Das neue Dashboard von El Paso zeigt die Tausenden von Migranten, die es bedient, und wie viele es mit Bussen nach Norden schickt

Inmitten einer Zunahme von Migrantenbegegnungen an der Südgrenze hat die Stadt El Paso, Texas, am Samstag ein Migranten-Dashboard gestartet, um die Aktivitäten in ihrem Willkommenszentrum zu verfolgen.

Die Stadt hat seit Anfang September mehr als 14.900 Migranten versorgt und Tausende in weiter nördlich gelegene Städte gebracht.

Laut dem Dashboard wurden seit dem 23. August, als das Busprogramm begann, mehr als 8.000 Migranten von El Paso nach New York und etwa 2.300 nach Chicago transportiert. Den Migranten werden die von der Stadt finanzierten Reisen angeboten, nachdem sie vom Grenzschutz bearbeitet und entlassen wurden.

Das „Migrant Situational Awareness Dashboard“ zeigt auch die wöchentlichen Begegnungen und Freilassungen des US-Zoll- und Grenzschutzes sowie die dafür verwendeten städtischen Ressourcen an.

„Dieses Tool bietet unserer Gemeinde Transparenz über die aktuelle humanitäre Krise und wie sie täglich gehandhabt wird“, sagte der stellvertretende Stadtdirektor Mario D’Agostino in einer Pressemitteilung. „Vom ersten Tag an waren wir offen dafür, wie wir den Migranten, die unsere Gemeinde durchqueren, respektvoll dienen, und unsere erheblichen Notmaßnahmen zur Bewältigung der anhaltenden humanitären Krise.“

Die von El Paso entsandten Migrantenbusse kommen zu den Tausenden von Migranten hinzu, die der Bundesstaat Texas seit August mit Bussen nach New York City, Washington, DC und Chicago befördert hat.

Als immer mehr Migranten in New York ankommen, erklärte Bürgermeister Eric Adams am Freitag den Ausnahmezustand, um auf die Migrantenkrise in New York City zu reagieren, die die Stadt seiner Meinung nach in diesem Geschäftsjahr 1 Milliarde Dollar kosten wird. „Wir haben jetzt eine Situation, in der mehr Menschen in New York City ankommen, als wir sofort aufnehmen können, einschließlich Familien mit Babys und kleinen Kindern“, sagte Adams.

New York City hat jetzt mehr als 61.000 Menschen in seinem Notunterkunftssystem, darunter Tausende von Obdachlosen und Tausende von Asylsuchenden, die in den letzten Monaten aus anderen Teilen des Landes mit Bussen eingeliefert wurden, so der Bürgermeister.

D’Agostino sagte zuvor gegenüber CNN, der beispiellose Anstieg der Migration habe die Infrastruktur von El Paso auf die Probe gestellt.

Laut der Website der Stadt treffen Grenzbeamte in der Region El Paso jeden Tag auf durchschnittlich 1.500 Migranten.

Die Zunahme führte zu einem Problem mit Unterkünften, da einige Migranten laut D’Agostino in Hotels geschickt wurden.

El Paso eröffnete letzten Monat sein Erholungszentrum für Migranten, nachdem die Unterkünfte ihre maximale Kapazität erreicht hatten und die Menschen begannen, Zelte auf der Straße aufzustellen.

Eine kurze Autofahrt entfernt hat der Grenzschutzsektor von El Paso vor kurzem auch ein Verarbeitungszentrum im Triage-Stil unter freiem Himmel unter einer Autobahnüberführung errichtet, um die Bearbeitung von Migranten zu beschleunigen. Das Zentrum umfasst Bereiche für die Aufnahme, die medizinische Versorgung und einen Wartebereich sowie vor Ort geparkte Busse, die mit Verarbeitungstechnologie ausgestattet sind.

Etwa 70 % der Migranten, die in El Paso ankommen, kommen aus Venezuela und wollen nach El Paso, weil es laut der Website der Stadt El Paso „derzeit der sicherste Ort ist, um den Rio Grande in die Vereinigten Staaten zu überqueren“.

Nach der gefährlichen Reise treten neu angekommene Migranten und Asylsuchende in ein hochkompliziertes und rückständiges Einwanderungssystem ein. Allein in diesem Geschäftsjahr verzeichneten US-Einwanderungsgerichte mehr als 819.000 neue Einwanderungsfälle.

US-Zoll- und Grenzschutzkommissar Chris Magnus sagte, die jüngste Migrationswelle werde hauptsächlich von Menschen vorangetrieben, die vor den „versagenden kommunistischen Regimen“ in Venezuela, Nicaragua und Kuba fliehen, die im Allgemeinen nicht Titel 42 unterliegen, der pandemischen öffentlichen Gesundheitsordnung, die Behörden erlaubt einige Migranten schnell nach Mexiko oder in ihre Heimatländer auszuweisen.