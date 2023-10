Das One UI 6-Update von Samsung wird eine Vielzahl neuer Kamerafunktionen auf Galaxy-Handys bringen, von denen einige auf KI basieren.

Das Update, das auf Googles breiterer Android 14-Software basiert, soll mit der Einführung in bestimmten Ländern Europas begonnen haben und wird in den kommenden Wochen in den USA eintreffen. Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem KI in Smartphones zunehmend eine größere Rolle spielt, wie jüngste Ankündigungen von Google und Qualcomm andeuten.

Samsung scheint sich bei bestimmten kamerabezogenen Funktionen in One UI 6 an Apple und Google zu orientieren. Mit einer Funktion namens AI Image Clipping können Galaxy-Benutzer beispielsweise bestimmte Objekte aus einem Foto ausschneiden und in Aufkleber umwandeln das auf anderen Fotos platziert werden kann. Apple hat eine ähnliche Funktion in seinem kürzlich veröffentlichten iPhone-Update iOS 17. Ein GIF in der Pressemitteilung von Samsung zeigt auch, wie die Größe des Aufklebers geändert wird, nachdem er auf ein anderes Bild eingefügt wurde, was ein wenig an Googles Magic Editor-Tool für Pixel 8 und Pixel 8 Pro erinnert.

Samsungs AI Image Clipping-Funktion in One UI 6. Samsung

Samsung baut auch auf seiner Galaxy Enhance-X-App auf, einer bestehenden App mit zusätzlichen Fotobearbeitungstools, wie der Möglichkeit, ältere Fotos zu schärfen, ähnlich wie Googles Photo Unblur. Mit One UI 6 erhält diese App neue Funktionen wie Sky Guide, der mithilfe von KI Sternbilder und Sterne identifiziert, nachdem er ein Foto des Nachthimmels aufgenommen hat.

Sie können die Single Take-Funktion von Samsung in Enhance-X auch auf Videos und Bilder mit Bewegung anwenden, die Sie bereits aufgenommen haben. Single Take ist ein Kameramodus auf Samsung-Telefonen, mit dem Sie mehrere Bilder gleichzeitig in verschiedenen Stilen aufnehmen können, indem Sie einmal auf den Auslöser tippen. In Enhance-X scheint Ihr Telefon mit Single Take die besten Standbilder und Clips aus vorhandenen Bildern extrahieren zu können. Zu den weiteren Funktionen der App gehört die Möglichkeit, die Unschärfe eines verschmierten Kameraobjektivs in Fotos zu schärfen und normale Videos durch die Generierung zusätzlicher Bilder in Zeitlupenclips umzuwandeln.

Die Enhance-X-App von Samsung zeigt Single Take Samsung

Abgesehen von diesen KI-gestützten Funktionen hofft das Unternehmen, die Nutzung der Kamera komfortabler zu gestalten. Das Update soll das Scannen von Dokumenten verbessern und Sie können in der Kamera-App einfacher zu einem Aufnahmemodus mit höherer Auflösung wechseln. Wenn Sie häufige Kameramodi bevorzugen, z. B. Panorama oder Porträt, können Sie diese auch direkt als Widgets auf dem Startbildschirm speichern. Samsung aktualisiert außerdem das Layout der Bearbeitungswerkzeuge in der Kamera-App und fügt Schaltflächen zum Rückgängigmachen und Wiederherstellen zum Umschalten zwischen Bearbeitungen hinzu.

Das One UI 6-Update von Samsung ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Smartphone-Hersteller nach neuen Wegen suchen, KI in aktuelle und zukünftige Produkte zu integrieren. KI spielt bei Smartphones seit Jahren eine wichtige Rolle, wenn es um Funktionen wie Spracherkennung, Sprachübersetzung und Objekterkennung in Fotos geht. Aber der Boom der generativen künstlichen Intelligenz oder KI, die Inhalte auf der Grundlage von Eingabeaufforderungen erstellen kann, nach dem Erfolg von ChatGPT, hat zu einem größeren Interesse an KI geführt.

Qualcomm hat seinen Smartphone-Chip Snapdragon 8 Gen 3 der nächsten Generation rund um KI-Anwendungsfälle und -Anwendungen entwickelt. Die KI-gestützten Fotobearbeitungsfunktionen der Pixel 8 und 8 Pro sind die größten Unterschiede zur Pixel 7-Familie des letzten Jahres. Und laut Bloomberg soll Apple neue KI-Funktionen für iOS 18 entwickeln. Jetzt bekommen wir einen Eindruck davon, wie Samsung mit One UI 6 KI in seine Galaxy-Telefone integrieren wird.

Die neue Software von Samsung, die im August als Betaversion für das Galaxy S23 eingeführt wurde, und Social-Media-Beiträge, die von 9to5Google und Android Authority entdeckt wurden, deuten darauf hin, dass die Software in Teilen Europas eingeführt wurde. Ein Samsung-Sprecher sagte gegenüber CNET, dass es in den kommenden Wochen auf US-Geräte kommen wird.

Anmerkung der Redaktion: CNET verwendet eine KI-Engine, um bei der Erstellung einiger Geschichten zu helfen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Beitrag.