Das Komitee vom 6. Januar erneuert den Vorstoß für Mark Meadows Telefonprotokolle und Zeugenaussagen

Der Auswahlausschuss des Repräsentantenhauses untersucht den 6. Januar 2021, hat seine Bemühungen erneuert, den ehemaligen Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, zu zwingen, vor dem Kongress über den Angriff auf das US-Kapitol auszusagen und seine Telefonprotokolle zu erhalten, so die Anwälte von Meadows.

Die Anwälte von Meadows schrieben am Mittwoch an ein Bundesgericht und baten um Soforthilfe, um die Vorladungen aufzuhalten. Richter Carl Nichols wies Anfang dieser Woche eine Klage ab, die Meadows letztes Jahr gegen den Sonderausschuss eingereicht hatte, in der er ihre Vorladungen anfocht.

Einer der Anwälte von Meadows, John Moran, erklärte, dass sich der Sonderausschuss nach der Abweisung der Klage am Dienstag an Verizon gewandt habe, um Meadows persönliche Anruf- und Textaufzeichnungen zu erhalten. Der Anwalt des Sonderausschusses sprach dann am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit dem Team von Meadows und sagte, dass sie ihn auch weiterhin absetzen wollen.

„Verizon Wireless hat mich darüber hinaus darüber informiert, dass der Sonderausschuss ihre sofortige Einhaltung der ausgestellten Vorladung anstrebt“, schrieb Moran vor fast einem Jahr in einer Erklärung.

Moran fügte hinzu, dass „der Anwalt des Ausschusses uns darüber informierte, dass sie beabsichtigen, mögliche Wege zu beschreiten, um das Erscheinen von Herrn Meadows für eine Aussage zu sichern, die Gegenstand der Vorladung des Sonderausschusses vom 23. September 2021 war“.

Das Team von Meadows versucht, mit seiner neuen Akte Zeit zu gewinnen, indem es Nichols bittet, seine Entscheidung zu überdenken und die Vorladungen zu unterbrechen, während die Anwälte weitere Argumente zusammenstellen und der Richter sie prüft.

Nichols wies den Fall aus gerichtlichen Gründen ab, ohne die Ansprüche von Meadows abzuwägen, einschließlich des Schutzes von Exekutivprivilegien und der Befugnisse des Ausschusses.

„Er bittet um eine erneute Überprüfung und einen vorübergehenden Aufschub zu diesem frühen Zeitpunkt, da die Angeklagten des Kongresses unmittelbar nach der Anordnung des Gerichts bereits mit Bemühungen begonnen haben, die Vorladungen durchzusetzen. Sollten diese Bemühungen erfolgreich sein, würden einige oder alle Ansprüche von Mr. Meadows in Frage gestellt, bevor er sein Recht auf eine erneute Prüfung ausüben und, falls erforderlich und angemessen, Berufung einlegen könnte“, schrieben die Anwälte von Meadows in ihrer jüngsten Einreichung. „Die rechtlichen Fragen, die dieser Fall aufwirft, sind, wie das Gericht anerkannt hat, einzigartig.“

Das Haus hat Meadows im September letzten Jahres wegen Dokumenten und Zeugenaussagen vorgeladen, und er hat mehr als 2.000 Textnachrichten übergeben, die er zwischen dem Wahltag 2020 und der Amtseinführung von Joe Biden gesendet und empfangen hat. Die Textnachrichten, die inzwischen CNN vorliegen, zeigen, wie hochrangige Funktionäre der Republikanischen Partei, rechte Persönlichkeiten und sogar Familienmitglieder von Donald Trump mit ihm darüber diskutierten, was der damalige Präsident nach der Wahl und sogar mittendrin sagen und tun sollte der Aufstand.

Meadows gab keine anderen Dokumente heraus, die er hatte, und der Ausschuss des Repräsentantenhauses stimmte dafür, ihn wegen seiner kriminellen Verachtung des Kongresses und seiner Aussageverweigerung zu verurteilen, und verwies die Angelegenheit an das Justizministerium. Ihm wurde keine Straftat zur Last gelegt.

Während das Verachtungsverfahren Ende letzten Jahres brodelte, ging Meadows vor Gericht und verklagte das Komitee. Unter Berufung auf die Möglichkeit, dass Informationen über den Ex-Präsidenten privilegiert sein könnten, hat Meadows dem Gericht mitgeteilt, dass er nicht aussagen und Telefonaufzeichnungen bereitstellen kann.