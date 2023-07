CNN

—



Das Justizministerium hat vor Gericht einen ungewöhnlichen Schritt unternommen, um den ehemaligen Präsidenten Donald Trump davon abzuhalten, in einer Klage der ehemaligen FBI-Beamten Peter Strzok und Lisa Page unter Eid auszusagen.

Anwälte der Bundesbehörde fordern das Bundesberufungsgericht in Washington, D.C. auf, eine bevorstehende Aussage von Trump zu blockieren, heißt es in einer neuen Gerichtsakte vom Dienstag.

Das DOJ hat sich an das Berufungsgericht gewandt, um zu versuchen, einen Fehler einer niedrigeren Instanz zu korrigieren, als Richterin Amy Berman Jackson entschied, dass Trump von Strzoks und Pages Anwaltsteams abgesetzt werden könnte, weil Strzok nach seiner Arbeit an den Russland-Ermittlungen entlassen wurde .

Das Justizministerium musste in mehreren Fällen das komplizierte Gesetz um mögliche Schutzmaßnahmen für Trump für das, was er während seiner Präsidentschaft gesagt und getan hat, navigieren. Ebenfalls am Dienstag erklärte das Justizministerium in einer separaten Klage, dass es nicht mehr davon ausgeht, dass Trump gegen einen Verleumdungsvorwurf des Kolumnisten E. Jean Carroll aus dem Jahr 2019 immun sein sollte.

In der Klage von 2019 behauptet Strzok, Trumps politische Rache gegen ihn habe das FBI dazu veranlasst, ihn zu Unrecht zu entlassen, obwohl ehemalige Beamte der Trump-Regierung sagten, Strzok sei nicht wegen des damaligen Präsidenten Trump entlassen worden.

Das Justizministerium hat beharrlich versucht, seine Position als Präsident zu nutzen, um ihn zu schützen.

„Nur die außergewöhnlichsten Umstände würden es rechtfertigen, einem Kläger zu gestatten, einen ehemaligen hochrangigen Beamten wegen seiner Handlungen im Rahmen seiner Amtspflichten zu verurteilen. Dieser Fall bleibt weit hinter diesem Standard zurück“, schrieben Anwälte des Justizministeriums am Dienstag an das Berufungsgericht des DC Circuit.

„Dass es in diesem Fall um die Absetzung eines ehemaligen Präsidenten und nicht eines amtierenden Präsidenten geht, mindert nicht die Bedenken hinsichtlich der Gewaltenteilung“, fügten die Anwälte hinzu. „Das Bezirksgericht hat einen klaren Ermessensmissbrauch begangen, als es Strzok ermächtigte, den ehemaligen Präsidenten abzusetzen.“

Es ist ungewöhnlich, dass eine Partei in einem Rechtsstreit in diesem Stadium des Falles auf diese Weise Berufung einlegt – und ein noch ungewöhnlicherer Schritt für das Justizministerium.

Der Ansatz, den das DOJ verfolgt, besteht im Wesentlichen darin, dass er dem DC Circuit Court of Appeals vorwirft, dass Jackson das Gesetz falsch verstanden hat. Und egal, wie das Berufungsgericht im Streit um Trumps Aussage entscheidet, Jackson wird immer noch den größeren Fall zwischen Strzok und der Regierung bearbeiten.

Jackson schrieb letzte Woche in ihrer Anordnung: „Tatsache bleibt, dass der ehemalige Präsident selbst öffentlich mit seiner Beteiligung geprahlt hat.“ Ihre Anordnung war das zweite Mal, dass sie sich weigerte, Trumps eidesstattliche Aussage zu blockieren, wie das DOJ gefordert hatte, „angesichts der begrenzten Natur der angeordneten eidesstattlichen Aussage und der Tatsache, dass der Zeitplan des ehemaligen Präsidenten in der Lage zu sein scheint, andere von ihm geführte Zivilverfahren zu berücksichtigen.“ eingeleitet hat.“

Vor Strzoks Entlassung twitterte der damalige Präsident Trump wiederholt negativ über Strzok und Page und sagte, das FBI solle Strzok feuern.

Das Justizministerium argumentierte am Dienstag auch vor dem Berufungsgericht, dass Trump nicht zu einer eidesstattlichen Aussage antreten sollte, da „Strzok kaum bestätigen muss, ob der Präsident bei Treffen im Oval Office dieselben Ansichten geäußert hat, die er öffentlich geäußert hat.“

Strzok und Page hätten versucht, Trumps Aussage für die kommenden Wochen zu planen, fügte das DOJ hinzu. Jackson hatte gesagt, dass ihm in einer zweistündigen Aussage eine Reihe enger Fragen gestellt werden könne.

Das DOJ hat argumentiert, dass Trumps eidesstattliche Aussage in dem Fall nicht erforderlich sei, da FBI-Direktor Chris Wray, Trumps ehemaliger Stabschef im Weißen Haus John Kelly und andere bereits zu der Entscheidung, Strzok zu entlassen, ausgesagt hatten.

Allerdings sagte Kelly in einer eidesstattlichen Erklärung, die letzte Woche vor Gericht veröffentlicht wurde, dass Trump ihn und andere im Jahr 2018 dazu befragt habe, ob Strzok und Page „diszipliniert werden könnten“.

„Aus den öffentlichen und privaten Äußerungen von Präsident Trump geht hervor, dass er die Entlassung von Herrn Strzok sehen wollte“, schrieb Kelly.

Kelly beschrieb auch, wie Trump nach anderen möglichen Vergeltungsmaßnahmen fragte, die die Bundesregierung ergreifen könnte.

„Präsident Trump stellte die Frage, ob Untersuchungen des Internal Revenue Service oder anderer Bundesbehörden gegen Herrn Strzok und/oder Frau Page durchgeführt werden sollten. Ich weiß nicht, dass Präsident Trump eine solche Untersuchung angeordnet hätte. Es schien jedoch, dass er eine Untersuchung gegen Herrn Strzok und Frau Page sehen wollte“, schrieb Kelly. „Präsident Trump stellte auch die Frage, ob die Sicherheitsfreigaben von Herrn Strzok und Frau Page widerrufen werden sollten.“

Trump sieht sich derzeit mehreren Klagen gegenüber.

Er wird auch von Mitgliedern des Kongresses und der Polizei des Kapitols verklagt, die ihn für die Gewalt der Menschenmenge am 6. Januar verantwortlich machen wollen. In dieser Klage weigerte sich das DOJ zu sagen, dass er geschützt werden sollte, da er zu diesem Zeitpunkt Präsident war Er sagte, dass die Anstiftung zu Gewalt nicht zu seinen offiziellen Aufgaben gehöre.

Das Berufungsgericht in DC prüft derzeit Trumps Immunitätsanspruch in diesem Fall.