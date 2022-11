Das neue Buch „Kids in the World Cup“ erzählt vom frühen USMNT-Wachstum in den 90er Jahren

Als der Kader der US-Männer-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2022 bekannt gegeben wurde, waren die Vereinsnamen der Spieler schillernd: Arsenal, Barcelona, ​​Juventus und andere.

Die „Kinder“, die in Katar in den Farben Rot, Weiß und Blau spielen, gehören einer neuen Generation von Fußballern an. Spitzenklubs begehren diese Namen mit Beiträgen, die sowohl für den Klub als auch für das Land eintreffen.

Da die USA in vier Jahren auf die Ausrichtung einer zweiten Weltmeisterschaft blicken, vergisst man leicht, dass die USA noch eine relativ junge Fußballmacht sind. Bestimmte Dinge fielen in die richtige Reihenfolge, sowohl gute als auch schlechte, damit das USMNT an diesen aktuellen Punkt gelangte. Weitere schlechte Breaks hätten den Ausbruch in den USA weiter verzögern können.

Adam Elders neues Buch „New Kids in the World Cup: The Totally Late ’80s and Early 90s Tale of the Team That Changed American Soccer Forever“ befasst sich mit dieser prägenden Zeit. Viele ältere Fußballfans erinnern sich an das Tor von Paul Caligiuri bei Trinidad & Tobago. Oder sie erinnern an die beeindruckende Leistung der USMNT, Italien 1990 in Rom mit nur einem Tor zu bezwingen. Die Geschichte, wie angespannt diese Zeit für den US-Fußball war, muss noch einmal erzählt werden. Elders Schreibstil und sein fundiertes Wissen verleihen dieser Geschichte die nötige Aufmerksamkeit und Einstellung, um ihr gerecht zu werden.

Neue Kids in der WM Buch von Adam Elder

Die Geschichte beginnt im Jahr 1988. Die USA rückten an Jamaika vorbei vor, um die Round-Robin-Phase für die Weltmeisterschaft 1990 zu erreichen. Diese US-Mannschaft ist heute nicht mehr die absolute Profimannschaft. Stattdessen bestand der Kader aus einer Mischung aus Hallenfußballspielern, Teilzeitspielern, einigen Profis in Europa und anderen, die dem Verband bekannt sind. Der Trainer war ein Teilzeittrainer, ein Vollzeitmaître d‘. Aber der Einsatz könnte nicht höher sein.

Die USA, die sich nicht qualifizieren, könnten bedeuten, dass sie die Gastgeberrechte für die Weltmeisterschaft 1994 und die damit verbundenen Millionen von Dollar verlieren würden.

Das Buch führt den Leser durch die Qualifikation und die anschließende WM. Elder betrachtet nicht nur die Leistung auf dem Spielfeld, sondern auch, wie sich der Verband entwickelt und den Kader aufgebaut hat, um die Ziele eines moderneren, professionelleren Systems widerzuspiegeln. Natürlich gab es, wie in jeder guten Geschichte, zahlreiche Male, in denen die USA hätten stolpern und zu kurz kommen können, aber sie haben ihr Ziel auf dramatische Weise erreicht.

Erzählung der Geschichte

Der Unterschied zwischen diesem Buch und anderen „hierher kommen sie“-Büchern ist der Erzählstil. Das Buch liest sich wie ein Roman. Die Szenen sind voller emotional aufgeladener beschreibender Worte und die Kapitel enthalten Cliffhanger und dramatische Erzählpausen. In Anbetracht der Persönlichkeiten im Team und des Zeitrahmens der späten 80er und frühen 90er Jahre ist die stilistische Wahl gut.

Auch wenn Sie wissen, wie die Geschichte endet, und zugeben, dass es manchmal zu einer Überdramatisierung kommen kann, ist dies eine sehr gute Lektüre. Elder erledigte seine Hausaufgaben entweder durch überlegenes Gedächtnis oder indem er sich diese Spiele noch einmal ansah und die Teilnehmer interviewte. Ich empfehle dieses Buch als unterhaltsame Lektüre zwischen stressigen Spielen der US-Gruppe B, um zu erkennen, wie gut wir es als US-Fußballfans haben.

FOTO: IMAGO/WEREK