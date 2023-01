Das Latinx-Ressourcenzentrum von Waubonsee bietet Programme an, die Familien dabei helfen, sich auf dem College zurechtzufinden – Shaw Local

Das Waubonsee Community College ist die Heimat von mehr als 30 % der Studenten, die sich als Latinx bezeichnen. Als eine der Hispanic Serving Institutions der Region engagiert sich Waubonsee dafür, Schülern dabei zu helfen, ihre Bildungsziele zu erreichen, was auch immer diese sein mögen. In diesem Frühjahr veranstaltet das Latinx Resource Center (LRC) von Waubonsee Lernveranstaltungen auf seinem Aurora Downtown Campus, 18 S. River St., und bietet Familien und Studenten die Möglichkeit, ihr Wissen über die Hochschullandschaft zu erweitern. Alle Veranstaltungen sind kostenlos und offen für Eltern von Schülern der High School und des Waubonsee College.

„Un Día Bien Padre (UDBP)“, der Wertschätzungstag für Eltern/Erziehungsberechtigte, wird diese Veranstaltungen am 28. Januar einleiten. UDBP ist ein Wortspiel mit dem Wort „Padre“, das „Vater oder Elternteil“ bedeutet, aber auch eine zweite Bedeutung hat ; Der Ausdruck wird auch häufig als Slang-Begriff für „sehr cool“ verwendet. Waubonsee und Highschool-Schüler aus der Umgebung sind eingeladen, ihre Familien mitzubringen, um ihre Wertschätzung für ihre Unterstützung zu zeigen und ihnen die Ressourcen des Colleges vorzustellen. Quereinsteiger sind herzlich willkommen.

„Colegio de Empoderamiento“ bereichert das Wissen von Familien und Eltern mit pädagogischen Werten und Lehren über die Bedeutung der Hochschulbildung. Die Sitzungen finden am 25. Februar, 25. März und 29. April von 9.00 bis 12.00 Uhr statt. Alle Sitzungen werden zweisprachig in Spanisch und Englisch sein. Bei diesen Sitzungen erfahren Familien mehr über die Erfahrungen ihrer Schüler in der Hochschulbildung, wie sie geeignete Ressourcen finden und wie sie sich selbst vertreten können. Eine Registrierung ist erforderlich.

Später in diesem Sommer wird das LRC das Latinx Summer Institute (LSI) für erstmalige Waubonsee Latinx College-Studenten veranstalten. LSI ist ein fünftägiges Programm, das vom 14. bis 18. August stattfindet und Latinx-Studenten dabei hilft, alles zu lernen, was sie für einen College-Erfolg benötigen. Durch die Teilnahme entdecken die Teilnehmer eine sichere Gemeinschaft, erfahren, was sie während des Studiums erwarten können, erfahren, wie sie einen Karriereweg wählen, und erhalten Zugang zu wichtigen Ressourcen wie der Bezahlung des Colleges. Eine Registrierung ist erforderlich.

Das LRC, das im letzten Frühjahr seine Türen öffnete, ist die zentrale Anlaufstelle des Colleges, die Ressourcen, Unterstützungsdienste und Bildungserfahrungen bereitstellt, um den akademischen und sozialen Erfolg von Latinx-Studenten zu unterstützen, und das beginnt oft mit dem Privatleben der Studenten.

Das identitätsbasierte Zentrum bietet Studenten und Gemeindemitgliedern einen Ort, an dem sie etwas über die Kultur, das Erbe und die Traditionen von Latinx erfahren können. Um mehr über diese Veranstaltungen zu erfahren und sich für eine bevorstehende Sitzung anzumelden, besuchen Sie waubonsee.edu/LRC.