Das Luxus-Kryptotelefon von Vertu ist der „Pass für die Web3-Welt“: CEO

Ob es einen Bärenmarkt bei Kryptowährungen gibt, hat dem Luxustelefonhersteller Vertu niemand gesagt. Das Smartphone Metavertu II Web3, das letzte Woche bei einer glanzvollen Veranstaltung in Hongkong vorgestellt wurde, kostet für das Basismodell lediglich 5.100 US-Dollar. Wenn Sie ein Alligatorleder-Finish gegenüber Kohlefaser bevorzugen, müssen Sie satte 9.300 US-Dollar berappen.

Das neue Smartphone richtet sich an eine neue Klasse wohlhabender Personen, die Krypto-Reichen, und verfügt über eine Reihe Web3-freundlicher Funktionen wie eine integrierte Krypto-Wallet und ein dediziertes, dezentrales Betriebssystem für den Betrieb dappszusätzlich zum Standard-Android-Betriebssystem.

„Wir streben danach, anspruchsvolle, unkonventionelle, zutiefst nachdenkliche und unangepasste Benutzer im vermögenden Segment anzusprechen“, sagte Gary Chan, CEO von Vertu Entschlüsseln in einem E-Mail-Interview. Es scheint, dass millionenschwere Krypto-Inhaber ein offensichtlicher nächster Schritt für das Unternehmen waren. „Das Aufkommen der Web3-Branche hat viele hervorgebracht Neureichtum„“, sagte Chan und wies darauf hin, dass Luxusmarken wie Gucci und Tiffany in der Web3-Branche Fuß fassen.

„Obwohl sie sich in einer neuartigen Branche engagieren, weisen sie grundsätzlich Ähnlichkeiten mit der Bevölkerungsgruppe auf, die wir ursprünglich bedient haben“, fügte Chan hinzu und wies darauf hin, dass die Krypto-Reichen „danach danach streben, der Welt ihre einzigartig unverwechselbaren Persönlichkeiten zu präsentieren“, indem sie angeben NFT PFPs mögen Gelangweilte Affen und CryptoPunks.

Die Metavertu II-Auftaktveranstaltung in Hongkong. Bild: Vertu

Das Hauptverkaufsargument von Vertu war bisher die Verwendung luxuriöser Materialien. Chan zählt eine Liste von Branchenneuheiten auf, darunter „Saphirbildschirme, Titanrahmen, individuelle Anpassung aus Edelmetall, Rubinknöpfe, Keramik-Ohrhörer, Lederrückseite und Concierge-Service“. Seit dem Relaunch des Unternehmens im Jahr 2018 konzentriert es sich darauf, das Telefon mit der neuesten Web3-Hardware und -Software auszustatten, wobei die erste Iteration des Metavertu im Jahr 2022 auf den Markt kommt.

Ziel des Metavertu II ist es, das Benutzererlebnis von Kryptowährungen zu optimieren, indem ein neues I-DID-Identitätssystem hinzugefügt wird, das die IMEI-Nummer des Telefons mit den dezentralen Identifikatoren (DID) des Benutzers verknüpft und als „Pass für die Web3-Welt“ fungiert.

„Das I-DID-System ermöglicht Benutzern die Kontrolle ihrer digitalen Identität“, sagte Chan. Da jedes Telefon eine eindeutige IMEI habe, sei die Möglichkeit doppelter Registrierungen ausgeschlossen, erklärte er. „Indem sichergestellt wird, dass ein Telefon einer ID auf Hardwareebene entspricht, verhindert das System effektiv, dass böswillige Akteure gefälschte Identitätskonten kontrollieren, die sich als der echte und eindeutige Benutzer ausgeben.“

Ein „nicht hackbarer“ Secure-Element-Chip ermöglicht unterdessen Funktionen wie Signieren, hardwarebasierte Zufallszahlengenerierung und Zero-Knowledge-Proof-Funktionen. Chan erklärte, dass die Hardware des Telefons in verschlüsselte und nicht verschlüsselte Bereiche unterteilt sei und Web3-Dapps in einem separaten Betriebssystem verwaltet würden. Ein drittes „Tarnsystem“ fügt Sicherheitsfunktionen wie „One-Touch-Datenvernichtung und Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation“ hinzu, erklärte er.

Chan ist besonders stolz auf die Zero-Knowledge-Fähigkeiten des Telefons und stellt fest, dass „die eingebettete Hardware ZK die Blockchain-Integration mühelos erleichtert, ähnlich dem Entsperren per Fingerabdruck.“

„Obwohl viele derzeit an ZK arbeiten, sind die Kosten für die Implementierung von ZK oft höher als die Gasgebühren“, sagte Chan. „Unsere innovative Hardware ZK, unabhängig von Softwareabhängigkeiten, senkt nicht nur die Gasgebühren, sondern steigert auch die Effizienz.“

Gary Chan, CEO von Vertu. Bild: Stephen Graves/Decrypt

Wie viele Technologieunternehmen hat Vertu auf den Krypto-Bärenmarkt reagiert, indem es nahtlos von der Werbung für die transformativen Effekte der Blockchain zu den transformativen Effekten der KI übergegangen ist und seinen bestehenden Concierge-Service durch einen „Hybrid AI Butler Service“ gestärkt hat.

Chan hat jedoch Bedenken hinsichtlich der „extremen Zentralisierung“ von KI-Tools, die auf Big Data basieren – etwas, dem die digitale Souveränität von Web3 entgegenwirken kann, argumentierte er. „Wir hatten eine neuartige Idee: die Kombination von KI mit Web3 auf einer dezentralen technologischen Grundlage, um KI-Anwendungen zu erstellen“, erklärte Chan. „Dieser Ansatz erleichtert nicht nur den Komfort künstlicher Intelligenz, sondern stellt auch die Datensouveränität des Einzelnen wieder her und macht sie für Dritte unantastbar.“

Die Metavertu II-Auftaktveranstaltung in Hongkong. Bild: Vertu

„Dezentralisierung ist eine Reise“, argumentierte Chan wiederholt, und die Benutzererfahrung von Web3 sei „noch nicht optimal“, mit „begrenzten Anwendungsfällen“ und hohen Eintrittsbarrieren. „Anwendungen, die häufig in Web2 verwendet werden, können nicht nahtlos in Web3 übergehen“, fügte er hinzu, was eine Zwischenphase erforderlich machte – eine, die er „Web2.5“ nannte, was die Verwendung separater Web2- und Web3-Betriebssysteme durch Metavertu II erklärt.

Er räumte ein, dass „einige unserer Produktfunktionen derzeit möglicherweise der Benutzerakzeptanz voraus sind und Funktionalitäten bieten, die Benutzer möglicherweise nicht sofort nutzen“, argumentierte jedoch, dass die Strategie des Unternehmens „auf künftige Trends ausgerichtet ist“. Vertu, sagte er, habe sich auf die Erforschung „der Essenz von Web3“ konzentriert, wobei sich Metavertu II um „digitale Souveränität, wobei Dezentralisierung als Mittel zu deren Erreichung dient“ dreht.

Herausgegeben von Ryan Ozawa.