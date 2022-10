Das Nationalarchiv bestreitet, dass die Überweisung von Trump an das DOJ mit Dems verbunden war

„Zu keinem Zeitpunkt und unter keinen Umständen wurden NARA-Beamte von Komiteedemokraten oder sonst jemandem unter Druck gesetzt oder beeinflusst“, schrieb Wall.

Wall leitete Kongressanfragen zu den laufenden Ermittlungen an das DOJ, das die Untersuchung von Trumps Umgang mit Dokumenten anführt. Das DOJ habe NARA aufgefordert, „zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen im Zusammenhang mit der Bergung der 15 Kisten durch NARA weiterzugeben oder anderweitig offenzulegen, um die Integrität der laufenden Arbeit des DOJ zu schützen“, schrieb Wall.

Die Abgeordneten Jim Jordan (R-Ohio) und James Comer (R-Ky.), die führenden Republikaner in den Justiz- und Aufsichtsausschüssen, hatten in einem Schreiben vom 14. Oktober Einzelheiten vom Nationalarchiv angefordert und festgestellt, dass die Überweisung des DOJ erfolgte am selben Tag, an dem Maloney an den damaligen Archivar David Ferriero schrieb.

Maloneys Brief wurde durch einen Artikel der Washington Post ausgelöst, der nur zwei Tage zuvor veröffentlicht wurde und auf Trumps Aufbewahrung sensibler Aufzeichnungen auf seinem Anwesen aufmerksam machte.

„Die NARA erhielt sofort zahlreiche Anfragen zu diesem Artikel, unter anderem von den Mitarbeitern des House Committee on Oversight and Reform, die unsere Mitarbeiter darüber informierten, dass die Vorsitzende Maloney einen Brief schicken würde“, schrieb Wall.

Die Überweisung des Justizministeriums durch die NARA löste eine kriminelle Untersuchung aus, die sich zu einer der bedeutendsten rechtlichen Bedrohungen entwickelt hat, mit denen Trump jetzt konfrontiert ist. Im Mai teilte das Archiv die aus Trumps Nachlass sichergestellten Aufzeichnungen mit dem FBI und dem Justizministerium, was das DOJ dazu veranlasste, Trump wegen aller verbleibenden geheimen Dokumente vorzuladen. Das FBI führte später einen Durchsuchungsbefehl in Trumps Anwesen aus und bestätigte, dass die Ermittler Beweise dafür entwickelt hatten, dass Trump nicht alle geheimen Dokumente zurückgegeben hatte, die er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt aufbewahrte – und dass sie auch Beweise für eine mögliche Behinderung der Justiz durch Trump oder seine Adjutanten hatten.

Sprecher von Comer und Jordan antworteten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Archivbeamte haben trotz der Voreingenommenheitsvorwürfe der Republikaner auf ihrer Unabhängigkeit bestanden. Als Antwort auf eine ähnliche Anfrage von Republikanern Anfang dieses Monats sagte Wall, dass sie „unsere Rolle als unpolitische Agentur sehr ernst nehmen“.