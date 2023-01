Das Junior Stewards-Programm verbindet Jugendliche mit der Natur – Shaw Local

Von SarahFord

Für Shaw Media

Ein kostenloses monatliches Programm, das vom US Fish and Wildlife Service und den Stewards des Upper Mississippi River Refuge angeboten wird, gibt Jugendlichen aus der Region die Möglichkeit, ihre Interessen an der Natur zu erforschen.

Von Bildungsprogrammen über das Lernen vor Ort bis hin zu verschiedenen Aktivitäten und Exkursionen trifft sich das Junior Stewards-Programm mit einem Akronym für „Stewardship, Technologie, Ethik, Wunder, Abenteuer, Reflexion, Entdeckung und Studium“ einmal im Monat Von Februar bis Dezember unter der Leitung von Jacquelynn Albrecht, Refuge Ranger am Upper Mississippi River NWFR.

Das Programm soll Jugendliche und ihre Familien dazu inspirieren, sich mit der Natur zu verbinden und sich mit ihr zu beschäftigen. Erklärtes Ziel ist es, „den Geist zu wecken und die Neugier auf die Natur zu wecken, die Beobachtungs-, Untersuchungs- und Vorstellungskraft zu stärken sowie das Staunen und den Antrieb für lebenslanges Lernen zu steigern.“

Die Junior Stewards und ihre Familien trafen sich am 21. Januar am Clinton Community College zur 39. jährlichen Bald Eagle Watch. Die Kinder lernten etwas über Raubvögel, einheimische Wildtiere und andere Möglichkeiten für weitere Erkundungen. Sie lächelten und lachten, während sie einer verzierten Dosenschildkröte zusahen, die über den Boden huschte, bevor sie sich auf die braunen Schuhe von Jr. Steward Jacob Atterton fixierte. Ein Programm des Hoo Haven Wildlife Rehab and Education Center lehrte sie, dass Weißkopfseeadler bis zu 15.000 Fuß hoch fliegen und über ein Pfund Fleisch pro Tag fressen können.

Corinne Atterton aus Mount Carroll hat ihren Viertklässler Jacob für das Programm angemeldet, damit er seine Interessen an der Natur weiter erforschen kann. Er und sein Freund Isaac Rucubo aus Savanna waren fasziniert von den Tieren und Aktivitäten der Weißkopfseeadlerwache, besonders als sie „Big Jake“ sahen, den 20-jährigen Weißkopfseeadler-Botschafter, der von Hoo Haven hereingebracht wurde.

Die Gruppe trifft sich normalerweise an einem Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr im Ingersoll Wetlands Learning Center, 7071 Riverview Rd. in Thomson, obwohl Zeiten und Orte variieren. Das Programm richtet sich an Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren und die Anmeldung ist kostenlos, die Plätze jedoch begrenzt. Um mehr zu erfahren, kontaktieren Sie Ranger Jacquelynn unter 815-273-2732 oder per E-Mail jacquelynn_albrecht@fws.gov .