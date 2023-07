Das McMaster Children’s Hospital möchte den Kot Ihrer Kinder – damit sie ihn zu ihrer Sammlung gefrorenen Stuhls hinzufügen und damit anderen Kindern helfen können.

Laut Dr. Nikhil Pai, pädiatrischer Gastroenterologe am Krankenhaus in Hamilton, ist ihre Stuhlbank für Kinder die einzige in Kanada.

„Wir sind wirklich stolz darauf, weil wir das Gefühl haben, einen Dienst für Kinder im ganzen Land anzubieten“, sagte er in einem Telefoninterview.

Das Krankenhaus eröffnete es, um Kindern in ganz Kanada mit Darminfektionen wie Clostridium difficile, auch C. diff genannt, Stuhltransplantationen anzubieten.

Bei dieser Infektion gelangt ein Bakterium in den Dickdarm, was Durchfall und Fieber verursachen kann. Die Infektion kann auftreten, während jemand Antibiotika gegen eine andere Krankheit einnimmt.

Dr. Nikhil Pai, pädiatrischer Gastroenterologe am McMaster Children’s Hospital, öffnet den Gefrierschrank voller Kinderkot. Die Stuhlproben werden verwendet, um anderen Kindern mit Darminfektionen zu helfen. (Eingereicht von Hamilton Health Sciences)

Aber Pai sagte, es gäbe eine Lösung.

Er kann gesunde Bakterien aus dem Stuhl eines Spenders entnehmen und sie durch einen fünfminütigen Einlauf in Patienten verpflanzen, sodass die gesunden Bakterien C. diff verdrängen und die hartnäckigen Bakterien endgültig eliminieren können.

Die Hockerbank war für eine Familie „lebensverändernd“.

Tanya Gillis sagte gegenüber CBC Hamilton, dass die Stuhlbank für ihre neunjährige Tochter Kayleah Atkins „lebensverändernd“ gewesen sei.

Als Atkins geboren wurde, schien sie vollkommen gesund zu sein. Fünf Wochen später hatte sie ihren ersten Anfall.

„Dadurch erfuhren wir, dass sie an einer seltenen genetischen Störung litt“, sagte Gillis in einem Telefoninterview in ihrem Haus in Millville, NS

Nach Angaben des Boston Children’s Hospital handelt es sich bei der Störung um CDKL5, eine neurologische Entwicklungsstörung mit einer Reihe von Symptomen, darunter niedriger Muskeltonus und Entwicklungsstörungen.

Gillis sagte, ihre Tochter sei nonverbal, nicht mobil und habe auch mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen.

Im Jahr 2020 entwickelte Atkins C. diff., das 14 Monate lang immer wieder auftrat.

Kayleah Atkins ist aus Nova Scotia eingeflogen, um den Eingriff durchführen zu lassen. (Eingereicht von Tanya Gillis)

„Nichts hat ihr geholfen, sich besser zu fühlen … sie hatte null Lebensqualität“, sagte Gillis. „Sie weinte einfach oder fühlte sich den ganzen Tag unwohl … es ist herzzerreißend.“

Dann hörte Gillis vom McMaster Children’s Hospital und seinem neuen Vorrat an Kinderkot.

Gillis und Atkins flogen von Nova Scotia nach Hamilton, um eine Stuhltransplantation durchzuführen.

Atkins war der erste Patient des Programms. Nach dem Eingriff sagte Gillis, ihre Tochter sei ein „neues Kind“ geworden.

„Für alles andere, was wir bis dahin tun mussten … zu sehen, wie einfach (die Transplantation) war und wie sie funktionierte, war verrückt“, sagte sie.

Krankenhaus sucht Spender

Gillis sagte, sie hoffe, dass im ganzen Land weitere pädiatrische Stuhlbanken eröffnet würden.

Pai sagte, dass zu den Hindernissen für die Einrichtung von Stuhlbanken und Stuhltransplantationen für Kinder das Fehlen spezieller pädiatrischer Programme, ein Mangel an Stuhlproben von Kindern und die Pandemie, die einige Programme für Erwachsene zum Erliegen brachte, gehören.

Pai sagte auch, er versuche, Stuhltransplantationen in Form einer Tablette zu entwickeln, damit Patienten nicht ins Krankenhaus fahren müssen.

Dr. Nikhil Pai (links), Direktor der Stuhlbank und Fariha Chowdhury (rechts), Forschungskoordinatorin und Koordinatorin der Stuhlbank. (Eingereicht von Hamilton Health Sciences)

In der Zwischenzeit, so Pai, seien derzeit 30 Stuhlproben in der Bank, aber das Krankenhaus wolle mehr.

Jede gesunde Person zwischen fünf und 18 Jahren kann spenden und erhält dafür eine Vergütung.

Mit einer Stuhlspende können zwischen fünf und zehn Behandlungen durchgeführt werden.