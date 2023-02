Das OnePlus 11 kommt bald und ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren

Es überrascht niemanden, dass das nächste Telefon von OnePlus OnePlus 11 5G heißt. Es ist derzeit in China erhältlich, und die Telefon soll am 7. Februar weltweit eingeführt werden. Es folgt dem ziemlich großen letzten Jahr OnePlus 10 Pro und kommt dem auf den Fersen OnePlus 10T die aufgrund fragwürdiger Kompromisse und einem verwirrenden Leistungsversprechen einen faden Beigeschmack hinterlassen hat.

Zum Glück für uns stellte OnePlus a zur Verfügung Blick auf die 11 zurück im Dezember. Und jetzt ist das neue Telefon vollständig auf der Website von OnePlus China zu sehen. Nachdem ich es mit Hilfe von Google Translate verschlungen habe, muss ich an Leonardo DiCaprios oft zitierten Satz aus dem Film Django Unchained denken.

„Meine Herren, Sie hatten meine Neugier. Aber jetzt haben Sie meine Aufmerksamkeit.“

Ich hatte bereits große Hoffnungen auf das 11, da es das Telefon der dritten Generation sein würde, das während der Partnerschaft von OnePlus mit dem legendären Kameraunternehmen Hasselblad herausgebracht wird. Bisher lag der Einfluss von Hasselblad größtenteils hinter den Kulissen mit Kameratuning und raffinierten Softwarefunktionen wie dem Xpan-Panorama-Stil. Das OnePlus 11 könnte das erste Mal sein, dass wir tatsächlich neue Kamerahardware sehen, die aus der Partnerschaft resultiert.

Ich sollte auch darauf hinweisen, dass Details und Nuancen bei der Übersetzung verloren gehen können, also denken Sie bitte daran, wenn Sie weiterlesen.

OnePlus China



Das OnePlus 11 sieht fantastisch aus

Das Design des 11 knüpft dort an, wo das 10 Pro aufgehört hat. Übersetzt heißt es auf der Seite, dass der Look des OnePlus 11 von einem „schwarzen Loch in der Science-Fiction“ inspiriert wurde. Aber anstelle eines quadratischen Kamerabuckels, der beim 10 Pro zu finden ist, ist der 11er oben kreisförmig mit sich verjüngenden Seiten, die in den Rand des Telefons fließen. Es erinnert an den Verschluss einer Lederattaché. Wenn sich das Telefon im Querformat befindet, sieht die Form des Kamerabuckels fast wie die Silhouette von Darth Vaders Helm aus.

Die Seite zeigt das Telefon in zwei Farben. Es gibt eine matte grüne Farbe, die nicht ganz britisches Renngrün ist, und ein strukturiertes schwarzes Finish, das laut übersetztem Text „Seidenglas“ ist. Ich nehme an, das bedeutet, dass das Finish strukturiert aussieht, aber bei Berührung nur flaches Glas ist.

Mein CNET-Kollege Andrew Lanxon hat ein OnePlus 11 in die Hände bekommen. Während wir ein bisschen warten müssen, um seine Gedanken zum Testen zu hören, hat er einige mit uns geteilt Fotos des Telefons auf Twitter.

Ich habe Zeit damit verbracht, das Kommende zu testen @oneplus 11 und vor allem, wie es im Vergleich zu seiner Top-Konkurrenz abschneidet. Keine Spoiler, aber Sie werden viel mehr erfahren, wenn das Telefon am 7. Februar auf den Markt kommt. Behalten Sie die Augen offen @CNET. pic.twitter.com/WFEkjZdBzV – Andrew Lanxon (@Batteryhq) 26. Januar 2023

Es gibt nicht viele Fotos von der Vorderseite, aber es hat ein Display mit Wasserfallkanten, die von der rechten und linken Seite des Telefons abfließen. Die Frontkamera ist in einer locherförmigen Aussparung auf der linken oberen Seite untergebracht.

In einem Produktvideo auf der Website ist ein Alarm-Schieberegler zu sehen, der auch auffällige stilisierte Nahaufnahmen des OnePlus 11 zeigt. OnePlus hat zuvor bestätigt, dass die Schaltfläche nach ihrer Abwesenheit auf dem OnePlus 10T zurückkehren würde. Das 11 gesellt sich zu ähnlichen Geräten wie dem Nubia Red Magic 8, das über einen ähnlichen Hardware-Schieberegler verfügt, um das Telefon in den Spielmodus zu versetzen.

OnePlus China



Das OnePlus 11 verfügt über die neueste Android-Hardware

Das Telefon verfügt über einen 6,7-Zoll-AMOLED-Bildschirm mit einer variablen Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz. Das Display ist LTPO 3. Das letztjährige 10 Pro hatte ein LTPO 2-Display. LTPO steht für Niedertemperatur-polykristallines Oxid, das Displays eine hohe Bildwiederholfrequenz ermöglicht, ohne Ihre Batterie zu zerstören. Laut dem übersetzten Text ist LTPO 3 flüssiger und noch energieeffizienter. Eine Grafik behauptet, dass die Anzeige auf 1 Hz herunterfallen kann, was der gleichen Bildwiederholfrequenz entspricht Das iPhone 14 Pro verwendet für sein Always-On-Display.

