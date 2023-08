CNN

In einem ungewöhnlichen Schritt für ein professionelles Sportteam spendeten die Orlando Magic 50.000 US-Dollar an ein Super-PAC, das die Präsidentschaftskandidatur des Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, unterstützt, wie aus einer neuen Einreichung dieser Woche bei den Bundesaufsichtsbehörden hervorgeht.

Experten sagen, dass es selten vorkommt, dass ein Sport-Franchise direkt an ein bundesstaatliches Super-PAC spendet, das mit einem einzelnen Kandidaten verbunden ist. Und der Beitrag des NBA-Teams zu Never Back Down, der Gruppe, die DeSantis‘ Kampagne für die Nominierung der Republikaner unterstützt, hat in Florida Aufmerksamkeit und Kritik bei Demokraten und LGBTQ-Aktivisten auf sich gezogen.

„Ich kann mich an kein anderes Beispiel erinnern, in dem ein professionelles Sportteam als Unternehmen an einen Super-PAC gespendet hat, der eng mit einem Kandidaten verbunden ist“, sagte Michael Malbin, Experte für Kampagnenfinanzierung und emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Universität Albany-SUNY. „Es wäre nicht überraschend, wenn einzelne Eigentümer Beiträge leisten würden, aber es ist eine Überraschung, wenn das Unternehmen dies tut.“

Orlando Magic gehört Mitgliedern der Familie DeVos, einem wohlhabenden Clan aus Michigan, der in der republikanischen Politik eine herausragende Rolle spielt. Mitglieder der Familie – deren Vermögen an Amway gebunden ist, das vom verstorbenen Familienpatriarchen Richard DeVos mitbegründete Multi-Level-Marketing-Unternehmen – haben im Laufe der Jahre einzeln an DeSantis und andere Republikaner gespendet. Betsy DeVos, die Schwiegertochter von Richard DeVos, war Bildungsministerin in der Trump-Administration.

Die jüngste Spende des Teams bedeute jedoch nicht, dass die Familie die Präsidentschaftskandidatur von DeSantis befürworte, sagte ein Familiensprecher.

„Kein Mitglied der DeVos-Familie hat zu diesem Zeitpunkt irgendeinen Präsidentschaftskandidaten für 2024 befürwortet oder ihm finanzielle Unterstützung angeboten“, sagte Nick Wasmiller, ein Sprecher der DeVos-Familie, in einer E-Mail an CNN. „Sie sind unentschlossen.“

Und der Sprecher von Orlando Magic, Joel Glass, beschrieb den Scheck als Unterstützung für DeSantis in seiner Rolle als Gouverneur, da er am 19. Mai ausgestellt wurde, Tage bevor er am 24. Mai offiziell seine Präsidentschaftskandidatur startete.

„Dieses Geschenk wurde gemacht, bevor Gouverneur DeSantis in das Rennen um die Präsidentschaft eintrat“, sagte Glass in einer Erklärung. „Es wurde als Florida-Geschäft zur Unterstützung eines Gouverneurs von Florida für den anhaltenden Wohlstand Zentralfloridas gespendet.“

DeSantis‘ Pläne, im Jahr 2024 für die Präsidentschaft zu kandidieren, waren jedoch schon Monate vor seinem offiziellen Start ins Rennen telegrafiert worden. Die Spende hat bei einigen Gruppen in Florida Kontroversen ausgelöst, die sagen, dass die öffentliche Unterstützung des Teams für die LGBTQ-Community im Widerspruch zu DeSantis‘ Bilanz als Gouverneur steht.

In diesem Jahr hat DeSantis gesetzliche Beschränkungen für die geschlechtsspezifische Behandlung von Minderjährigen, Drag-Shows, die Nutzung von Toiletten und die Frage, welche Pronomen in der Schule verwendet werden dürfen, unterzeichnet.

Und seine Regierung hat Krieg gegen ein anderes Unternehmen im Raum Orlando, Walt Disney World, geführt, weil es ein umstrittenes Gesetz kritisiert hat – von seinen Gegnern „Don’t Say Gay“ genannt –, das bestimmte Unterrichtsstunden in Bezug auf sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität einschränkt.

Das Orlando Magic veranstaltet eine Pride Night, verkauft T-Shirts mit Pride-Motiven und spendet zusammen mit Mitgliedern der DeVos-Familie an a Fonds, der Opfer unterstützte der Massenschießerei 2016 im Pulse, einem schwulen Nachtclub in der Stadt, in der die Magic ihren Sitz haben.

