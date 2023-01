„Das Maß ist voll“: Merz will Maaßen endlich loswerden

CDU-Chef Merz gibt sein Ziel, Wähler von der AfD zurückzugewinnen, nicht auf. Die Zahl schon, da würden sich die extremistischen Strukturen der AfD verfestigen. Der Christdemokrat will in seiner eigenen Partei rechtsextrem aufräumen. Hans-Georg Maaßen soll gehen.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sieht in seiner Partei keinen Platz mehr für den neuen Vorsitzenden der Werteunion Hans-Georg Maaßen. „Die Maßnahme ist voll. Wir haben Herrn Maaßen gebeten, aus der Partei auszutreten. Es ist nicht einfach, aus der Partei ausgeschlossen zu werden, aber wir prüfen derzeit genau, welche Möglichkeiten wir haben“, sagte Merz der „Bild am Sonntag“. Sprache und Ideen von Maaßen haben in der CDU keinen Platz mehr.

Der frühere Präsident des Verfassungsschutzes, Maaßen, ist am Samstag zum Vorsitzenden der erzkonservativen Werteunion gewählt worden. Die Gruppierung ist kein offizieller Gewerkschaftsverband. Sie behauptet, rund 4.000 Mitglieder zu haben. Seit Jahren sorgt Maaßen – Mitglied der Thüringer CDU – immer wieder mit kontroversen Äußerungen für Kontroversen. In den vergangenen Tagen war er erneut heftig in die Kritik geraten. In einem Tweet behauptete er, die Stoßrichtung der „treibenden Kräfte im politischen und medialen Raum“ sei „eliminatorischer Rassismus gegen Weiße“. In einem Interview sprach er von einer „rot-grünen Rassentheorie“. Daraufhin forderten ihn mehrere CDU-Politiker zum Parteiaustritt auf oder drohten mit einem Antrag auf Parteiausschluss.

In der „Bild am Sonntag“ rückte Merz zudem von seinem bisherigen Vorsatz ab, die AfD halbieren zu wollen. „Diese Aussage habe ich seit 2018 nicht mehr wiederholt“, sagte der CDU-Chef. „Die extremistischen Strukturen und die rechtsextreme Rhetorik in der AfD verfestigen sich. Die AfD steht fest an der Seite Russlands und macht vor allem in Ostdeutschland mobil“, sagte Merz. Seinen Anspruch, Wähler von der AfD zurückzugewinnen, hat er keineswegs aufgegeben. „Wir werden aber konsequent am Kurs der Union festhalten, uns klar nach rechts abzugrenzen“, betonte Merz. „AfD-Wähler können wir derzeit nur sehr eingeschränkt erreichen“, fügte er hinzu.