Der Lufthansa Superstar vom Typ Lockheed 1649 A war bis in die 1960er Jahre im Einsatz (Archivfoto). © DB Lufthansa/dpa

Nach rund zwei Jahren am Flughafen Paderborn/Lippstadt wechselt Lufthansa Superstar nach Hamburg. Die Geschichte des Flugzeugs ist lang.

Paderborn – Die Lufthansa Superstar war zwischen den 1950er und 1960er Jahren Teil der Lufthansa-Flotte. Sie flog einst in 23 Stunden und 19 Minuten von London nach San Francisco und erlangte großen Ruhm. Seit zwei Jahren lagert das historische Flugzeug am Flughafen Paderborn-Lippstadt. Doch nun zieht es für den Lufthansa-Superstar weiter nach Hamburg. Im Jahr 2026 wird der „Superstar“ der Lufthansa beim 100-jährigen Jubiläum der Fluggesellschaft ausgestellt.



24RHEIN zeigt, was es mit dem Lufthansa Superstar auf sich hat und was das Flugzeug besonders macht.