Das Notfallteam von Damar Hamlin blickt zurück: „Die Menge existierte nicht … es waren ich, Gott und dieses Kind“

Als Kind boxte John Bush Jr. und spielte Basketball und Football. Aber am 2. Januar war Bush Teil einer Staffel, deren Staffelstab das Leben von Damar Hamlin war.

Bush, ein gebürtiger Cincinnatier, ist seit seiner Gründung im Jahr 2018 Atemtherapeut im Notfallteam des Paycor-Stadions. Das Team ist ein Ergebnis des Notfallaktionsplans (EAP), den jedes NFL-Stadion im Falle eines schweren Traumas haben muss . Obwohl Bush bei jedem Spiel an der Seitenlinie stand, seit die NFL einen Vertrag mit dem Level-1-Traumazentrum am University of Cincinnati Medical Center abgeschlossen hatte, hatte er während eines Spiels noch nie die Grenze auf dem Spielfeld überschritten.

Das änderte sich, als Hamlin, ein Safety im zweiten Jahr bei den Bills, während eines „Monday Night Football“-Spiels zwischen den Bills und den Bengals einen Herzstillstand erlitt. Bush und das UC-Team stürmten herbei, um vor Millionen Zuschauern zu Hause und mehr als 65.000 stillen Fans auf der Tribüne zu handeln.

„Die Menge existierte in diesem Moment noch nicht, es waren ich, Gott und dieses Kind“, erinnerte sich Bush fast ein Jahr später. „Ich sah ihn an, als wäre er mein Kind. Er ist 24 Jahre alt. Ich habe eine 22-jährige Tochter und einen 29-jährigen Sohn. Mein Hauptziel war es, ihn nach Hause zu seiner Mutter zu bringen.“

Zunächst musste Bush jedoch eine wichtigere Aufgabe erfüllen. Als er dort ankam, wo Hamlin im Mittelfeld lag, nahm Bush den blauen Ambu-Beutel, einen selbstaufblasenden Beatmungsbeutel für die manuelle Beatmung, und drückte ihn wie einen Ballon zusammen, der Hamlin die Atmung überließ.

Die Athletiktrainer der Bills begannen mit der lebensrettenden Staffel, wobei der stellvertretende Athletiktrainer Denny Kellington als erster vor Ort war, um Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen. Dann kam das UC-Team, darunter Bush und Dr. B. Woods Curry, der an diesem Abend als Co-Leiter im Stadion fungierte. Curry ist wie Bush seit 2018 Teil dieses Teams.

Curry ist Notarzt am UC Medical Center und Berater für das EAP der Bengals. Wie die Bengals trainiert das EAP-Team während der Vorsaison und während der gesamten regulären Saison und bereitet sich auf jeden möglichen Notfall auf dem Spielfeld vor. Bei Heimspielen sind mindestens sieben Ärzte auf dem Spielfeld, außerdem Atemtechniker wie Bush, Sanitäter und mindestens zwei Rettungswagenbesatzungen. Das Team muss auf alles vorbereitet sein.

„Es gab Elemente in diesem speziellen Fall, die sich ein wenig von jedem einzelnen Fall unterschieden, den wir jemals bearbeitet haben“, sagte Curry.

Von Hamlins Zusammenbruch bis zu seiner Verladung in den Krankenwagen dauerte es fast eine halbe Stunde. Während dieser Zeit führte Kellington eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch, Bush nutzte den Ambu-Beutel und Curry intubierte Hamlin. Als der Krankenwagen losfuhr, blieb Curry zurück, für den Fall, dass das Spiel fortgesetzt werden sollte. Bush schloss sich jedoch Hamlin an.

In der halben Stunde, die das medizinische Team mit Hamlin auf dem Feld verbrachte, bereitete sich das Traumateam des UC Medical Center auf Hamlins Ankunft vor. Dies war die letzte Etappe der lebensrettenden Staffel.

Dawn Schultz, eine Krankenschwester in der Notaufnahme, erhielt eine SMS von ihrem Mann: „Sie sind gleich beschäftigt.“

Schultz‘ Ehemann hatte im Fernsehen zugesehen, ebenso wie der Ehemann von Dr. Valerie Sams, einer Notärztin und Spezialistin für traumatische Verletzungen. Sams‘ Mann schickte seiner Frau eine ähnliche SMS, obwohl er später traurig erfuhr, dass es die dritte war, die Sams erhielt. Mehrere Kollegen beim Spiel schrieben eine SMS, als der Krankenwagen das Stadion verließ, um die fünf Meilen lange Fahrt zum Krankenhaus anzutreten.

Ohne Verkehr kann die Fahrt über die I-71 nur acht Minuten dauern. Wie lange hat es in dieser Nacht gedauert?

„Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit“, sagte Sams.

„Das war es“, sagte Schultz. „Es kam mir wie eine Ewigkeit vor.“

Doch zu diesem Zeitpunkt bereiteten sich Sams, Schultz und der Rest ihres Teams darauf vor, den Staffelstab zu übernehmen. Das Personal besteht in der Regel aus einem behandelnden Arzt und drei Assistenzärzten, Pflegekräften, Atemtherapeuten und Medizinern. Beatmungsgeräte, Monitore und Infusionen werden bereitgestellt und die Röntgenabteilung wird auf einen ankommenden Patienten aufmerksam gemacht. Das ist einfach die übliche Vorgehensweise, egal ob es sich um einen NFL-Spieler oder das Opfer eines Autounfalls handelt. Das passiert jede Nacht in der Notaufnahme.

„Als sich diese Tür öffnete und ich eine Vielzahl von Ärzten sah, verspürte ich Trost und Befriedigung, dass wir ihn dorthin gebracht hatten, wo er sein musste“, sagte Bush.

Wenn Bush sich in diesem Moment wohl fühlte, war er einer der wenigen. Der Rest der Welt wunderte sich, machte sich Sorgen und betete für Hamlin. Als es zu regnen begann, versammelte sich vor dem Krankenhaus eine Schar von Gratulanten. Einige zündeten Kerzen an, andere leiteten Gebete. Alle hofften, dass Hamlin allen Widrigkeiten trotzen würde. Allerdings erwarteten nur wenige, dass er an diesem Wochenende als aktiver NFL-Spieler nach Cincinnati zurückkehren würde.

In den Monaten seitdem haben Bushs Freunde eine bessere Vorstellung davon, was er tut. Das gilt auch für die ganze Welt.

Innerhalb einer Woche nach Hamlins Verletzung waren die Lagerbestände der Hersteller automatisierter externer Defibrillatoren (AEDs) in den USA ausverkauft. Laut Curry gibt es noch einen Auftragsrückstand für die Maschinen.

„Auf jedem einzelnen Spielfeld in den Vereinigten Staaten von Amerika sollte es einen AEP und jemanden geben, der darin geschult ist, HLW für Umstehende durchzuführen und den AED sofort anzuwenden“, sagte Curry. „Die National Football League hat ein erstaunliches System. Diese Felder sind die sichersten Orte der Welt, um Sport zu treiben. Aber wenn wir aufgrund dieses Vorfalls ein High-School-Footballfeld sicherer machen könnten, wäre das ein erstaunliches Ergebnis, das über das erstaunliche Ergebnis hinausgeht, das Damar erzielt hat.“

Hamlins Chasing Ms Foundation organisierte eine CPR-Tour, bei der Tausende von CPR-Trainingseinheiten durchgeführt und gleichzeitig AEDs für Jugendsportarten bereitgestellt wurden. Hamlin half auch bei der Einführung des Access to AEDs Act im US-Repräsentantenhaus.

Auch das UC Medical Center hat sein HLW-Ausbildungsprogramm erweitert und richtet sich an die Gemeinschaft, um den Menschen beizubringen, wie man HLW nur ​​mit den Händen durchführt und AEDs verwendet.

Etwa 16 Stunden nach seinem Zusammenbruch wachte Hamlin auf. Obwohl er noch intubiert war, konnte er einfachen Befehlen folgen, indem er mit den rechten Zehen wackelte und den linken Daumen hob. Ab diesem Zeitpunkt ging es allen im Team besser.

Curry sagte, er könne nicht schlafen, bis er diesen Anruf erhielt. Bush hatte in der Nacht zuvor geschlafen, war aber mit Tränen aufgewacht, weil sein Herz so schwer war.

Erst an diesem Freitagabend, vier Tage nachdem Hamlin auf dem Feld zusammengebrochen war, konnte Bush ihn wieder persönlich sehen. Zu diesem Zeitpunkt war Hamlin nicht mehr an das Beatmungsgerät angeschlossen und seine Familie gesellte sich zu ihm in den Raum. Bush erinnerte sich, dass Hamlin „von einem Ohr zum anderen lächelte“, als er erzählte, wie er Hamlins Atmung für ihn durchgeführt hatte. Dann schlugen sich die beiden auf die Brust, ein Symbol ihres gegenseitigen Respekts und ihrer neuen Bindung.

„Das war ein Gefühl der Erleichterung“, sagte Bush. „Und ich durfte seine Mutter umarmen.“

Die Bills und Hamlin kehren am Sonntagabend ins Paycor Stadium zurück. Am Samstag wird Bush mit Hamlin, seiner Familie und vielen anderen in einem Steakhouse in der Innenstadt von Cincinnati feiern.

(Foto: Dylan Buell / Getty Images)

