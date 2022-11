Das offizielle Washington hat seinen Plan zur Kontrolle sozialer Netzwerke nicht aufgegeben — RT World News

Durchgesickerte Dokumente zeigen, dass das „pausierte“ „Disinformation Governance Board“ wieder online ist

Das US-Heimatschutzministerium verstärkt heimlich seine Bemühungen, Informationen zu zensieren und zu unterdrücken, die es für gefährlich hält – mit anderen Worten, es konzentriert sich auf unbequeme, aber wahre Fakten. Eine Einrichtung, die ursprünglich geschaffen wurde, um die Amerikaner vor Terror zu schützen, bedroht jetzt die freie Meinungsäußerung überall im Internet – und dies mit aktiver Hilfe großer Technologieunternehmen.

Dies alles wird in durchgesickerten Dokumenten enthüllt, die den Journalisten Ken Klippenstein und Lee Fang vorliegen. Die vielleicht besorgniserregendsten Papiere sind diejenigen, die zeigen, dass das höchst umstrittene und weithin verurteilte DHS (oder „Disinformation Governance Board“) – und die ernsthafte Bedrohung, die es für die Meinungsfreiheit darstellt – nirgendwohin gegangen ist.

Wie es begann…

Die Leiche wurde am 27. April mit viel Tamtam angekündigt. Regierungsbeamte, Experten und Mainstream-Journalisten überschlugen sich, um die Neuigkeiten zu loben, und die Chefin des Ausschusses, die frühere Kommunikationsberaterin der ukrainischen Regierung, Nina Jankowicz.

Nur drei Wochen später wurde der DGB auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt, Jankowicz trat zurück. Die schnelle Kehrtwende wurde von der Washington Post selbst als Ergebnis gefährlicher Desinformationen bezeichnet, die über den Vorstand und seinen Chef verbreitet worden waren, von dem auch behauptet wurde, er sei Opfer einer konzertierten Kampagne frauenfeindlichen Missbrauchs geworden.

Die Wahrheit ist, dass viele berechtigte Kritik und Bedenken über den DGB und Jankowicz selbst geäußert wurden, wobei Befürworter der freien Meinungsäußerung verständlicherweise befürchten, dass der Vorstand als staatliche Zensureinheit dienen und vorschreiben würde, was wahr ist und was nicht, was die Bürger denken dürfen. und welche Informationsquellen sollten zum Schweigen gebracht und entfernt werden.









Viele Kritiker setzten die Leiche mit Orwells Wahrheitsministerium gleich, wie es in dem dystopischen Albtraumroman 1984 beschrieben wurde. DHS-Beamte verspotteten diese Vergleiche, bemühten sich jedoch, zu definieren, was die Tafel und ihr tatsächlicher Zweck war, sowie was sie nicht war. In den Tagen vor seiner Schließung am 18. Mai versprachen sie immer wieder, dass der DGB keine „operativen Befugnisse“, also politische Entscheidungs- und Durchsetzungsbefugnisse haben würde.

Der 22-tägige Skandal um das Gremium ist ein halbes Jahr später weitgehend vergessen, und DHS-Sicherheitsminister Alejandro Mayorkas hat die Einrichtung im August offiziell endgültig geschlossen und bei Kritikern möglicherweise den Eindruck erweckt, die Gefahr sei endgültig gebannt. Die neuen durchgesickerten Dokumente deuten darauf hin, dass eine „Pause“ und ein Herunterfahren die ganze Zeit über ein Trick waren, um sie von der Fährte abzubringen.

Das Board ist zwar nicht mehr auf dem Papier, aber alle seine Funktionen wurden an die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, eine Abteilung des DHS, übergeben. Und es ist offensichtlich, dass zu diesen Verantwortlichkeiten die Überwachung von Online-Inhalten und die Festlegung von Regeln gehört, denen Social-Media-Plattformen, Suchmaschinen und Websites folgen müssen. Mit anderen Worten: Festlegen und Ausführen von Richtlinien. Abteilungsleiter, die etwas anderes behaupteten, logen also die ganze Zeit.

…und wie es weiter geht.

Unter den durchgesickerten Papieren ist ein Bericht, der im Juni dieses Jahres vom Beratungsausschuss der Agentur erstellt wurde. Es erklärt, dass CISA „ist positioniert, um eine einzigartige und produktive Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen zu spielen“ von „Desinformation.“

Beachten Sie, dass das Internet und „insbesondere Social-Media-Plattformen“ haben die Rolle von gestört „traditionelle ‚Gatekeeper‘ bei der Verbreitung von Informationen“, Der Bericht weist darauf hin, dass CISA das Desinformations-„Problem“ angehen soll „das gesamte Informationsökosystem im Blick.“ Dies würde das Patrouillieren und Regulieren umfassen „Social-Media-Plattformen aller Größen, Mainstream-Medien, Kabelnachrichten, überparteiliche Medien, Talk-Radio und andere Online-Ressourcen.“ und ihre Inhalte effektiv zu kontrollieren.

