Das günstigere Motorola Razr 40 kommt einige Wochen nach seinem teureren Geschwistermodell Razr 40 Ultra auf den Markt. Derzeit ist das Vanilla-Modell nur in China über den Online-Shop von Lenovo mit einem Startpreis von 4.000 CNY für das 8/128-GB-Modell erhältlich.

Wir haben uns die Motorola-Websites für andere Länder angesehen und alle sagten dort das lokale Äquivalent von „demnächst verfügbar“. Wir haben es bei einem tschechischen Einzelhändler entdeckt, der das Ankunftsdatum auf den 21. Juli, also in einem Monat, schätzt. Sie können ein Gerät für 21.600 CZK vorbestellen, was umgerechnet 910 € entspricht. Das sind mehr als die 800 Euro, die das Razr 40 kosten sollte.

Wie auch immer, Anfang dieses Monats hat Motorola India getwittert, dass die Razr 40-Serie „bald erhältlich“ sei. Allerdings ist noch keines der beiden Modelle verfügbar. In den USA ist der Razr 40 Ultra – vor Ort als Razr+ bekannt – vorbestellt und wird ab dem 29. Juni (Donnerstag nächster Woche) ausgeliefert. Auch in Kanada ist der Razr+ vorbestellbar, in Mexiko und Brasilien ist er jedoch bereits erhältlich.

Was den Vanilla Razr 40 betrifft, so ist er in Brasilien bereits gelistet (es gibt jedoch noch keine Preise oder ein Erscheinungsdatum). Dies ist jedoch der einzige Ort in Amerika, an dem wir es gesehen haben.

Quelle