Popstar Anastacia sagt, ihr neues Album mit dem Titel „Our Songs“, das am Freitag, 22. September, erscheint, sei als Geschenk für ihre deutschen Fans gedacht. „Deutschland war schon immer ein wunderbarer Markt für mich. Die Leute haben mich für meine englischen Lieder angenommen. Und mit dieser Entscheidung versuche ich, diese schönen deutschen Lieder zu würdigen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Auf dem neuen Album covert der Sänger und Songwriter Hits von Sängern und Bands von Sarah Connor, Udo Lindenberg und Johannes Oerding bis hin zu Silbermond, den Scorpions, der Kelly Family, den Toten Hosen und Tokio Hotel. Aber sie macht es mit einer Wendung: Sie singt englische Versionen der deutschen Originaltexte.

Lied von Die Toten Hosen auf Englisch

Im April 2023 veröffentlichte Anastacia die erste Single ihres kommenden „Our Songs“-Albums: „Best Days“ – ein frei übersetztes Cover von „Tage Wie Diese“ der deutschen Punkrockband Die Toten Hosen.

Es war eine gewaltige Herausforderung, englische Interpretationen der 12 Titel des Albums zu erstellen. „So etwas habe ich noch nie gemacht“, sagte sie der dpa und verwies darauf, dass sie keine professionelle Übersetzerin sei. „Und deshalb war es von Zeit zu Zeit so hart und frustrierend.“

Die Idee kam Produzent Christian Geller, doch Anastacia war zunächst skeptisch.

„Ich dachte, ich schaffe das auf keinen Fall. Wie? Ich spreche kein Deutsch, wie soll das überhaupt funktionieren?“

Anastacias Foto für ihre Single „Best Days“, ein Cover eines Songs der deutschen Punkrockband Die Toten Hosen Bild: Edel Records/dpa/picture Alliance

Am Ende sagt die 55-jährige Sängerin – bekannt für ihre heisere, raue Stimme und ihre modisch getönte Brille –, es gehe mehr um das Lied selbst als um die Sprache. „Wenn ich einen Song covere, kommt es darauf an, ob er gut ist oder nicht. Punkt. Nur weil er auf Deutsch ist, heißt das nicht, dass er kein guter Song ist. Ich verstehe ihn einfach nicht.“

Andere Musikstars haben es umgekehrt gemacht, etwa die Beatles, David Bowie und Elvis Presley, die ihre Hits auf Deutsch singen.

Deutsche Musik: Von „Schlager“ bis „Deutschrap“ Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Fast aus dem Musikgeschäft ausgestiegen

Anastacia, mit vollem Namen Anastacia Lyn Newkirk, wurde am 17. September 1968 in Chicago, Illinois, geboren. Ende der 1990er Jahre, nach Jahren voller Pech in der Musikindustrie, erwog sie, eine Karriere in der Kinderpsychologie einzuschlagen.

Aber sie hielt durch und veröffentlichte im Jahr 2000 ihr Debüt-Studioalbum „Not That Kind“. Es erreichte die Top 10 in acht Ländern in Europa und Asien. „Freak of Nature“ folgte 2001.

Es folgten weitere kommerzielle Erfolge mit internationalen Hits wie den Singles „Paid My Dues“ und „One Day in Your Life“. Ihr Lied „Boom“ wurde zur offiziellen Melodie der FIFA-Weltmeisterschaft 2002, dem wichtigsten Fußballwettbewerb.

Damals erzählte sie dem Musikmagazin Plakatwand„In ‚Paid My Dues‘ geht es vor allem um die Musikindustrie. Jahrelang hatte man mir gesagt, meine Stimme sei zu schwarz, ich solle mir Kontaktlinsen zulegen und die Brille ablegen, dass ich zu aufdringlich sei, die Liste.“ geht weiter. Nun, das sind genau die Dinge, auf die die Leute reagieren.“

Anastacia singt im Juli 2023 auf einem Open-Air-Festival in Österreich Bild: Alexander Raemy/Geisler-Fotopress/picture Alliance

Die Singer-Songwriterin kämpfte im Laufe ihres Lebens gegen zahlreiche Krankheiten, darunter Morbus Crohn und Brustkrebs. Sie ist eine ausgesprochene Verfechterin der Sensibilisierung für Brustkrebs, insbesondere bei jüngeren Frauen, und weist auf die Bedeutung von Mammographien für Frauen unter 35 Jahren hin. Sie war 34 Jahre alt, als bei ihr erstmals Brustkrebs diagnostiziert wurde.

Nach ihrem Kampf gegen den Krebs kehrte die ehemalige Tänzerin auf die Bühne zurück, brachte neue Hits wie „Left Outside of Love“ und „Sick and Tired“ heraus und ging auf Tournee.

Sie hat auch mit Größen wie dem italienischen Starsänger Eros Ramazzotti zusammengearbeitet und 2006 das Chartstürmer-Duett „I Belong to You (Il Ritmo della Passione)“ veröffentlicht.

Seitdem veröffentlicht sie weiterhin Alben. „Our Songs“ erscheint nun sechs Jahre nach ihrem 2017er Album „Evolution“. Sie hat auch Modelinien und Brillenkollektionen herausgebracht.

Anastacia singt 2022 in London: Als Krebsüberlebende hat sie sich für die Brustkrebsvorsorge für junge Frauen eingesetzt Bild: Mark Cavill/Avalon/Photoshot/Picture Alliance

‚Was du siehst ist was du kriegst‘

Anastacia wird mit ihrer kleinen Statur und kraftvollen Stimme „die kleine Dame mit der großen Stimme“ genannt und ihr Gesang wird mit dem von Tina Turner, Whitney Houston und Aretha Franklin verglichen.

„Ich bete nur, dass sie verstehen, woher ich als Künstlerin komme. Ich bin nicht so tiefgründig, ich bin nicht so mysteriös. Versuchen Sie nicht, mich herauszufinden. Ich bin ein sehr offenes Buch“, sagte sie einmal erzählt Plakatwand. „Was du siehst ist was du kriegst.“

Herausgegeben von: Elizabeth Grenier