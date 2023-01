Das Offshore-Ölgeschäft sprudelt wieder

Die 1,2 Milliarden Dollar teure Deepwater Titan stand fünf Jahre lang still in einer Werft in Singapur und sah aus wie ein verlassenes Kreuzfahrtschiff mit einem an Deck befestigten Bohrturm. Bald wird dieses Schiff, das sich über fast drei Fußballfelder erstreckt, in die tiefsten Gewässer des Golfs von Mexiko aufbrechen, wo seine Besatzung auf der Suche nach Öl 8 Meilen unter dem Meeresboden bohren kann Sparren Corp.

Die Jagd nach Offshore-Erdöl ist wieder im Gange, angeheizt durch einen Anstieg der weltweiten Energienachfrage, Versorgungsunterbrechungen, die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurden, und Rohölpreise, die weiterhin über dem Niveau vor der Pandemie liegen. Andere riesige Bohrinseln wie die Titan, die gegen Ende des letzten Jahrzehnts ruhten, arbeiten jetzt auch in tiefen Gewässern entlang der Küste Brasiliens, während Bohrinseln ohne Antrieb flachere Gewässer im Nahen Osten abbauen, nachdem sie per Anhalter in diesen Teil der Welt gefahren sind auf Schleppern.