„Es ist unglaublich enttäuschend, dass sich die Orlando Magic entschieden haben, sich öffentlich seiner Marke des Rechtsextremismus anzuschließen“, sagte Brandon Wolf, Pressesprecher der LGBTQ-Bürgerrechtsgruppe Equality Florida, über die Spende an das Super-PAC DeSantis. „Dies ist wirklich ein Moment für Unternehmen, die ihre Werte der Inklusion so laut verkünden, dass diese Werte tatsächlich etwas bedeuten.“

Die Abgeordnete des Bundesstaates Florida, Anna Eskamani, eine Demokratin, die Orlando im Landtag vertritt und in der Stadt aufgewachsen ist, sagte, sie und andere in der Stadt seien über den Umzug des Teams verblüfft.

„Gouverneur. DeSantis hat seine gesamte politische Karriere darauf aufgebaut, LGBTQ+-Personen, darunter auch Jugendliche, ins Visier zu nehmen, zu dämonisieren und ihnen die Gesundheitsversorgung zu entziehen“, sagte sie. „Es ist unglaublich entmutigend, dass ein Team, das sich hinter den Kulissen als gastfreundlich gegenüber allen Menschen vermarktet, einem DeSantis PAC 50.000 US-Dollar spendet.“

Glass, der Sprecher des Teams, lehnte einen weiteren Kommentar ab, als er auf die Kritik angesprochen wurde, dass die Spende im Widerspruch zu den Werten stehe, für die das Team eingetreten sei. Beamte von Never Back Down und der DeSantis-Kampagne reagierten am Mittwoch nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Eine Überprüfung der Beiträge von Sportorganisationen seit den frühen 1990er Jahren durch OpenSecrets – eine überparteiliche Organisation, die Gelder in der Politik verfolgt – unterstreicht, wie ungewöhnlich es für eine Sportmannschaft ist, eine direkte Spende an den Super-PAC eines Kandidaten zu überweisen. Der größte Teil der Spenden dieser Unternehmen ging an nationale Parteikomitees und Kongress-Gastgeberkomitees, die lokale Unternehmensunterstützung suchen, um bei der Finanzierung der aufsehenerregenden, alle vier Jahre stattfindenden Veranstaltungen zu helfen, bei denen jede Partei offiziell ihren Präsidentschaftskandidaten wählt.

Eric Herman, Geschäftsführer der Kommunikations- und Interessenvertretungsfirma Subject Matter + Kivvit, sagte, die Spende könne sich „angesichts der hochgradig politisierten, stark aufgeladenen Welt, in der wir leben“, als riskant für die Marke Orlando Magic erweisen.

Aber da sich die Fangemeinde auf Florida konzentriert, fügte er hinzu, habe das Team „wahrscheinlich den Luxus, sich weniger Sorgen zu machen“ über etwaige Rückschläge eines nationalen Publikums.

Laut der Website des Komitees haben das Team – und Mitglieder der DeVos-Familie – letztes Jahr separate Spenden an ein staatliches politisches Komitee geleistet, das damals von DeSantis kontrolliert wurde. Damals spendete Orlando Magic 25.000 US-Dollar an die Staatsgruppe.

Aber die Super-PAC-Spende hat mehr Aufmerksamkeit erregt, da DeSantis versucht, der Favorit seiner Partei für die Präsidentschaft zu werden.

Für ein Unternehmen ist es legal, an ein bundesstaatliches Super-PAC zu spenden, das Spenden jeder Größe aus einer Vielzahl von Quellen entgegennehmen kann. Aber nach den Bundesvorschriften müssen Super-PACs ihre Ausgabenentscheidungen unabhängig von den Kandidaten treffen, die sie unterstützen.

Um diese Grenzen auf die Probe zu stellen, nutzt Never Back Down seine großen, unregulierten Schecks, um Aufgaben abzusichern, die normalerweise vom Kandidatenkomitee übernommen werden – einschließlich der Organisation von Veranstaltungen für die DeSantis-Kampagne.

Der Super-PAC verfügt über reichlich Geld und verfügte Ende Juni über fast 97 Millionen US-Dollar an verfügbaren Barmitteln, um DeSantis dabei zu helfen, den Kampf um die Nominierung zu führen. DeSantis startete in den Juli mit weitaus weniger Geld – etwa 9 Millionen US-Dollar in seiner Kriegskasse für die Vorwahlen – und hat in den letzten Wochen Personal abgebaut.