Zwei deutsche Häftlinge haben Verfahren vor dem höchsten Gericht des Landes gewonnen und argumentiert, dass sie für ihre Arbeit als Häftlinge nicht angemessen bezahlt würden. Sie stammen aus den beiden bevölkerungsreichsten Bundesländern Deutschlands, Nordrhein-Westfalen und Bayern, ihr Fall wurde Anfang letzten Jahres eröffnet.

Warum arbeiten deutsche Häftlinge und warum werden sie bezahlt?

Die meisten deutschen Strafgefangenen sind zur Arbeit verpflichtet, sofern sie dazu geeignet sind. Die Idee besteht darin, die Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu fördern und möglicherweise neue Fähigkeiten zu vermitteln, die nach der Entlassung aus dem Gefängnis verkauft werden könnten.

Sie müssen aber auch für ihre Arbeit entlohnt werden. Die Zuständigkeit für solche Angelegenheiten liegt in der Regel bei den einzelnen Bundesländern und nicht bei der Bundesregierung, sodass Systeme und Zahlungssätze erheblich variieren können.

Die Zahlen sind tendenziell niedrig, weil die Insassen keine Steuern zahlen, ihre Hauptausgaben wie Verpflegung und Verpflegung gedeckt sind und weil die Schaffung von Arbeitsplätzen nicht immer ein rein gewinnorientiertes Unterfangen ist.

Der Vorsitzende Richter sagte, dass Häftlinge in den beiden Staaten typischerweise zwischen 1,37 Euro (1,50 US-Dollar) und 2,30 Euro pro Stunde bezahlt würden. Im Vergleich dazu beträgt der Mindestlohn in Deutschland für die meisten Menschen 12 Euro pro Stunde.

Der Richter warnte davor, dass Gefängnisarbeit mit als ungerecht erachteter Entlohnung der Insassen eine negative Botschaft über die Bezahlung legaler Arbeit vermitteln könnte Bild: Julian Stratenschulte/picture Alliance/dpa

Was hat das Gericht entschieden?

Das Gericht erklärte keinen angemessenen Zahlungssatz und erklärte, dass dies eine Entscheidung des Gesetzgebers sei, sagte jedoch, dass solche Entscheidungen getroffen werden sollten.

Darin wurden mehrere Optionen dargelegt, darunter ein wesentlich niedrigeres, aber steuerfreies „Netto“-Zahlungssystem oder eine typischer besteuerte Zahlungsform mit höheren Sätzen.

Doris König, Vorsitzende der Jury, gab den Regierungen bis Ende Juni 2025 Zeit, einen rechtsverbindlichen Vorschlag vorzulegen. Sie sagte, dass die „angemessene Anerkennung“, die Staaten Häftlingen für ihre Arbeit gewähren sollten, theoretisch verschiedene Formen annehmen könnte.

„Dies muss nicht nur in Geld erfolgen, sondern kann aus einer Kombination monetärer und nichtmonetärer Komponenten bestehen“, sagte König und schlug vor, dass Sozialversicherungszahlungen in ihrem Namen geleistet werden könnten, bereit für ihre Entlassung aus dem Gefängnis erwähnte sogar die Möglichkeit, einem Gefangenen als Gegenleistung für erbrachte Dienste Freistellungstage anzubieten.

Gefängnisse seien jedoch nicht verpflichtet, eine rückwirkende Entschädigung für zuvor zu niedrigeren Sätzen geleistete Arbeit zu leisten, und die bestehenden Gesetze könnten in Kraft bleiben, bis Ersatz bereit sei, urteilte das Gericht.

Eine vermeintlich unfaire Zahlung könnte ein negatives Signal aussenden, warnt der Richter

König und das Gericht sagten, die Verantwortung liege bei den beiden Staaten, erklärte Absichten und Ziele für den Einsatz von Arbeit im Gefängnis als Reintegrationsinstrument und ein Zahlungssystem vorzulegen, die nicht „widersprüchlich“ seien, und hielten die derzeitigen Systeme für „nicht folgenreich“. ohne Widerspruch in ihren eigenen Rechten.“

Sie sagte auch, dass diese Ziele erreichbar und den Umständen der Arbeit angemessen sein sollten: „Mit anderen Worten: Die Erreichung der gesetzlich festgelegten Ziele kann angesichts der geringen Bezahlung der Häftlingsarbeit nicht unrealistisch sein.“

König warnte, es sei wichtig, im Auge zu behalten, was die Gefangenen selbst über ihre Bezahlung und Behandlung denken. Sie warnte davor, dass ein von den Insassen als ungerecht empfundenes Gefängnisarbeitssystem letztlich die Resozialisierungsbemühungen schädigen und nicht fördern könnte.

Manuel Matzke, Anwalt der Gefangenengewerkschaft in Deutschland, hatte ebenfalls argumentiert, dass das derzeitige System „nur die Botschaft sendet, dass sich Arbeit nicht lohnt“. Er plädierte dafür, den Gefangenen den Mindestlohn zu zahlen.

Bereits 1988 hatte das Verfassungsgericht ein Urteil zum Gefangenenarbeitslohn gefällt, in dem es diesen für zu niedrig hielt. Als Reaktion auf dieses Urteil wurde die Grundempfehlung von 5 % auf 9 % des Durchschnittseinkommens aller deutschen Arbeitnehmer, die in eine Krankenversicherung einzahlen, angehoben. Dieser Betrag liegt derzeit bei knapp 39.000 Euro pro Jahr, also etwas weniger als 20 Euro pro Stunde bei Vollzeitbeschäftigung und 40-Stunden-Woche.

Diese Entscheidung wurde jedoch vor den Reformen im Jahr 2006 getroffen, die den einzelnen Bundesländern mehr Befugnisse einräumten, und nach diesen Änderungen lag die Entscheidung bei den Regionalregierungen und nicht wie früher bei der Bundesregierung.

msh/jcg (AFP, dpa, Reuters)

