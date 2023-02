Das neue Update von Chrome ist die erste Version, die Sie nicht unter Windows 7 ausführen können

Wenn Sie Google Chrome derzeit auf einem alten oder veralteten PC verwenden, sollten Sie ein Upgrade Ihrer Hardware in Betracht ziehen. Mit der öffentlichen Veröffentlichung von Chrome 110 am 7. Februar wird der Browser Windows 7 oder Windows 8 / 8.1 und das weniger verbreitete Windows Server 2012 oder Windows Server 2012 R2 nicht mehr unterstützen. Dies folgt auf die Entscheidung von Microsoft, Sicherheitsupdates für Windows 7 und Windows 8 / 8.1 am 10. Januar dieses Jahres endgültig zu beenden.