Dem CISA-Ausschuss gehörte Vijaya Gadde an, Twitter-Chefin für Rechtspolitik, Vertrauen und Sicherheit. Der Bericht zeigt, dass sie eine aktive Rolle bei der Gestaltung der Anti-Desinformations-Aktivitäten von CISA gespielt hat „eine Liste zivilgesellschaftlicher Gruppen“ mit denen Twitter in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, sollte das Komitee „Ich würde gerne weitere Personen kontaktieren“ über seine Desinformations-„Empfehlungen“.













Der Grund, warum die CISA dies wünschen würde „erreichen“ gegenüber den Menschen über seine Zensurarbeit ist aus durchgesickerten Protokollen seiner Ausschusssitzungen im Juni klar ersichtlich. Immer wieder die Notwendigkeit „Das Dasein sozialisieren“ des DGB-Nachfolgers und seiner „Aufgaben“ unter NGOs, Rechtegruppen und Journalisten diskutiert.

Dies ist ein Euphemismus, um mit dem Nachfolger, der einen neuen Namen trägt, genau die Elemente an Bord zu holen, die den DGB nach seinem Start untergraben haben „um nicht zu verschmelzen“ die beiden identischen Körper.

Vor „ausstrecken“ An diese Leute jedoch, ein Komiteemitglied, dessen Name redigiert wurde, „bereitgestellte Empfehlungen“ darüber, wie CISA unbequeme Fragen am besten beantworten könnte „Überwachung und Überwachung“ wenn sie von ihren Zielen oder den Medien gefragt wurden. Vijaya Gadde von Twitter „bestätigte diese Vorgehensweise“, und bei einem anderen Treffen wurde dem umbenannten DGB „empfohlen“, einen „weiten Anwendungsbereich“ in Bezug auf die von ihm überwachten Medien zu haben, anstatt seine Aktivitäten darauf zu „beschränken“. „Nur soziale Medien.“

Die Beiträge von Vijaya Gadde hörten hier nicht auf. Bei zahlreichen CISA-Ausschusssitzungen teilte sie Insiderinformationen über die Twitter-Plattform und enthüllte, dass das soziale Netzwerk „bewertet das Ausmaß des angerichteten Schadens“ bei angeblichen Desinformations-„Vorfällen“ und „verwendet ein ‚Drei-Strike-System‘, um schlechte Akteure zu de-ampplizieren.“ Auch Gadde „empfahl“, dass der neue DGB sorgfältig abwäge „Wie viele Gegenerzählungen“ es kann als Reaktion auf einzelne Vorfälle ausgestellt werden.













Wie gewohnt

Die Leser werden verständlicherweise schockiert sein, dass ein hochrangiger Mitarbeiter eines großen sozialen Netzwerks die US-Regierung offen dabei unterstützt, die Meinungsfreiheit zu zerstören, nicht nur auf der Plattform, für die sie arbeiten, sondern auch in traditionellen und sozialen Medien. Aber das ist eigentlich normal und geht schon seit Jahren so.

An anderer Stelle in dem durchgesickerten Protokoll findet sich ein Hinweis auf ein Treffen im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2020, an dem DHS-Teilnehmer teilnahmen. Zu den Vertretern der Technologiebranche gehörten Zahlen von Google, Facebook, Twitter, Reddit, Microsoft, Verizon Media, Pinterest und Linkedln. Auf der Regierungsseite waren CISA, das FBI, das Justizministerium und das Büro des Direktors des Nationalen Geheimdienstes (ODNI).

„Seit 2018 treffen sich die Tech-Industrie und US-Regierungsbehörden … regelmäßig“ um „Gegeninformationsoperationen über das Internet“, eine begleitende Aussage lautet.

In einer Erklärung gegenüber Lee Fang und Ken Klippenstein behauptete Twitter: „Wir stimmen uns nicht mit anderen Stellen ab, wenn wir Entscheidungen zur Inhaltsmoderation treffen, und wir bewerten Inhalte unabhängig in Übereinstimmung mit den Twitter-Regeln.“

Das könnte jetzt der Fall sein, nachdem Vijaya Gadde ihren Job verloren hat – sie war eine von vielen, die am 28. Oktober vom neuen Besitzer des sozialen Netzwerks, Elon Musk, gefeuert wurde. Das Gleiche gilt jedoch nicht für andere soziale Netzwerke. Es gibt ein formelles Portal für Regierungsbeamte, um Inhalte direkt auf Facebook oder Instagram zu melden und zu verlangen, dass sie entfernt oder unterdrückt werden, und eine Anleitung zur Verwendung ist unter den durchgesickerten Dateien.

Eine Passage im durchgesickerten CISA-Bericht vom Juni besagt, dass das DHS Desinformation als „falsche oder irreführende Informationen definiert, die absichtlich für ein strategisches Ziel gesät und/oder verbreitet werden“. Es ist in der Tat ein sehr kranker Witz, dass die größten gefälschten Nachrichten dieses Jahres über das Desinformation Governance Board handelten. Insbesondere, dass es nur ein beratendes Gremium wäre, keine Befugnisse hätte und schließlich geschlossen würde.

Es ist möglich, dass das DHS angesichts dieser Lecks einfach wieder in etwas anderes umbenannt und wie bisher weitergeführt wird.