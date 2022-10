Das MixtapE! Präsentiert Black Eyed Peas, Ozuna und weitere neue Musik Musts

Neue Musikfreitage sind eine aufregende, aber auch entmutigende Aussicht für jeden Musikliebhaber.

Es ist im Wesentlichen ein wöchentlicher Feiertag, an dem beliebte Künstler und frische Gesichter gleichermaßen ihre neuesten Angebote veröffentlichen, damit die ganze Welt sie hören kann, und Streaming-Dienste und digitale Einzelhändler mit einem Ansturm akustischer Leckereien überfluten. Aber wer hat die Zeit, dort zu sitzen und sich alles anzuhören, bevor er seine Wiedergabelisten aktualisiert? Es gibt einfach zu viel Gutes! (Und wenn wir ehrlich sind, meistens auch ein paar Stinker.)

Wie sich herausstellt, tun wir das. Willkommen bei The MixtapE!

Wir müssen das Gefühl haben, dass es ein gutes Wochenende für neue Musik wird.

Mehr als 13 Jahre nach der Black Eyed Peas Erstveröffentlichung von „Pump It“, beschloss die Musikgruppe, ihre Hitsingle mit ein wenig Hilfe von zu überarbeiten Tiësto.

„Wir sind so glücklich und fühlen uns geehrt, mit Tiësto an dieser neuen Version von ‚PUMP IT‘ zusammenzuarbeiten.“ Wilhelm. und die Band teilte in einer Pressemitteilung mit: „to keep the energy PUMPING and blasting LOUD!“