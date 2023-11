Das neueste und größte MacBook Air gibt es im frühen Black Friday-Angebot zum bisher niedrigsten Preis

Das neue größere 2023 M2 MacBook Air 15 wurde erst im Juni veröffentlicht, aber der Preis ist bereits um so viel reduziert, wie wir es uns bei einem so neuen Apple Laptop realistischerweise erhoffen können. Bei Amazon ist der Gutschein von 1.299 $ auf 1.049 $ reduziert – eine Ersparnis von 250 $, wenn Sie auf das kleine Kästchen klicken, um den Gutschein einzulösen.

In unserem eigenen Testbericht zu diesem superleichten 15-Zoll-Laptop lobten wir das schlanke Design, die Leistung des M2-Chips und das schöne Display und kamen zu dem Schluss, dass es der perfekte Laptop für Kreative sein könnte. Es ist nicht das erste Mal, dass der Preis auf diesen aktuellen Preis gesenkt wird, aber wir haben ihn noch nie niedriger gesehen und erwarten das auch nicht. Die vollständigen Details dieser Datensatzspeicherung finden Sie weiter unten.

Weitere Optionen finden Sie in unserem Leitfaden zu den besten MacBook-Angeboten für den Black Friday und in unserem Leitfaden dazu, was Sie beim Kauf eines MacBook an diesem Black Friday beachten sollten. Wir haben auch eine allgemeine Zusammenfassung der Black Friday-Angebote von Apple.

Nicht das, wonach Sie suchen? Hier sind einige weitere Angebote von Ihrem Standort aus …