Das Komitee vom 6. Januar gibt bekannt, dass es eine Vorladung an den ehemaligen Präsidenten Donald Trump geschickt hat

Der Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses, der den Angriff vom 6. Januar 2021 auf das US-Kapitol untersucht, gab am Freitag bekannt, dass das Gremium offiziell eine Vorladung an den ehemaligen Präsidenten Donald Trump geschickt hat, da es ihn als zentrale Figur in dem mehrstufigen Plan zur Aufhebung der Ergebnisse darstellt der Präsidentschaftswahl 2020.

Das Komitee erließ die Vorladung, um Trump zu einer eidesstattlichen Aussage und zur Vorlage von Dokumenten zu zwingen. Das Gremium ordnet Trump an, Dokumente bis zum 4. November und „einen oder mehrere Tage der Zeugenaussage ab dem oder um den 14. November“ zu übergeben. Anders als bei früheren Vorladungsankündigungen veröffentlichte das Komitee die gesamte Vorladung, die es zusammen mit den angeforderten Dokumenten an Trump geschickt hatte.

Es ist zwar nicht klar, ob Trump der Vorladung nachkommen wird, aber die Aktion dient dem Komitee als Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen und deutlich zu machen, dass es Informationen direkt von Trump will, während das Gremium den Angriff untersucht.

„Wie in unseren Anhörungen gezeigt wurde, haben wir überwältigende Beweise zusammengetragen, darunter von Dutzenden Ihrer ehemaligen Ernannten und Mitarbeiter, dass Sie persönlich eine mehrteilige Anstrengung inszeniert und beaufsichtigt haben, um die Präsidentschaftswahlen 2020 zu stürzen und den friedlichen Machtwechsel zu behindern.“ schrieb der Ausschuss in seinem Schreiben.

Das Gremium fasst zusammen, was es in seinen Anhörungen präsentiert hat, um zu demonstrieren, warum es glaubt, dass Trump den Plan „persönlich inszeniert und beaufsichtigt“ hat.

Trump und sein Rechtsteam haben diskutiert, wie auf die Vorladung reagiert werden soll, sagte eine mit der Situation vertraute Quelle gegenüber CNN und betonte, dass keine festen Entscheidungen getroffen worden seien. Trump hat die Anwälte Harmeet Dhillon und Jim Trusty beauftragt, die Führung bei der Beantwortung der Vorladung zu übernehmen.

Der ehemalige Präsident veröffentlichte eine lange Antwort, in der er das Komitee für Truth Social kritisierte, nachdem die Mitglieder einstimmig dafür gestimmt hatten, ihn vorzuladen, aber nicht sagten, ob er sich daran halten würde. Trump teilte kürzlich auch eine Fox-Geschichte auf Truth Social, in der behauptet wurde, er „liebe die Idee, auszusagen“. Aber Trump könnte die Vorladung auch vor Gericht anfechten, und eine solche rechtliche Anfechtung würde wahrscheinlich das Mandat des Ausschusses überdauern.

In seiner Vorladung fordert das Komitee Trump ausdrücklich auf, alle Mitteilungen, die im Zeitraum vom 3. November 2020 bis zum 20. Januar 2021 gesendet oder empfangen wurden, an über ein Dutzend seiner engen Verbündeten weiterzugeben, die sich als Schlüsselakteure des umfassenderen Plans herausgestellt haben die Wahl 2020 zu kippen.

Das Komitee stellt auch fest, dass es möchte, dass Trump über seine Interaktionen mit mehreren Personen aussagt, einschließlich Personen auf derselben Liste, die sich auf ihre Rechte der fünften Änderung berufen haben, als sie vom Komitee zu ihren Geschäften mit dem ehemaligen Präsidenten befragt wurden.

Die jüngste öffentliche Anhörung des House Committee, bei der die Mitglieder für eine Vorladung gegen ihn stimmten, diente der amerikanischen Öffentlichkeit vor den Midterm-Wahlen als abschließendes Argument, dass Trump im Zentrum des facettenreichen Komplotts steht, die Präsidentschaftswahlen 2020 zu stürzen.

„Es ist unsere Pflicht, die Aussage von Donald Trump einzuholen“, sagte der Vorsitzende des Gremiums, der demokratische Abgeordnete Bennie Thompson aus Mississippi, vor der Abstimmung über die Vorladung während der Anhörung.

Die republikanische Abgeordnete Liz Cheney aus Wyoming, die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, sagte während der Anhörung, dass die Suche nach Trumps Aussage unter Eid „eine Schlüsselaufgabe“ bleibe, weil mehrere Zeugen, die dem ehemaligen Präsidenten am nächsten standen, sich als Reaktion auf ihr Recht der fünften Änderung gegen Selbstbelastung beriefen zu ihren Interaktionen mit Trump.

„Wir sind verpflichtet, Antworten direkt von dem Mann zu suchen, der dies alles in Gang gesetzt hat“, sagte Cheney und bezog sich dabei auf Trump.