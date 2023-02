Das neueste Special Edition-Telefon von Realme ist ein von Coca-Cola inspiriertes 10 Pro

Unter all dem steckt natürlich ein ansonsten 08/15-Telefon. Es hat die gleichen Spezifikationen wie ein Nicht-Coke-Realme-Telefon (können wir diese Version … das Realme 10 Pro Coke Zero nennen?). Es gibt einen Snapdragon 695 5G-Chipsatz, ein 6,7-Zoll-1080p-Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz und eine 108-Megapixel-Hauptkamera.

Die Werbematerialien von Realme unternehmen große Anstrengungen, um zu betonen, wie viel Spaß und Spaß machen jugendlich das Telefon, mit vielen Fotos von jungen Leuten, die sich mit ihren Cola- und Cola-Handys amüsieren. Das ist süß, aber ich frage mich, ob diese Sonderausgabe dazu bestimmt ist, in verstaubteren Sammlerregalen zu landen als in den Händen der Jugend. In beiden Fällen kann es je nach Wohnort schwierig sein, einen zu finden – die Coca-Cola-Edition Realme 10 Pro wird nur in begrenzten Märkten angeboten. Es wird in Indien ab dem 14. Februar für 20.999 £ (ca. 254 $) verkauft.