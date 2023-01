Das Januar-Update für die Google Pixel Watch behebt Probleme mit Zifferblättern von Drittanbietern

Die Google Pixel Watch erhielt ihr erstes OTA-Update im Dezember, aber das ließ noch einige Probleme zu beheben. Google hat jetzt das Januar-Update für die Uhr mit einem schrittweisen Rollout veröffentlicht, das bis in die nächste Woche fortgesetzt wird.

Die wichtigste Fehlerbehebung in dieser Version betrifft Zifferblätter von Drittanbietern – diese schalteten sich nach 15 Minuten aus, selbst wenn Sie den Always On Display (AOD)-Modus aktiviert hatten. Dieses Problem war anscheinend auf ältere Zifferblätter beschränkt, die die neue Jetpack-Zifferblattbibliothek nicht verwendeten. Jedenfalls sollte das jetzt behoben sein.









Das Update enthält auch den Sicherheitspatch vom 5. Januar. Sie sollten auf die Firmware-Version achten RWD9.220429.073 (und .J1 für Japan und Taiwan).

Eine Änderung, die Sie im offiziellen Änderungsprotokoll nicht finden werden, ist, dass die Sturzerkennungsfunktion ausgeblendet wurde. Diese Funktion ist noch nicht fertig und wurde noch nicht vollständig getestet – die Anzeige in den Uhrmenüs war ein Fehler. Sturzerkennung sollte in den kommenden Monaten wirklich aktiviert werden.

