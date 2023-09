Beschriftung umschalten Screenshot von NPR

Das Bild ist ikonisch: Sally Field steht in Martin Ritts Arbeitsplatzdrama von 1979 auf einem Arbeitstisch in einer lauten Textilfabrik Norma Rae.

Ihre Norma Rae Wilson wurde gerade wegen Unruhe in der Fabrik entlassen, der Sheriff kommt, um sie ins Gefängnis zu bringen, und sie hält ein Stück Pappe hoch, auf das sie nur ein Wort gekritzelt hat: „UNION“.

Alle Augen in der Fabrik sind auf sie gerichtet, während ihre Kollegen, von denen viele durch ihren Aktivismus verärgert und entfremdet sind, einer nach dem anderen ihre Maschinen zur Unterstützung abschalten.

Für einen langen Moment ist die Stille ohrenbetäubend – ein filmisches Porträt der Arbeitersolidarität, das das Publikum der 1970er-Jahre zumindest teilweise deshalb berührend fand, weil es so selten war.

Youtube



Könnte diese Solidarität das heutige Hollywood ansprechen, wo Streiks der Writers Guild of America (WGA) und der Screen Actors Guild (SAG) die Filmindustrie ins Wanken gebracht haben, gerade als sie sich endlich von der Pandemie erholte?

Und könnte es auch ein Hinweis darauf sein, warum eine August-Gallup-Umfrage ergab, dass die Öffentlichkeit in ihren Kämpfen mit den Studios entschieden hinter Autoren (72 %) und Schauspielern (67 %) steht?

Gewerkschaften als unamerikanisch verteufeln

Seit den Anfängen Hollywoods haben Filmproduzenten Gewerkschaften sowohl auf der Leinwand als auch außerhalb verteufelt. Sogar in Zeichentrickfilmen wie Disneys Schwarz-Weiß Alices Aubergine (1925), in dem ein betont sowjetischer „Kleiner Roter Henski“ dargestellt wird, der frisch aus einem Zug aus Moskau kommt und einen Streik unter Alices zuvor glücklichen Hühnern anzettelt.

Youtube



Der ausgesprochene Antikommunist Walt Disney rührte zwei Jahrzehnte später immer noch die Werbetrommel, als er vor dem House Un-American Activities Committee (HUAC) aussagte, dass er glaubte, die Filmindustrie werde von Kommunisten übernommen.

„Ich glaube nicht, dass es eine politische Partei ist“, sagte er dem Ausschuss, „ich glaube, es ist eine unamerikanische Sache. Und was mir am meisten missfällt, ist, dass sie in der Lage sind, in diese Gewerkschaften einzudringen, sie zu übernehmen und.“ Stellen Sie der Welt vor, dass eine Gruppe von Menschen in meiner Fabrik, von denen ich weiß, dass sie zu 100 Prozent Amerikaner sind, alle diese Ideologien unterstützen. Und das ist nicht so. Und ich bin der Meinung, dass sie wirklich ausgemerzt werden sollten und als das gezeigt, was sie sind, damit alle guten freien Zwecke in diesem Land, alle Liberalismen, die wirklich amerikanisch sind, ohne diesen Makel des Kommunismus bestehen können.“

Youtube



Disney war kaum der einzige Filmmogul, der in den Anfängen der Branche gegen Gewerkschaftsorganisatoren vorging. Louis B. Mayer von MGM erzählte seinem Biographen, dass eine der Ideen hinter der Gründung der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) im Jahr 1927, der Gruppe, die die Oscars vergibt, darin bestand, Schauspieler, Regisseure und Designer zu ermutigen, an sich selbst zu denken nicht als Arbeiter, sondern als Künstler, also würden sie sich nicht den Technikern Hollywoods bei der Gründung von Gewerkschaften anschließen.

Duellierende Arbeitsvisionen während der schwarzen Liste

Und das alles, während Hollywood weiterhin Filme produzierte, in denen Arbeiterorganisatoren als Kommunisten und Arbeiterboss als Gangster dargestellt wurden.

