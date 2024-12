13:50 Uhr Jetzt Session-Ticker öffnen! Das Finale beginnt in Abu Dhabi in zehn Minuten und wir verlegen das Geschehen zum letzten Mal in unseren Session-Ticker. An dieser Stelle gibt es also eine kurze Pause, nach der Zieldurchfahrt geht es weiter mit den Abstimmungen für den Grand Prix. Und wenn Sie wissen möchten, wie Sie die Formel 1 an diesem Wochenende im Live-Stream verfolgen können, können Sie es hier herausfinden!

13:41 Uhr Die letzte Ausfahrt… … von Lewis Hamilton aus der Mercedes-Garage gibt es hier noch einmal im Video zu sehen:

13:37 Uhr Prüfung nach dem Rennen Sollte es für Magnussen zu einer weiteren Strafe kommen, wird es diese erst nach dem Rennen geben. Nun wurde eine offizielle Untersuchung angekündigt – allerdings erst nach Rennende.

13:29 Uhr Magnussen droht Ärger Bei einem Teststart stellte die Rennleitung einen möglichen Verstoß gegen die Anweisungen des Rennleiters fest. Damit hätte dem Dänen vor seinem wohl letzten Formel-1-Start eine Strafe drohen. Lewis Hamilton erhielt vor einigen Jahren für einen ähnlichen Vorfall eine Zeitstrafe. Bisher wurde der Vorfall nur zur Kenntnis genommen und es gibt noch keine Untersuchung. Ansonsten schafften es alle 20 Fahrer ohne größere Zwischenfälle in die Startaufstellung.

13:10 Uhr Heiße Phase Bis zum Start sind es noch 50 Minuten und in zehn Minuten wird die Boxengasse zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Anschließend haben die 20 Fahrer zehn Minuten Zeit, sich in die Startaufstellung zu begeben. Wir erwarten ähnliche Temperaturen wie im gestrigen Qualifying, auch wenn das Rennen eine Stunde früher stattfindet. Die Asphalttemperatur sinkt bereits wieder, denn in Abu Dhabi ist es bereits 16:10 Uhr. Es wird also keine unangenehmen Überraschungen aufgrund der Temperaturen geben. Wer mit welchen Reifen losfährt, erfahren wir wie immer erst kurz vor dem Start.

12:59 Uhr Auch statistisch… …McLaren hat sich den Titel praktisch gesichert. Denn die letzten neun(!) Grand Prix in Abu Dhabi wurden allesamt von der Pole-Position aus gewonnen. Der letzte Fahrer, der weiter hinten gewann, war Lewis Hamilton vor zehn Jahren. Den Grand Prix 2014 gewann er, nachdem er „nur“ als Zweiter gestartet war. Und ein Rennen in Abu Dhabi wurde nur einmal außerhalb der ersten Reihe gewonnen. Im Jahr 2012 gewann Kimi Räikkönen von P4 aus. Alles spricht also heute für einen McLaren-Sieg – und damit für den Titel.

12:48 Uhr Brundle: Nur „Problem“ kann McLaren stoppen McLaren hat einen Vorsprung von 21 Punkten vor Ferrari und Experte Martin Brundle glaubt, dass das Team aus Woking seinen ersten Titel in der Konstrukteurswertung seit 1998 normalerweise nicht mehr wegnehmen kann. „Das Einzige, was McLaren heute davon abhalten kann, den Konstrukteurstitel zu gewinnen, ist ein Problem – eine Berührung oder ein Problem mit ihren Autos“, sagte der ehemalige Formel-1-Fahrer. Er erinnert: „Sie haben einen Vorsprung von 21 Punkten, wenn es also hart auf hart kommt, müssen sie Ferrari einfach bis ins Ziel folgen und trotzdem den Titel gewinnen.“ Denn selbst wenn Ferrari einen Doppelsieg erringen würde, was sehr unwahrscheinlich ist, weil Charles Leclerc nur von P19 startet, hätte McLaren den Titel immer noch in der eigenen Hand.

12:38 Uhr Vier Fahrer mit Strafen Zur Erinnerung: Mit den beiden Williams-Piloten Charles Leclerc und Nico Hülkenberg erhielten insgesamt vier Fahrer eine Startplatzstrafe für das Rennen in Abu Dhabi. Weitere Strafen gab es heute nicht, und auch danach wird niemand mehr aus der Boxengasse starten, da die FIA ​​gerade die endgültige Startaufstellung für das Rennen mit allen 20 Fahrern veröffentlicht hat. Klicken Sie hier für die Startaufstellung!

12:30 Uhr Gruppenfoto Vor dem letzten Rennen trafen sich die Piloten zum traditionellen Gruppenfoto beim Finale. Spannend: Im Vergleich zum Saisonauftakt in Bahrain fehlen drei Gesichter. Daniel Ricciardo, Logan Sargeant und Esteban Ocon sind heute nicht auf dem Bild, dafür sind Liam Lawson, Franco Colapinto und Jack Doohan zum ersten Mal dabei.

