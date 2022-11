Das neue Xiaomi 12T Pro-Design bringt einen zeitgemäßen Look, der als skulpturales Objekt entworfen wurde

Das Xiaomi 12T Pro ist in einer Daniel Arsham Edition eingetroffen, teilte der Hersteller heute mit. Das Telefon ist ein gemeinsames Projekt mit dem in New York lebenden Künstler, der das Gerät als „Skulptur mit einem Zweck außerhalb davon als funktionales Objekt“ entwickelt hat.

Das Gerät selbst ist eine 12/256-GB-Version mit einem Snapdragon 8+ Gen 1-Chipsatz und einer 200-MP-Kamera, aber die Rückseite ist grün, mit kupferfarbenen Kristallen, die unter Winkel unterschiedlich leuchten.

Daniel Arsham sagte, dass Menschen, die dieses Telefon haben werden, es in 20 Jahren als skulpturales Objekt verwenden werden, das mit einem bestimmten Moment in der Zeit verbunden ist und es über seine Funktionalität hinaus trägt. Der Konzeptkünstler experimentierte mit der Schaffung verschiedener Texturen, sodass die Rückwand ein Ergebnis „seiner skulpturalen Vorschläge zur Veralterung und natürlichen Erosion auf einem Smartphone“ ist.



Daniel Arham

Laut Xiaomi ist die Zusammenarbeit „auf eine imaginäre Zukunft der digitalen Dematerialisierung“ ausgerichtet und wird von den Kernwerten des Unternehmens – Innovation, Design und Produktion – vorangetrieben. Dieses einzigartige Telefon kostet 899 € und es werden nur 2.000 Einheiten hergestellt.

Vorbestellungen beginnen am 5. Dezember, der eigentliche Verkauf der Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition ist für den 16. Dezember auf mi.com sowie highsnobiety.com geplant. Während der Markteinführung wird auch ein Pop-up-Store für zwei Tage in Berlin erscheinen.

