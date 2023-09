Wahrscheinlich würden nicht einmal die Marler sagen, dass ihre Stadt am Nordrand des Ruhrgebiets eine Reise wert ist. Dennoch pilgern zu Beginn eines jeden Jahres Dutzende Menschen aus den Bereichen Fernsehkritik, Medienwissenschaft und Erwachsenenbildung hierher, um den Grimme-Preis zu verleihen, die wichtigste Auszeichnung, die Fernsehschaffende in Deutschland erhalten können. Tatsächlich sind die seit 1964 verliehenen Trophäen heute der einzige Grund dafür, dass das am 23. September 1973 vom Pädagogen Bert Donnepp ​​gegründete Grimme-Institut noch immer Anerkennung genießt. Gerade angesichts der enormen Umwälzungen, die die Digitalisierung im Bewegtbildbereich ausgelöst hat, braucht die Medienlandschaft dringend einen Leuchtturm: Medien aller Art gewinnen zunehmend an Bedeutung, öffentliche Debatten finden jedoch nur sporadisch statt.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Das war anders, und Grimme war oft maßgeblich in den Diskurs eingebunden; oft hat es es sogar selbst initiiert. Warum passiert das nicht mehr? Frauke Gerlach, Institutsleiterin seit 2014, erklärt das so: „Alle fordern mehr medienkritischen Diskurs, doch die Räume dafür werden immer weniger.“ Dadurch wird es auch zunehmend schwieriger, Debatten über medienpolitische Themen anzustoßen.

Dies gilt insbesondere dann, wenn man den Diskurs werteorientiert und wissensbasiert führt und nicht an polarisierenden Aufmerksamkeitswettbewerben teilnimmt.“ Das ist tatsächlich ein entscheidender Punkt: In der Öffentlichkeit werden Debatten immer lauter und pointierter; Wer differenziert diskutiert, findet deutlich weniger Gehör.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Genug Themen in der Medienlandschaft

Aber es gibt auch andere Ebenen, auf denen es durchaus gute Argumente braucht. Themen gibt es genug, allen voran die seit Jahren überfällige Neuordnung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Bei einem entsprechenden Entwurf könnte Grimme für einen Paukenschlag sorgen. Rechtsanwältin Gerlach erhebt Einspruch und verweist auf das Beteiligungsprojekt #mein Fernsehen2021, an dem sie über zwei Jahre gemeinsam mit dem Düsseldorfer Institut für Internet und Demokratie gearbeitet hat. Allerdings ist dieses Projekt selbst in der Branche kaum bekannt. Und so kommt es am Ende auf den Grimme-Preis an, der laut Gerlach weiterhin „einen wichtigen Beitrag zum öffentlichen Diskurs über die Qualität von Medien“ leiste. Dies gelte auch für die Grimme-Akademie „mit ihren vielfältigen Aktivitäten“.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. direkt in Ihr Postfach – jeden Monat neu.

Grimme-Institut muss sparen

Für die Institutsleiterin ist es eine Ehre, dass sie nicht die Erste ist, die auf eine ganz andere Schwierigkeit hinweist: Nicht nur die von Gerlach genannten Räume werden immer weniger. Das Grimme-Institut steht vor den gleichen Problemen wie fast alle Kultureinrichtungen: Inflation und Energiekrise haben zu steigenden Kosten geführt, auch das Personal wird immer teurer. Wenn der Haushalt, der größtenteils vom Land NRW bereitgestellt wird (derzeit gut 3 Millionen Euro pro Jahr), nicht wächst, führt dies unweigerlich zu einer strukturellen Unterfinanzierung. Gemeinsam mit einer Beratungsagentur suche Gerlach derzeit „nach Sparmöglichkeiten und Strategien zur Generierung neuer Einnahmen“.

Natürlich kostet dieses finanzielle Problem Kraft und Energie. Auch Gerlach würde sich lieber den Herausforderungen der nächsten Jahre stellen. Sie nennt unter anderem die Auswirkungen künstlicher Intelligenz und algorithmisch erstellter Medieninhalte sowie Chatbots wie ChatGPT: „Diese digitalen Instrumente werden es noch schwieriger machen, zwischen Wahrheit, Lüge und Manipulation zu unterscheiden.“ Das Grimme-Institut solle „auch in Zukunft seinen konkreten Beitrag zur Orientierung und Medienbildung leisten“. Genau das erwarten die Menschen, die der Institution schon lange verbunden sind, aber derzeit enttäuscht sind: Wer die Prinzipien und Ideen des Gründervaters Donnepp ​​für richtig und notwendig hält, sagt einer aus dieser Gruppe, „muss.“ die Aufgaben und Ziele für das Grimme-Institut neu auszurichten“.