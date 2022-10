Das neue Orbi 860 von Netgear unterstützt 10-Gig-Home-Internet, aber kein Wi-Fi 6E

Netgear hat neue Orbi-Mesh-Router herausgebracht, die bereit sind, schnelle Multi-Gig-Internetgeschwindigkeiten zu unterstützen, während immer mehr Anbieter damit beginnen, Gigabit-Plus-Dienste voranzutreiben. Die Orbi 860-Serie verfügt nicht über die neueste Wi-FI 6E-Technologie wie die superteure Orbi 960-Serie und andere Optionen wie Googles Nest Wifi Pro oder das Eero Pro 6E, aber wenn die meisten Ihrer Geräte die 6- GHz-Band, dann brauchen Sie es vielleicht bald nicht mehr. Was es hat – außer dem 10-Gbit-Ethernet-Port, den sein 850-Vorgänger nicht hat – ist Wi-Fi 6, plus vier LAN-Ports am Router und Satelliten, die Gigabit-Netzwerke unterstützen.