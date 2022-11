Das Medtech-Startup See-Mode erhält von Kanada den Zuschlag für KI-Brust- und Schilddrüsen-Ultraschallanalysesoftware

See-Mode Technologies, ein Medizintechnik-Startup mit Sitz in Melbourne, Australien und Singapur, hat die Zulassung von Health Canada für sein Softwareprodukt erhalten, das Brust- und Schilddrüsen-Ultraschalluntersuchungen unterstützt.

Das 2017 gegründete Unternehmen entwickelt KI, um das Risiko von Schlaganfällen und Gefäßerkrankungen besser vorherzusagen, indem es die Analyse von Ultraschallbildern verbessert. Sein Flaggschiffprodukt Augmented Vascular Analysis (AVA) analysiert und erstellt automatisch einen Bericht über vaskuläre Ultraschallscans.

In den letzten zwei Jahren hat See-Mode auch behördliche Zulassungen erhalten für seine AVA-Software in USA, Europa und Australien. Das Unternehmen, das bisher 10 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht hat, wird von namhaften Risikokapitalfirmen unterstützt, darunter MassMutual Ventures, Blackbird Ventures, Cocoon Capital und SGInnovate.

Das Unternehmen hat kürzlich die Anwendung seiner KI-Software auf die Analyse von Brust- und Schilddrüsen-Ultraschalluntersuchungen ausgeweitet.

WIE ES FUNKTIONIERT

Die medizinische KI-Software von See-Mode erkennt Läsionen in Ultraschallbildern und weist jeder Merkmalsklassifizierung gemäß den Bewertungssystemen BI-RADS und TI-RADS des American College of Radiology zu. Es kann auch sofort Arbeitsblätter erstellen, einschließlich Klassifikationen und Diagramme, und sie an PACS senden, während vorläufige Abdrücke an radiologische Berichtssysteme übermittelt werden.

Bei Folgescans kann die Lösung automatisch Änderungen in den Läsionsmerkmalen hervorheben und einen schnellen Vergleich zwischen alten und neuen Bildern ermöglichen.

WARUM ES WICHTIG IST

Diese jüngste Freigabe bestätigt die Anwendbarkeit der Software von See-Mode über Gefäßstudien oder -untersuchungen hinaus, die sie derzeit unterstützt.

Laut Dr. Milad Mohammadzade, Mitbegründer und Direktor von See-Mode, ist die Berichterstattung über Brust- und Schilddrüsenuntersuchungen in der Regel zeitaufwändig, subjektiv und fehleranfällig, insbesondere bei multiplen Läsionen.

Bei Schilddrüsenstudien kann der See-Mode die Genauigkeit von Biopsien verbessern und gleichzeitig die Durchführung unnötiger Tests reduzieren. Bei Brust-Ultraschalluntersuchungen kann die Software dabei helfen, Malignome zu erkennen, die andernfalls möglicherweise unentdeckt bleiben oder falsch klassifiziert werden.

„Der See-Modus eliminiert langwierige manuelle Schritte bei der Interpretation und Berichterstellung von Ultraschallbildern, verbessert die Effizienz und bietet eine beispiellose Konsistenz der Berichterstellung zwischen verschiedenen Mitgliedern des Radiologieteams“, Martin Necas, spezialisierter Sonographer am Waikato Hospital und klinischer Berater für See- Modus.

MOMENTAUFNAHME DES MARKTES

In den letzten zwei Jahren gab es mindestens zwei weitere Zulassungen der US-amerikanischen Food and Drug Administration für KI-gestützte Brustkrebs-Früherkennungslösungen: die Volpara Imaging Software von der neuseeländischen Volpara Health und der WRDensity Software des amerikanischen KI-Startups Whiterabbit.

Das in Kanada und Singapur ansässige Unternehmen Medo hat kürzlich auch einen 510(k) für sein Ultraschall-Diagnose-Hilfstool Medo Thyroid erhalten, das bei der Identifizierung und Bewertung von Schilddrüsenknoten bei Erwachsenen hilft.

Unterdessen notiert Shenzhen Medizintechnikunternehmen Mindray stellte letztes Jahr sein bildgebendes diagnostisches Ultraschallsystem namens Resona I9 vor, das auch häufige Läsionen bei Brust- und Schilddrüsenscans automatisch analysieren kann.