Ansonsten schafften es alle 20 Fahrer ohne größere Zwischenfälle in die Startaufstellung.

13:10 Uhr

Heiße Phase



Bis zum Start sind es noch 50 Minuten und in zehn Minuten wird die Boxengasse zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Anschließend haben die 20 Fahrer zehn Minuten Zeit, sich in die Startaufstellung zu begeben.

Wir erwarten ähnliche Temperaturen wie im gestrigen Qualifying, auch wenn das Rennen eine Stunde früher stattfindet. Die Asphalttemperatur sinkt bereits wieder, denn in Abu Dhabi ist es bereits 16:10 Uhr.

Es wird also keine unangenehmen Überraschungen aufgrund der Temperaturen geben. Wer mit welchen Reifen losfährt, erfahren wir wie immer erst kurz vor dem Start.