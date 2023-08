Ein jährliches Festival in Joliet bot Kindern nicht nur vielfältige Straßenunterhaltung und Ressourcen für den Schulanfang, sondern rückte auch die Restaurants und Unternehmen in der Gegend ins Rampenlicht.

Der Großteil der Veranstaltung am Samstag fand in der Chicago Street statt, sodass die Besucher das Rialto Square Theater und Restaurants wie Jitters Coffee House, Juliet’s Tavern, Mousa und Richardson’s besichtigen konnten.

Das Kidz Fest wird jedes Jahr von der Joliet City Centre Partnership mit Unterstützung von Sponsororganisationen veranstaltet. Priscilla Cordero, Geschäftsführerin der Joliet City Center Partnership, sagte, das für Kinder kostenlose Kidz Fest helfe ihrem Ziel, die Innenstadt der Stadt wiederzubeleben.

„Wir versuchen, die Innenstadt von Joliet hervorzuheben“, sagte Cordero.

Auch wenn es am Samstag regnete, war der Andrang dennoch groß. Familien, die dem Nieselregen trotzten, konnten Live-Musik, Imbisswagen, eine Rollschuhbahn, einen Streichelzoo, Spiele und andere Aktivitäten genießen.

Joliet Kidz Fest. Ein Verkäufer nutzt den Regen beim Kidz Fest in Joliet am 5. August 2023. (Gary E. Duncan Sr.)

An der Veranstaltung nahmen Dutzende Verkäufer teil, darunter The Table, eine Nazarenerkirche in 1451 Black Road, Joliet. Ihre Freiwilligen verschenkten 408 Rucksäcke an Kinder vom Kindergarten bis zur fünften Klasse.

„Es war eine großartige Veranstaltung“, sagte Nate Smith, der leitende Pastor der Kirche.

Smith sagte, es gefiel ihm, dass das Kidz Fest eine große Auswahl an Anbietern, Aktivitäten und Ressourcen für Kinder bietet.

„Ich liebe es, ganze Familien zusammenkommen zu sehen“, sagte Smith.

Joliet Kidz Fest. Der Zauberer John Measner tritt am 5. August 2023 beim Kidz Fest in Joliet auf. (Gary E. Duncan Sr.)

Ein weiterer Anbieter bei der Veranstaltung war die St. Joseph Academy, eine katholische Schule im Montessori-Stil in 403 N. Hickory St., Joliet.

Jan Novotny, der Leiter der Schule, sagte, das Kidz Fest sei eine gute Möglichkeit, den Menschen mehr über ihre Schule zu vermitteln. Sie nannte das Kidz Fest eine „wunderschöne Veranstaltung“.

„Es ist eine großartige Möglichkeit, die Community zusammenzubringen und alles zu sehen, was Joliet zu bieten hat“, sagte Novotny und fügte hinzu: „Für die kleinen Kinder ist es kostenlos und sie lieben es.“