Das Okanagan Symphony Orchestra bringt Urlaubsfreude in das Okanagan

Das Okanagan Symphony Orchestra (OSO) bringt „Komfort und Freude“ in die Weihnachtszeit.

In diesem Jahr wird das Orchester mit dem Tenor Ken Lavigne und dem Okanagan Children’s Choir in Kelowna, Penticton und Vernon Halt machen, um die beliebtesten Weihnachtslieder aller zu singen.

„Musik ist ein so wichtiger Teil der Feiertage, und das schon seit Jahrhunderten“, sagte OSO-Musikdirektorin Rosemary Thomson. „Das Hinzufügen von Stimmen zum Orchester ist die ultimative Art, in dieser Saison zu singen, und ich bin begeistert, dass Ken Lavigne aus BC zu dieser magischen Jahreszeit für unser Konzert mit dem Okanagan Children’s Choir und dem OSO zusammenarbeiten wird.“

Lavigne ist Gründungsmitglied der Canadian Tenors, ebenso wie der Pauker Dominique Bernath von OSO.

„Ich liebe so viele Dinge an der Weihnachtszeit, den Eierlikör, die Lichter, aber ich liebe besonders die Musik und all die Erinnerungen, die aus dieser Jahreszeit kommen“, sagte Lavigne. „Ich freue mich sehr, mit dem OSO und dem Okanagan Children’s Choir aufzutreten.“

Dies ist auch das vierte Mal, dass der Okanagan Children’s Choir mit OSO zusammenarbeitet.

Die Sendung findet statt am:

• Freitag, 16. Dezember um 19:30 Uhr im Kelowna Community Theatre

• Samstag, 17. Dezember um 19:30 Uhr im Cleland Community Theatre

• Sonntag, 18. Dezember um 14:00 Uhr im Vernon and District Performing Arts Center

Tickets für die Kelowna- und Penticton-Shows sind unter 250-469-8940 und 250-549-7469 für die Vernon-Show erhältlich.

