracking auf dem OnePlus 11 einen 3D-Audioeffekt ermöglicht, wenn Sie Ihren Kopf in Apps wie YouTube und Disney+ drehen.

Die OnePlus Buds Pro 2 verfügen über eine TÜV-zertifizierte intelligente adaptive Geräuschunterdrückung, die bis zu 48 dB Umgebungsgeräusche eliminieren kann. Es gibt auch einen Transparenzmodus, der die Außenwelt hereinlässt, um Gespräche mit Menschen zu ermöglichen, selbst wenn die Knospen eingeschaltet sind.

Die Buds Pro 2 halten bis zu 39 Stunden ohne ANC. Das Case kann drahtlos über jedes Qi-Ladegerät oder kabelgebunden über USB-C aufgeladen werden.









Die OnePlus Buds Pro 2

Die Buds Pro 2 sind in OnePlus 11-passendem Schwarz und Grün erhältlich und beginnen bei 179 US-Dollar und 11.999 INR über die OnePlus-Website und Amazon. Verkaufsstart ist am 16. Februar.

Der indische Markt erhält außerdem ein exklusives OnePlus Buds Pro 2R in Weiß zum Preis von 9.999 INR. Diese sind ansonsten identisch mit dem Pro 2, vermissen aber das Headtracking.