12:21 Uhr Strategie Wir werfen den obligatorischen Blick auf die Strategien, die Pirelli für das Rennen vorschlägt. Am schnellsten geht es mit einem One-Stopper (mittelhart oder hart-mittel für einen längeren ersten Stint). Nach Angaben der Italiener sind auch zwei Stopps möglich, etwa bei einem frühen Safety-Car oder wenn man mit einem früheren Stopp versuchen möchte, aus dem Verkehr zu kommen. Die Tatsache, dass alle Teams außer den Racing Bulls noch über zwei Sätze harter Reifen für das Rennen verfügen, zeigt definitiv, dass der Zweistopper hier zumindest nicht ausgeschlossen ist.

12:12 Uhr Glückwunsch! Weniger als zwei Stunden bis zum Start des Rennens und wir sind zurück mit Neuigkeiten aus der Formel 2. Gabriel Bortoleto hat gerade den Titel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an den Sauber-Fahrer des nächsten Jahres! Bortoleto ist der erste Formel-2-Champion seit Mick Schumacher im Jahr 2020, der den direkten Aufstieg in die Königsklasse schafft. Oscar Piastri hat dies erst mit einem Jahr Verspätung geschafft, Felipe Drugovich und Theo Pourchaire haben es (bisher) überhaupt nicht geschafft.

9:46 Uhr Die komplette Pole-Runde… … von Lando Norris finden Sie hier noch einmal im Video. In diesem Zusammenhang haben wir gestern bereits berichtet, dass es die achte Pole des Jahres für den Briten war, der damit mit Max Verstappen gleichzieht. Der von Pirelli verliehene Pole Position Award geht weiterhin an den Niederländer. Erläuterung: Bei Gleichstand wird entschieden, wer dieses Jahr in den Sprintrennen mehr Pole geholt hat. Und Verstappen hat mit 3:2 einen sehr knappen Vorsprung gegen Norris.

9:36 Uhr Die Rechnung für den WM-Titel McLaren steht heute im Weltmeisterschaftskampf gegen Ferrari auf der Pole-Position (im wahrsten Sinne des Wortes). Lando Norris und Oscar Piastri werden später aus der ersten Reihe ins Rennen gehen. Logischerweise wäre McLaren mit diesem Ergebnis am Ende auch Weltmeister. Aber welche anderen Platzierungen würden ausreichen? Und was braucht Ferrari überhaupt, um für die Sensation zu sorgen? Alles darüber erfahren Sie hier!

9:28 Uhr Viele Abschiede beim Finale in Abu Dhabi Für Sergio Perez ist es noch nicht offiziell entschieden, aber wir wissen mit Sicherheit, dass sich an diesem Wochenende weitere Fahrer verabschieden werden – zumindest aus ihrem aktuellen Team, einige sogar ganz aus der Formel 1. Rekordweltmeister Lewis Hamilton bestreitet heute sein letztes Rennen für Mercedes und auch Carlos Sainz, den Hamilton 2025 bei Ferrari ablösen wird, wird seinen letzten Grand Prix für die Scuderia bestreiten. Eigentlich hätte Esteban Ocon sein letztes Rennen für Alpine fahren sollen, doch er hat sich bereits vorzeitig von seinem langjährigen Arbeitgeber getrennt und sein Cockpit dem Stammfahrer des nächsten Jahres, Jack Doohan, überlassen. Ocon legt bei Haas an, wo sich beide Fahrer, Nico Hülkenberg (geht zu Sauber) und Kevin Magnussen, verabschieden. Der Däne gab am Donnerstag bekannt, dass er BMW-Werksfahrer im Langstreckenbereich werden werde. Bei Sauber fahren Valtteri Bottas und Guanyu Zhou, beide Fahrer, ihr (vorerst) letztes Formel-1-Rennen. Beide haben für 2025 kein Cockpit mehr erhalten. Gleiches gilt für Franco Colapinto bei Williams.

9:19 Uhr Situation „schmerzhaft“ für Sergio Perez Fährt der Mexikaner heute sein letztes Rennen oder nicht? Er selbst weist immer wieder darauf hin, dass er einen gültigen Vertrag bis 2025 habe. Dennoch glauben nicht viele, dass sie ihn nächstes Jahr noch im Red Bull sehen werden. Vor allem Perez tut Experte Martin Brundle leid. Er erklärt unter Himmel: „Ich habe größten Respekt vor dem Menschen und dem Fahrer und den Siegen, die er errungen hat.“ Aber seine Situation erinnert ihn an die von Daniel Ricciardo zuvor. „Völliger Respekt, aber ich werde ein wenig erleichtert sein, wenn es vorbei ist. Für ihn muss es im Moment ein Fegefeuer sein“, glaubt der ehemalige Formel-1-Fahrer und fügt hinzu: „Er hat sein Mojo verloren.“ „Der ganze Druck, der auf ihm lastet“, sagte Brundle, „muss schmerzhaft sein.“ Daher wäre es vielleicht sogar für Perez selbst besser, wenn die Sache irgendwann ein Ende hätte.