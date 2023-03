tz Welt

Bei der Redaktionssitzung vom “Ohrenkuss” schalten sich die Autorinnen en Autoren zuammen. © Henning Kaiser/dpa

Der „Ohrenkuss“ viert Jubiläum – 25 Jahre des besonderen Magazines. Die autorinnen en autoren hebben het syndroom van Down. Rechtschreibfehler kan worden gezien en de botschaft komt onder alle geradeheraus.

Bonn – Het is Schönheit, Wunder, Geschwister, Natuur, Sport, Luxus, in de Ozean en in Oekraïne. Und immer auch um die Botschaft: “Dass Menschen mit Down-Syndrom klug sind.” Zo beschrijft Anna-Lisa Plettenberg, langjarige Autorin für das Magazine “Ohrenkuss” bij einer Redaktionssitzung.

Dat is niet belangrijk in Meeting. De 25. Geburtstag van tijdschriften heeft een Jubileumsaus met een 21. Maart gepubliceerd, ben Welt-Down-Syndrom-Tag. Neun Team-Mitglider sitzen in Bonn Zusammen, sechs sind per Video zugeschhaltet. Das 50. Heft befasst sich mit Freundschaft – und das Thema treibt alle um. “Was wir arbeiten, das ist auch Freundschaft. Dat betekent echt: Ist mir wichtig“, zegt Autor Julian Göpel.

Authentiek artikel

Beim “Ohrenkuss” heeft alle autorinnen en autoren van het downsyndroom. Ihre Texte were eins zu eins veröffentlicht. Fehler in Grammatik oder Rechtschreibung werden niet gecorrigeerd. Zie sind no Makel. Sie sind ein Gewinn. Manche diktieren ihre Beiträge, manche schreiben von Hand, andere am Computer. Angela Fritzen staat aan de kant van de allereerste Ausgabe an Bord. “De eerste Heft-oorlog über die Liebe. Es ist eine uralte Geschichte“, herinnert ze zich. Zwei Magazine pro Jahr kommen raus, een allen oorlog die beter is.

Das Jubiläumsheft heeft 50 Korrespondenten en Korrespondenten verasst. Die Beiträge für die Hefte kommen inzwischen aus zahlreichen europäischen Ländern und mitunter auch den USA, die Initiatorin und Chefredakteurin Katja de Bragança schildert.

Beim “Ohrenkuss” hebben alle Autorinnen en Autoren van Down-Syndrom en Schreiben Texte über Themen aus dem Alltag. © Henning Kaiser/dpa

Was genau in der Geburtstagsausgabe drin steht, wird nicht verraten, aber eine kleine Kostprobe gibt es maar: “Freunschaft macht glücklich”, schrijft Manuel Müller im Heft. Johanna von Schönfeld – ook in der hybriden Redaktionsrunde vertreten – stellt darin fest: „Ohne meine Familie und ohne meine Freund gibt es mich nicht.“ jug.”

Durch die Redaktionskonferenz führt Anne Leichtfuß, Übersetzerin für Leichte Sprache. Sie and Katja de Bragança sind die einzigen am Tisch, die nicht das Down-Syndrom haben – auch Trisomy 21 genannt. Denn das Chromosom 21 ligt bei getroffen in alle regel driemaal, statt zweimal. En dat is waar Zelle over 47 naar 46 chromosomen. Wie viel Menschen das Down-Syndrom haben, wird nicht erhoben, erläutert Humangenetikerin de Bragança. Nach bisheriger Schätzung sind es um die 50.000 Personen, terwijl een grotere Zeit kursiere auch die Zahl 40.000. Het Down-Syndroom heeft een niet-uitgelichte achterliggende gedachte.

Toen alles begon

Früher, als die Arbeit für den “Ohrenkuss” begon, dacht niet, dat Menschen mit Down-Syndrom nicht lesen en schrijven könnten, meldt Autorin Teresa Knopp. Deze foutieve Vorstellung begint niet meer. Als de vonk van unbekannten manchmal geduzt droeg, kom noch immer vor en ärgere sie. Es brauche mehr Infos über das Down-Syndrom, meint Teresa Knopp, die werkt in einer Kita in der Küche: “Kinder sind die Zukunft. Es wäre gut sie aufzuklären.”

Thema’s uit de Alltag

Das Treffen voor de Magazin-Geburtstag is een zeer strenge Arbeitssitzung. Er komen problemen voor in der WG zur Sprache, Stress im Job. Der Krieg in der Oekraïne viel nahe. Yevhen Holubentsev ist vor den Bomben aus Kiew geflüchtet, bedankt Übersetzer-App kan een klein beetje ins “Ohrenkuss” -Team einbringen. En de Pandemie fühlte sich fürviele einsam an. “Euch kann man nicht vergessen”, zegt Johanna von Schönfeld in die Runde.

Geschilt, ob man zumindest einen virtueel Stammtisch hinbekommt. “Stammtisch auf dem Laptop gefällt mir”, meint Julian Göpel. Aber im Café wäre es auch schön, zei Paul Spitzeck. Michael Häger – daar is Gründungsmitglied des “Ohrenkuss” und hatte damals den Magazin-Titel erfunden – ist zum ersten mal seit Corona whoder in Präsenz dabei. Een ander Mitstreiter aus dem Team werd vermist.

Geef dus aan wie de man is

Teresa Knopp zal auf jeden Fall beim “Ohrenkuss” am Ball bleiben. “Es power total viel Spaß mit euch, das zu schreiben – und dass ich einfach so sein kann wie ich bin.” ihre weitere Mitarbeit ebenfalls fest. Het is super dabei. “Es is altijd heel cool.”

Die Texte zaait von Kreativität und Einfühlvermögen, manche sind emotioneel, andere poëtisch. Die Botschaften komen origineel, authentiek en direct rubber. An Humor fehlt es kineswegs. Verwijder zo lässt Auteur Paul Spitzer in der Jubiläumsausgabe: „Ich habe eine gute Freundschaft mit meine Kaktus. Die heist Kaki. Wir sind eng freundschaft. Wir brauchen nicht rede. Wir gucken een. Und jede zweite Woche hat sie Durst. dpa