Im Inneren läuft das 11 auf dem Snapdragon 8 Gen 2-Chip von Qualcomm, der laut einer Pressemitteilung von OnePlus eine 35 % schnellere CPU-Leistung und eine 25 % schnellere GPU hat. Das 11 ist eines der ersten Telefone mit dem neuen Qualcomm-Chip. Das 11 kommt auch mit 16 GB RAM und entweder 256 GB oder 512 GB Speicher.

Alles wird von zwei 2.500-mAh-Akkus mit Strom versorgt, die 100-W-Schnellladung unterstützen. Das letztjährige 10 Pro hatte das gleiche Dual-Battery-Setup und unterstützte 80-W-Schnellladung, mit Ausnahme der US-Modelle, die auf 65-W-Schnellladung begrenzt waren. Das OnePlus 10T unterstützt das Laden mit 150 W weltweit und 125 W in den USA. Für die Perspektive unterstützt das iPhone 14 Pro das Schnellladen mit 20 W. OnePlus sagt, dass die Batterien des 11 in 25 Minuten von leer auf 100% aufgeladen werden können.

OnePlus China



Die Kameras sind die gleichen, aber unterschiedlich

Das OnePlus 11 verfügt über ein 50-Megapixel-Haupt- und ein 48-Megapixel-Ultrawide-Kamerasystem, das dem des 10 Pro ähnelt. Es hat auch eine Telekamera mit einem 32-Megapixel-Sensor und 2-fachem optischen Zoom im Vergleich zum 8-Megapixel-Sensor und 3,3-fachen optischen Zoom des 10 Pro.

Sony hat alle Bildsensoren hergestellt, einschließlich des in der neuen Tele-Kamera. Aber Sie müssen sich fragen, ob OnePlus und Hasselblad die Kombination aus 32-Megapixel-Sensor und kurzem Teleobjektiv gewählt haben, weil sie bessere Fotos liefert als das Tele des 10 Pro. Wenn das der Fall ist, sehen wir zum ersten Mal ein Kamera-Hardware-Design, das aus der Partnerschaft zwischen OnePlus und Hasselblad stammt.

Übersetzter Text deutet darauf hin, dass die neue Telekamera Fotos mit genaueren Farben aufnehmen kann. Auf der Website von OnePlus China heißt es, dass Bilder im Hochformat ein besser simuliertes Bokeh haben, das das Aussehen von Bildern nachahmt, die mit Hasselblads XCD-Mittelformatobjektiven aufgenommen wurden.

Beispielfotos von 11 sehen gut aus, mit ausgewogenen Farben und Glanzlichtern, die bei Hauttönen abfallen. Wir sollten diese Fotos mit Vorsicht genießen, da die Website fast aller Telefonhersteller beeindruckende Fotos zeigt, die mit ihren Telefonen aufgenommen wurden – ah, Marketing! Leider wird nicht erwähnt, ob diese Fotoverbesserungen für Videoaufnahmen gelten.

OnePlus



Gibt es ein OnePlus 11 Pro?

Nach allem, was ich auf der Website gelesen habe, ist das OnePlus 11 das am besten ausgestattete OnePlus-Telefon, das jemals hergestellt wurde. Es scheint dieses Jahr das „Pro“-Modell zu sein, obwohl die Nomenklatur fehlt. Sein 6,7-Zoll-Bildschirm hat die gleiche Größe wie der des 10 Pro. Tatsächlich sagte der Präsident von OnePlus China, Li Jie, als Antwort auf eine Frage im chinesischen sozialen Netzwerk Weibo, dass es keine „Pro“-Version des OnePlus 11 gibt.

Das wäre eine weitere Abkehr von der bisherigen Produktstrategie von OnePlus. Bis vor kurzem hatte OnePlus drei Modelle seiner Flaggschiff-Telefone herausgebracht, eine reguläre Version, eine „Pro“-Version und später im Jahr ein T-Modell. Im Jahr 2020 gab es beispielsweise OnePlus 8, 8 Pro und 8T. Die Pro-Modelle haben typischerweise größere Displays mit einer höheren Auflösung und eine dritte Rückkamera mit Teleobjektiv im Vergleich zur regulären Version.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte das Unternehmen nur ein OnePlus 10 Pro ohne Standardmodell.

OnePlus



Was kommt als nächstes für das OnePlus 11?

Das neue Telefon kommt am Montag, den 9. Januar, in China auf den Markt. OnePlus veranstaltet am Dienstag, den 7. Februar, eine weltweite Einführungsveranstaltung in Indien, bei der auch das OnePlus Buds Pro 2 vorgestellt wird. Ich freue mich wirklich darauf, das Telefon auszuprobieren heraus, vor allem diese neue Tele-Kamera.



Läuft gerade:

Schau dir das an:

OnePlus 10 Pro: Stil und Leistung machen ein großartiges Android…

8:50