Niemand tat dies mit größerer Dringlichkeit als Elia Kazan in den 1954er Jahren Am Wasser. Zwei Jahre zuvor, auf dem Höhepunkt der Hollywood-Schwarzen Liste, die jeden Arbeiter von der Beschäftigung ausschloss, der angeblich subversive Neigungen hatte, hatte Kasan der HUAC Namen genannt. Von vielen in der Branche beschimpft, weil sie dadurch Karrieren zerstörten, bot er an Am Wasser als eine Art Widerlegung, wobei der Held Terry Malloy (Marlon Brando) als edel dargestellt wird, weil er gegen korrupte Gewerkschaftsbosse ausgesagt hat.

Youtube



Ein überzeugenderes Porträt der Arbeitsorganisation, Salz der Erde wurde ebenfalls 1954 veröffentlicht. Es handelt von mexikanisch-amerikanischen Bergleuten und ihren Frauen, die gegen Vorurteile und unfaire Arbeitspraktiken kämpfen. Es wurde außerhalb des Studiosystems von Künstlern erstellt, die nicht mehr drinnen arbeiten konnten, sagte sein Produzent Paul Jarrico Es.

„Einer der Gründe, die wir gemacht haben Salz der Erde „Nachdem wir auf die schwarze Liste gesetzt wurden“, erinnerte er sich Jahre später, „war die Begehung eines strafwürdigen Verbrechens.“

Der Film, in dem echte Minenarbeiter und ihre Frauen im Wesentlichen ihren eigenen 15-monatigen Kampf nachstellten, gilt heute als Klassiker, obwohl die großen Studios in den 1950er Jahren eine flächendeckende Aufführung verhinderten, indem sie drohten, die dort aufgeführten Kinos zu boykottieren Es.

Youtube



Und was wäre typischer Studio Porträt der Arbeitsbeziehungen damals? – Fabrikarbeiterin Doris Day drängt in der Verfilmung des Broadway-Musicals von 1957 auf siebeneinhalb Cent mehr pro Stunde Das Pyjama-Spiel.

Es handelte sich um Arbeitsbeziehungen, die mit Gesang und Tanz zum Spaß gespielt wurden, auch wenn die Lacher für die Studioleiter 1960 vielleicht schon sauer geworden waren. Damals traten sowohl die Schauspieler als auch die Autoren zum letzten Mal gemeinsam in den Streik. (In einer seltsamen Wendung war der Vorsitzende der Schauspielergewerkschaft, der zu diesem Streik aufrief, Ronald Reagan, der später als Präsident gegen „Big Labour“ kämpfte.)

Youtube



Unabhängige Filmemacher stellen sich auf die Seite der Gewerkschaften

Auf jeden Fall gab es eine Zeit lang nicht viele Witzfilme über Arbeit. Aber in all den Jahrzehnten seitdem hat Hollywood nie aufgehört, Filme über Gewerkschaftskorruption zu drehen – von Paul Schrader Blaues Halsband (1978) mit den Detroiter Autoarbeitern Richard Pryor und Harvey Keitel, die das Fehlverhalten ihrer Gewerkschaft aufdecken, als sie versuchen, sie auszurauben, bis hin zu Martin Scorseses Der Ire (2019) über einen Killer, der behauptete, Teamsters-Chef Jimmy Hoffa getötet zu haben.

Youtube



Doch mit dem Niedergang des Studiosystems begannen unabhängige Filmemacher, sich mit Arbeitsgeschichten zu beschäftigen, in deren Mittelpunkt der kleine Kerl beispielsweise in der Kohlebergbau-Dokumentation stand Harlan County, USA. (1976), oder im Bergbaudrama von John Sayles Matewan (1987) spielt ein halbes Jahrhundert früher. James Earl Jones hatte dabei nicht nur mit dem Management zu kämpfen, sondern auch mit den Leuten unten in der Mine. Er konnte ihre rassistischen Beschimpfungen abwehren, aber er sträubte sich darüber, als „Schorfschorf“ bezeichnet zu werden. Und der Gewerkschaftsorganisator Chris Cooper unterstützte ihn.

