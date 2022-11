Das neue faltbare Magic VS von Honor wird außerhalb Chinas veröffentlicht

„Das Honor Magic VS wird unser allererstes faltbares Flaggschiff sein, das auf ausländischen Märkten debütiert, und wir sind zuversichtlich, dass es enorme Fortschritte bringen und die Art und Weise verändern wird, wie Menschen auf der ganzen Welt ihre Smartphones nutzen“, sagte Honor-CEO George Zhao. Internationale Preise und detaillierte Veröffentlichungsinformationen müssen noch bekannt gegeben werden, aber in China wird das Gerät bei 7.499 Yen (rund 1.048 US-Dollar) für das niedrigste Modell mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher beginnen und am 30. November ausgeliefert. Erwarten Sie eine globale Veröffentlichung Anfang nächsten Jahres.

In Bezug auf die Hardware ist die große Neuerung beim Honor VS im Vergleich zum Magic V, das das Unternehmen Anfang des Jahres auf den Markt gebracht hat, die Stiftunterstützung, ähnlich wie wir es mit dem S Pen-Stift von Samsung auf seinen jüngsten Galaxy Z Fold-Geräten gesehen haben . Sein Faltmechanismus soll auch robuster sein, wobei Honor behauptet, dass das Scharnier des Magic VS 400.000 Faltungen standhält, doppelt so viel wie das ursprüngliche Magic V. Dies bedeutet, dass das Magic VS eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren haben sollte wenn Sie es 10 Mal am Tag aufklappen und falten.