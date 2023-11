Deltarune Fans, seht euch an, eure Knochen sind zerrüttet. Am Dienstag, dem fünften Jahrestag von Deltarune’s Freilassung, Undertale Und Deltarune Entwickler Toby Fox hat einige wunderbare Neuigkeiten mitgeteilt, die einer gruseligen Feier würdig sind. In einem Entwicklungsupdate teilte Fox dies mit DeltaruneDas dritte Kapitel steht kurz vor der Fertigstellung und beschreibt seine Pläne für die vollständige Veröffentlichung des Spiels.