„Ihr seid keine Männer für diesen Kohlekonzern, ihr seid Ausrüstung“, sagte er den Bergleuten, die sich versammelt hatten, um seinen Pitch anzuhören. „Sie werden dich benutzen, bis du erschöpft bist oder zusammenbrichst oder unter einem Schiefereinsturz begraben wirst. Und dann bekommen sie ein neues. Und es ist ihnen egal, welche Farbe es hat oder wo.“ es kommt von.“

In Anlehnung an die Antike

Nun sind ein paar Dinge erwähnenswert. Erstens reichen die Geschichten über Streiks mindestens bis ins antike Griechenland zurück. Im Jahr 411 v. Chr. entstand die Komödie des Aristophanes Lysistrata Kriegsmüde griechische Frauen traten in einen Sexstreik, um ihre Ehemänner zu Friedensverhandlungen zu zwingen (eine Handlung, die Spike Lee in seiner Komödie von 2015 adaptierte). Chi-Raq über Bandenkriege in Chicago).

Youtube



Beachten Sie außerdem, dass dieses Genre im Ausland stärker verbreitet ist als in den USA. Den Anfang machte Sergej Eisenstein wohl mit seinem Stummfilmepos aus dem Jahr 1925 Schlagen, ein kunstvolles Stück sowjetischer Breitbildpropaganda über den Klassenkampf zwischen tugendhaften Arbeitern und bösartigen Oberherren. Ausländische Filmstars haben sich schon lange mit Arbeitssagen beschäftigt, angefangen bei Marcello Mastroianni im neorealistischen italienischen Drama Der Organisator (1963), an Gerard Depardieu im französischen Kostümepos Germinal (1993).

Youtube



In England, als Ken Loach an sozialrealistischen Arbeiterdramen arbeitete wie Brot und Rosen (2000) und Entschuldige, wir haben dich vermisst (2019) entstand um ihn herum ein ganzes Subgenre der Arbeiterkomödie: ehemalige Stahlarbeiter in Der volle Monty (1997), arbeitslose Musiker in Vermessingt (1996), queere Aktivisten, die Geld für streikende Bergarbeiter sammeln Stolz (2014).

Aber es ist auch zu beachten, dass die Studios gewinnen, wenn bei diesen Filmen das Geld der Maßstab ist. Mit Stars besetzte Gangster-Epen sind ein Blockbuster-Genre, und egal, wie geneigt das Publikum auch ist, sich für den kleinen Kerl zu begeistern, Human-Interest-Sagas können kommerziell nicht mithalten.

Auch nicht, wenn ihnen das volle Geld gegeben wird Kleine Meerjungfrau-Behandlung durch den Komponisten Howard Ashman und den Texter Alan Menken, as Newsies war im Jahr 1992. Ihr kraftvoller, tänzerischer Film vertonte den New Yorker Zeitungsjungenstreik von 1899 mit Christian Bale an der Spitze einer Starbesetzung, zu der Bill Pullman, Robert Duvall und Ann-Margret gehörten. Aber selbst mit einem überraschend bescheidenen Produktionsbudget von 15 Millionen US-Dollar floppte der Film und spielte an der Kinokasse – ausgerechnet Disney – weniger als 3 Millionen US-Dollar ein.

Youtube



Trotzdem kann man dem Studio nicht vorwerfen, es begraben zu haben. Zwanzig Jahre später erschien Disneys Bühnenversion von Newsies spielte mehr als tausend Vorstellungen am Broadway und tourte durch das Land, und das alles nur, weil die zentrale Geschichte „Der kleine Mann gegen die Welt“ immer noch kraftvoll ist, egal ob es um David und Goliath oder um Arbeiter und Bosse geht.

Oder … Künstler und Ateliers.

Herausgegeben von Rose Friedman

Audio-Story produziert von Isabella Gomez

Digitale Geschichte, produziert von Beth Novey