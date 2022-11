Das OG Samsung Galaxy Z Flip 5G wird auf One UI 5.0 aktualisiert

Samsung ist mit der Einführung von One UI 5.0 auf Erfolgskurs, und das neueste Gerät, das das auf Android 13 basierende Update erhält, ist das Galaxy Z Flip 5G, das einige Monate nach dem ursprünglichen Z Flip der ersten Generation im Jahr 2020 auf den Markt kam.

Das Firmware-Update ist angeblich vorerst exklusiv für das 5G-Modell, obwohl Samsung das Update gemäß dem offiziellen Rollout-Zeitplan für das One UI 5.0-Update auch für das LTE-Modell bringen wird. Besitzer von Galaxy Z Flip 5G in Europa haben gemeldet, dass das Update für ihre Telefone verfügbar ist, und wir können davon ausgehen, dass in den kommenden Tagen weitere Regionen folgen werden.

Das neueste One UI 5.0-Update ist wahrscheinlich das letzte große Firmware-Update für beide Galaxy Z Flip-Modelle der ersten Generation. Beide wurden 2020 mit One UI 2.1 auf Basis von Android 10 eingeführt und Samsung unterstützt drei große Betriebssystem-Updates.

